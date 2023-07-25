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«Мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче»

Полузащитник красно-белых Наиль Умяров — о первом туре чемпионата России, целях на сезон и борьбе за чемпионство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футболисты московского «Спартака» стали одними из немногих представителей топ-клубов РПЛ, избежавших потери очков в первом туре нового розыгрыша чемпионата России. Хотя домашний матч с «Оренбургом» для подопечных Гильермо Абаскаля выдался крайне непростым. В середине второго тайма они проигрывали 1:2, но в итоге победили 3:2, забив победный гол на последних минутах. Тем самым красно-белые избежали участи своих потенциальных конкурентов в борьбе за медали — московское «Динамо» проиграло дома «Краснодару» (1:3), столичный ЦСКА уступил в гостях екатеринбургскому «Уралу» (1:2), а московский «Локомотив» сыграл на своем поле вничью с казанским «Рубином» (2:2).

Два победных гола «Оренбургу» «Спартак» забил, после того как на замену на 72-й минуте вышел полузащитник Наиль Умяров, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за тяжелой травмы. В интервью «Известиям» он оценил свою форму после восстановления, рассказал о камбэке команды в первой встрече чемпионата и задачах на розыгрыш РПЛ и Кубок России.

«Результаты таких встреч и определяют конечное место в таблице»

— За счет чего удалось спасти матч с «Оренбургом» и вырвать победу?

— За счет характера, желания играть до последней минуты. Но было непросто. «Оренбург» — хорошая команда, с которой никому не будет легко. Как не было легко в прошлом сезоне.

— Даже с учетом того что они потеряли в межсезонье главного тренера Марцела Личку, ушедшего в «Динамо», а сменивший его Иржи Ярошик впервые работает в России?

— Да, в этом плане ничего не поменялось. Соперник как был тренерской командой, так и остался ей. Хорошо выстроена у них игра. И футболисты квалифицированные — мы это еще в прошлом сезоне поняли. Умеют атаковать, забивать, поэтому создали нам немало проблем. Было тяжело, но сейчас в чемпионате нет слабых соперников. Это показали и другие матчи тура, где фавориты теряли очки. Хорошо, что мы этого избежали. Но легко в этом сезоне не будет никому.

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— На игре первого тура сказалось отсутствие в составе Георгия Джикии и Александра Соболева?

— Все знают, что и Саша, и Георгий — основные игроки нашей команды. В любом случае, когда отсутствуют основные игроки, это создает сложности. Хорошо, что нам удалось избежать потери очков.

— Последствия травм прошлого сезона окончательно преодолены?

— Да, конечно. Как и в ответе на предыдущий вопрос, могу сказать, что я бы не выходил на поле, если бы они не были окончательно преодолены. Потому что достаточно тяжелая была травма в прошлом сезоне. И тренеры с врачами перестраховывались, прежде чем меня выпускать на поле.

— А предсезонка у вас была полноценная? Или еще приходилось часть тренировок в щадящем режиме проводить?

— Нет, тренировался на сборах я уже в полную силу от начала до конца. Я даже еще раньше начал готовиться. Пока команда была в отпуске, я уже тренировался.

— Пробежки и тренажерный зал?

— Делал всё, что можно было делать. В последние две недели перед сборами усиленно занимался, чтобы предсезонку начать наравне со всеми и можно было не ссылаться на ту травму.

— В отличие от потенциальных конкурентов вроде «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА вы избежали потерь очков, хотя были близки к этому. Можно сказать, что исход борьбы за чемпионство и медали решится именно благодаря таким матчам, как с «Оренбургом»?

— Ну это логично. Логично, что кто больше побеждает, тот и первый. А поскольку большинство матчей играется не с прямыми конкурентами, то результаты таких встреч и определяют конечное место в таблице. Хотя понятно, что и матчи с другими топ-клубами тоже важны. И в плане принципиальности противостояний для нас и наших болельщиков, и в плане борьбы за первые места.

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— В межсезонье следили за новостями об уходе (или не уходе) из «Зенита» его звездных бразильцев — Малкома, Вендела и Клаудиньо? Зависят ли от этого шансы «Спартака» подвинуть Питер с первого места?

— Отвечу честно, что друг с другом мы в команде не общались на эту тему. У нас есть много других тем для разговоров. Что касается зависимости чемпионской борьбы от ухода бразильцев, то бороться можно с любой командой. В том числе с тем «Зенитом», который был в прошлом сезоне. Независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то. Надо просто не терять очки на ровном месте, биться в каждой игре с первой до последней минуты, как было в матче с «Оренбургом». Тогда всё возможно.

«Хорошо, что у нас сейчас будет такая боевая группа»

— Что ждете от предстоящего матча Кубка России с «Краснодаром»?

— Жду интересный и непростой матч. «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Уже в первую неделю сезона есть кубковые матчи, когда вам и другим командам придется сыграть за неделю по два матча? Это хорошо, что сразу начинается такой жесткий график?

— Это нормально, когда футболисты играют в режиме через два дня на третий, по два матча в неделю. Это всегда лучше, чем тренироваться в недельном цикле, каждый день. Так что больше игр — это хорошо.

— Ощущается, что престиж Кубка России повысился после прошлого сезона, когда стало играться в нем больше матчей?

— В данной ситуации, когда все знают, что у нас происходит, всем понятно, что есть два турнира в российском футболе. И мы обязаны в этих двух турнирах побеждать. По крайней мере, у нас больше негде играть сейчас. Поэтому надо серьезно относиться к каждому соревнованию.

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— У вас в кубковой группе — «Динамо». Рады, что будут такие принципиальные матчи?

— Слушайте, у нас все матчи — принципиальные. В прошлом году в группе с нами был «Зенит», сейчас «Динамо» и «Краснодар». Да и «Пари Нижний Новгород» соперник непростой. Кубок — это всегда интересный турнир. Хорошо, что у нас сейчас будет такая боевая группа.

— Насколько удалось поработать над ошибками времен весны, из-за которых «Спартак» не смог побороться с «Зенитом» за первое место и пропустил ЦСКА на второе?

— Мы очень постарались в предсезонку многое исправить. Насколько это удалось, увидим по ходу сезона. Но оптимизм есть. Он был и перед прошлым сезоном. Надеюсь, сейчас выступим лучше. В любом случае мы «Спартак» и должны побеждать в каждом матче.

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