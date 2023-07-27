«Начали играть не в красивый футбол, а на победу»

Начало нынешнего футбольного сезона вышло удачным для «Краснодара». Действующий финалист Кубка России обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче первого тура чемпионата страны. А уже 27 июля «быки» стартуют в новом розыгрыше Кубка — на своем поле примут столичный «Спартак». Одним из ключевых футболистов клуба за последний год стал молодой правый защитник Сергей Волков. В интервью «Известиям» 20-летний игрок рассказал, как меняется его команда при нынешнем главном тренере Владимире Ивиче, оценил конкуренцию внутри коллектива, прокомментировал ситуацию вокруг возможного отъезда в Европу главной звезды «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и заявил о намерении попасть в сборную России.

«Мы вернемся и заберем свое»

— Расскажите, как вам удалось настолько удачно сыграть первый матч в сезоне?

— Первые 15 минут были для нас тяжелыми, потому что динамовцы хорошо атаковали и комбинировали. Потом мы использовали свои моменты, когда убегали в контратаку. Плюс у нас получился розыгрыш стандарта, который мы отрабатывали на тренировках. Просто реализовали свои моменты и контролировали ход игры во втором тайме. Отсюда и результат.

— Можно сказать, что в первом туре повезло с соперником, который при новом главном тренере Марцеле Личке пытается перестраиваться на атакующий футбол, из-за чего пока допускает немало ошибок?

— У «Динамо» всегда была качественная команда. Я так считаю. И этот соперник — точно не подарок. Впрочем, любая команда премьер-лиги — не подарок. В РПЛ не играют слабые команды. У каждого есть какая-то своя фишка, поэтому со всеми приходится тяжело.

— Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич уже полгода работает в команде. Летняя предсезонка с ним привнесла что-то новое? Или после зимних сборов все его идеи уже стали понятны?

— Ну, какие-то новые наработки у нас, конечно, присутствуют. Мы их отрабатываем на тренировках. Результаты увидите по ходу сезона.

— На какие результаты может рассчитывать «Краснодар» в нынешнем сезоне?

— Будем двигаться от игры к игре, а дальше посмотрим. Каждый понимает, что у «Краснодара» самые высокие задачи и в чемпионате, и в Кубке.

— У вас еще сидят в голове воспоминания о проигранной в июне послематчевой серии пенальти (5:6) в Суперфинале Кубка России против ЦСКА (1:1)?

— Да, я думаю, мы вернемся и заберем свое.

— Уже в этом сезоне?

— Надеюсь, что да.

— Вы про победу в Кубке России?

— И про Кубок, и про чемпионат.

«У Шапи все получится — он качественный игрок»

— В межсезонье постоянно ходили слухи о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов. Это сказывается на его психологическом состоянии?

— Нет. Он в первую очередь — профессионал. Мы понимаем, что на данный момент Эдуард принадлежит «Краснодару». Я вижу, как он тренируется. Судя по тому, как он отдается тренировкам, его мысли только о «Краснодаре». Поэтому на команду слухи о его уходе никак не влияют. Все в хорошем расположении духа и готовы бороться за самые высокие места.

— На вас еще никто из Европы не выходил с момента дебюта в РПЛ?

— Я не знаю. Может быть, выходил. Это внутриклубные дела — я об этом ничего не знаю.

— Как в команде приняли после аренды Магомеда-Шапи Сулейманова?

— Отлично приняли.

— Есть у него еще шанс снова заиграть в «Краснодаре»?

— Всё в его руках и ногах. И голове. Он качественный футболист — всегда это доказывал и показывал. Поэтому всё возможно. Шапи — отличный парень. Всегда помогал нам. Думаю, у него всё получится — он качественный игрок.

«Есть желание перестать упускать преимущество в два гола»

— Какие ожидания от предстоящего кубкового матча со «Спартаком»?

— Есть пять дней, чтобы разобрать его и подготовиться. Посмотреть, как «Спартак» сейчас играет, что нового у него по сравнению с прошлым сезоном. Наши тренеры, как всегда, дадут всю информацию. Посмотрим, что будет.

— В прошлом сезоне у вас было два обидных поражения в чемпионате от «Спартака» — домашние 1:4 при спорном удалении Александра Черникова в середине первого тайма, а затем выездные 3:4, когда «Краснодар» вел во втором тайме 3:1. Есть желание за это поквитаться?

— Есть желание перестать упускать преимущество в два гола, независимо от соперника. Как мы сейчас против «Динамо» сделали: 2:0 ведем и забиваем третий гол. Я думаю, в этом плане мы прибавили ментально, по характеру. Поэтому думаю, что в будущем мы такого не допустим уже.

— За счет чего удалось так прибавить при Ивиче?

— Мы начали играть не в красивый футбол, а на победу.

— Больше прагматизма?

— Мы играем в футбол. И стараемся играть красиво. Но, если ситуация требует, можем действовать по-другому. Если на табло 2:0 или 3:0, то можем никуда не торопиться, спокойно контролировать ход игры, как сделали это с «Динамо». Надо это тоже уметь, поскольку раньше не раз обжигались, когда вели 2:0 и 3:0. Минувшей весной были 2:0 с «Локомотивом» и 3:1 со «Спартаком», в итоге проиграли 2:3 и 3:4. Думаю, что сейчас прибавили, и эти проблемы изживаем постепенно.

— До Ивича было такое, что красоту игры ставили сильно выше результата?

— Я так не считаю. Просто у каждого, в том числе у меня, случались индивидуальные ошибки, когда можно было быстрее возвращаться в оборону или вовремя подключаться к атаке. А сейчас каждый стал больше ловить себя на концентрации, чувствовать моменты, когда по ходу игры лучше подержать мяч и никуда не бежать, спокойно доведя нужный тебе счет до логического завершения.

— Болезнь роста была раньше?

— Да.

— Уход Кристиана Рамиреса сильно повлияет на перспективы «Краснодара»?

— В любом случае, это качественный футболист. Но у нас есть способные игроки, которые его могут заменить без потери качества. А, возможно, сделать нашу команду еще лучше.

— Вы дебютировали в РПЛ весной прошлого года, когда сразу после начала СВО «Краснодар» покинули большинство легионеров. Сейчас, когда иностранцы вновь стали приезжать в клуб, тяжелее бороться за место в составе?

— Я всегда за конкуренцию. Считаю, что это момент роста, когда рядом есть такой же качественный футболист, и ты можешь с ним конкурировать. И стараться выиграть место в составе. Поэтому конкуренция — это всегда хорошо. Это только положительно влияет на атмосферу в команде.

— Вы уже поиграли за молодежную сборную России. Попасть в национальную команду есть цель?

— Конечно, есть такие индивидуальные задачи. Я ставлю перед собой личные задачи — быть лучшим ассистентом и попасть в сборную.