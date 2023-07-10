Заклятые торги: как объяснить переходы Фернандеса и Медины

К середине июля в Российской премьер-лиге (РПЛ) произошло или вот-вот произойдет несколько резонансных трансферов. Последние два связаны с ЦСКА. Легенда армейского клуба Марио Фернандес, решивший вернуться в Россию, неожиданно подписывает контракт с «Зенитом», а один из лидеров ЦСКА прошедшего сезона Хесус Медина (восемь голов и семь передач в РПЛ-2022/23) переходит в «Спартак». Оба трансфера должны официально подтвердить на этой неделе. Об этих и других заметных сделках — в материале «Известий».

«Зенит»

В последние трансферные окна питерский «Зенит» делал упор на бразильцев и, похоже, признал такую политику успешной. Поэтому в результате обмена другого бразильца сине-бело-голубые выписывали себе еще двух — Роберта Ренана и Ду Кейроса. И если первый прибыл в Санкт-Петербург еще зимой, то второй доехал только летом, зато сходу впечатлил местную публику на товарищеском предсезонном турнире. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего опорного полузащитника в €6 млн. После первого сезона в РПЛ цена на игрока может заметно вырасти.

Санкт-Петербург ищет игроков не только в Бразилии, но и на внутреннем рынке. Результатом поисков стало подписание 19-летнего полузащитника «Сочи» и «Крыльев Советов» Александра Коваленко. Учитывая жесточайшую конкуренцию на позиции, россиянину будет непросто, но Сергей Семак уже заявил, что всё зависит только от футболиста.

Одним из самых громких трансферов этого лета стоит признать переход Марио Фернандеса из бразильского «Интернасьонала» в «Зенит». Проблема не в том, что это очередной бразилец (Марио вообще-то игрок сборной России), а в том, что это легенда другого российского клуба — ЦСКА. За армейцев 32-летний защитник отыграл 10 лет. Менее двух лет назад Фернандес обещал ни за что не переходить в «Зенит» и почти сдержал обещание, приостановив карьеру в России весной 2022 года. Но в этом году решил вернуться в родной чемпионат, однако вариант с ЦСКА не сработал — тут-то и возник «Зенит». Теперь СуперМарио критикуют красно-синие болельщики — и их можно понять.

— У игрока профессия — играть, — напомнил «Известиям» титулованный российский тренер Юрий Семин. — Он играет там, где считает нужным. Все работают за деньги. И если Марио получил в «Зените» заметно больше, чем в ЦСКА, то его можно понять. Игроков, которые остаются патриотами одного клуба, можно пересчитать по пальцам.

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни уверен, что Марио усилит сине-бело-голубых.

— Фернандес — хороший игрок, к тому же с русским паспортом, — подчеркнул португалец в беседе с «Известиями». — Он знает чемпионат России, ему не потребуется время на адаптацию. Поэтому когда у «Зенита» появилась возможность привести такого игрока в команду, то они ей воспользовались. Несмотря на возраст, Марио еще может отыграть три-четыре года на высоком уровне.

«Спартак»

Не менее активно на трансферном рынке себя ведет «Спартак». В этом году красно-белые поставили цель совершить топ-трансфер (по слухам — до €15 млн) и долгое время выбирали кандидата. Футболист был найден — из испанского «Кадиса» выкупили 27-летнего правого вингера Тео Бонгонда. Парень был одним из лучших игроков клуба в прошлом сезоне, а обошелся красно-белым дешевле, чем закладывали, — в €7 млн.

Другой трансфер «Спартака» удивителен: они приобрели футболиста у своих заклятых соперников — ЦСКА. 26-летний полузащитник армейцев Хесус Медина был не очень счастлив с красно-синими, поэтому решил стать красно-белым — разумеется, с подачи «Спартака». Новый клуб потратит на игрока сборной Парагвая, по разным данным, до €7,5 млн.

— Это его выбор, — заметил экс-форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко. — Медина — неплохой футболист, думаю, он поможет «Спартаку» в новом сезоне. Но когда я подписывал контракт со «Спартаком», то сразу сказал, что никогда не перейду в ЦСКА. Я сдержал свое слово. Медина говорил так же? Думаю, что болельщики будут очень негативно относиться к нему, когда он выйдет на поле против ЦСКА в футболке «Спартака». Но я думаю, что ему до лампочки! Он приехал сюда зарабатывать, история противостояния московских клубов ему не особо интересна. Так же, как и Фернандесу, который говорил, что в ЦСКА навсегда.

Отметим, что Хесус станет всего четвертым футболистом, сыгравшим в XXI веке за ЦСКА и «Спартак». До него таким образом отметились Роман Широков (перешел из «Спартака» в ЦСКА в 2016 году), Роман Еременко (выступая за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию, после отбытия которой подписал контракт со «Спартаком») и Никита Чернов (из ЦСКА перешел в «Крылья Советов», оттуда — в «Спартак»).

До Еременко напрямую из ЦСКА в «Спартак» перебирались 19 футболистов, причем больше половины из них — до 1961 года. В российское время красно-синие цвета на красно-белые менял только Валерий Масалитин — в 1994 году.

Еще заметные трансферы

Другой переход между соседями — трансфер Алексея Ионова из «Краснодара» в «Ростов». Примечательно, что 34-летний вингер уже проходил этот путь, но в обратном направлении. Только в 2020 году он обошелся быкам в €3,5 млн, а сейчас к желто-синим он ушел бесплатно. Ионов — в прошлом игрок сборной России.

Илья Самошников — футболист дефицитного ныне амплуа левого защитника. При этом он тоже игрок сборной России — действующий. Тем страннее, что в 25 лет он играл не в топ-клубе, а в Первой лиге вместе с «Рубином». Впрочем, в «Локомотиве» взялись исправить эту ситуацию и подписали его свободным агентом.

— Самошников — добротный защитник, уверен, что он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков, — прокомментировал «Известиям» переход игрока председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. — Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи, защитники, способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды. Илья как раз обладает всеми этими качествами. Рады видеть его в «Локомотиве».

Многострадальный форвард Иван Игнатьев никак не может найти место в профессиональной жизни — когда-то футболист подавал надежды, играя за «Краснодар», но после чаще попадал в скандалы, чем в ворота соперников. У него за плечами, помимо быков, еще и «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив», и вряд ли где-то его вспоминают с улыбкой. Теперь 24-летний нападающий попытает удачу в «Сочи», куда перешел бесплатно.

Герой сборной России на домашнем чемпионате мира, антигерой сборной в отборе на ЧМ-2022 в Катар (забил автогол в пользу Хорватии) Федор Кудряшов наконец возвращается на родину. В России он не играл с 2019 года, когда уехал из «Рубина» в Турцию. Но теперь, в 36 лет, защитник решил, что можно вновь поиграть дома. Игрока приютил «Факел» из Воронежа, где Федор должен стать лидером обороны.