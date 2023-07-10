Кубок ваш: «Зенит» не смог выиграть домашний предсезонный турнир

К новому сезону РПЛ все клубы готовятся по-разному. Больше других повезло петербургскому «Зениту», поскольку в первой половине июля он сыграл в предсезонном турнире с денежным призом — Кубке Pari Матч Премьер. Состав участников был практически еврокубковым: с сине-бело-голубыми состязались азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Новички порадовали

Согласно регламенту, на турнире в Санкт-Петербурге каждая команда должна была сыграть с каждой. В случае ничейного результата победитель определялся в серии пенальти. За победу в основное время начислялись три очка, за победу по пенальти — два победителю и одно проигравшему. Поражение в основное время не приносило ничего. Победителем турнира становился тот, кто займет первое место после всех игр — плей-офф в Кубке не предусмотрен. Помимо трофея, чемпион получал также 5 млн рублей.

«Зенит» вряд ли может быть полностью доволен собственным выступлением. Несмотря на убедительную победу в первом матче, когда был повержен «Нефтчи» со счетом 3:1, вторую встречу питерцы проиграли. Сербская «Црвена Звезда» хорошо настроилась на игру, некоторые футболисты называли «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов, им было интересно проверить себя. Сербы победили со счетом 2:1 и вышли на промежуточное первое место.

Игра с «Фенербахче» у «Зенита» 9 июля завершилась со счетом 0:0 — опасные моменты имели обе команды, но забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались зенитовцы — 4:3, вратарь Михаил Кержаков совершил два спасения. После этого у «Зенита» стало пять очков в активе. Поэтому учитывая, что у лидирующей «Црвены Звезды» шесть баллов, стало понятно — команда Семака уже никак не победит в турнире. Зато у «Фенербахче» еще есть теоретические шансы — у него впереди игры с сербами и «Нефтчи». Если турецкая команда победит в двух этих встречах (они пройдут 12 и 15 июля), то выйдет на чистое первое место.

Однако спортивный итог на предсезонных турнирах, надо признать, все же вторичен. Так что позитивные моменты для команды Семака есть. Так, тренеру удалось посмотреть на новичков в деле. Особенно отметились двое — бразилец Ду Кейрос и воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев. Они вдвоем сделали единственный гол «Зенита» в ворота «Црвены Звезды», а Васильев даже стал лучшим игроком того матча. Помимо этих футболистов Сергей Семак также дал игровое время еще одному новобранцу — полузащитнику Александру Коваленко, а также вратарю Никиту Гойло.

«Динамо» выиграло по-братски

«Зенит» — не единственный клуб, который с размахом проводит товарищеские встречи. Московские ЦСКА и «Динамо» организовали Братский кубок, состоящий из двух матчей — так, чтобы сыграть друг у друга в гостях. Мини-турнир проводился по интересному формату — три тайма по 30 минут, а в перерывах были организованы разнообразные челленджи, победа в которых засчитывалась как гол.

Таким образом «Динамо» сумело дважды обыграть армейцев — один раз со счетом 5:0 (два мяча были зачтены за победу в челленджах), второй раз — со счетом 6:3 (также два мяча были зачтены после челленджей). Помимо игроков основного состава клубы могли заявлять легенд — и воспользовались этим. В первом матче за ЦСКА десять минут отыграл Сейду Думбия (вышел на 80-й), в ответном «Динамо» символически выпустило Кевина Кураньи — звездного ветерана заменили через минуту.

По итогам двух матчей победителем Братского кубка стало «Динамо», игру на «ВТБ Арене» посмотрели 17 тыс. человек.