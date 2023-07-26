«Ничего не помешает нам выиграть у ЦСКА»

В межсезонье «Оренбург» сменил главного тренера. Работавший с командой три последних года чех Марцел Личка ушел в московское «Динамо». Ему на смену пришел другой чешский специалист Иржи Ярошик. Первый официальный матч под его руководством состоялся в минувшие выходные. В первом туре чемпионата России по футболу «Оренбург» едва не отобрал очки в гостях у московского «Спартака». Один из голов «Оренбурга» забил нападающий Дмитрий Воробьев, который стал лидером атак команды после зимнего ухода в «Крылья Советов» форварда Владимира Сычевого. В интервью «Известиям» Воробьев рассказал об изменениях в клубе при Ярошике, разнице в подготовке к сезону дома и за границей и желании забить ЦСКА в предстоящем матче Кубка России.

«Это всё отмазки для бедных»

— Как оцените игру против «Спартака»?

— Довольно неплохо. Есть куда расти.

— Что помешало удержать победу или хотя бы ничью в этом матче?

— В открытый футбол играли. Могли и третий гол забить, если бы более хладнокровно отнеслись к своим моментам. Ну и при счете 2:1 в свою пользу пропустили обидный гол с рикошета, когда Матиас Перес хотел спасти ворота, но не получилось, и мяч отлетел от него в сетку. Тем не менее ничего, для первой встречи сыграли довольно-таки неплохо. Дали бой «Спартаку» на выезде. Сами помните, как мы плохо выступали в гостях в начале прошлого чемпионата, когда получали и восемь голов (0:8 от «Зенита». — «Известия»), и пять (1:5 от «Локомотива». — «Известия»), и четыре (1:4 от «Спартака». — «Известия»). А сейчас с самого начала и по игре, и по эмоциям, и по скорости вроде неплохо всё получалось у нас.

— Неудачная игра на выезде в начале прошлого сезона и при этом максимальный набор очков дома как-то связан с искусственным газоном на стадионе в «Оренбурге», с которого постоянно приходится перестраиваться на естественный?

— Ну а сейчас, когда мы играем на натуральном поле со «Спартаком» и даем ему бой, никто же не говорит об этой проблеме. Пускай мы и проигрывали, вряд ли кто-то скажет, что мы не можем перестроиться с одного газона на другой. В прошлом сезоне мы ни разу не сказали об этой проблеме. А все остальные клубы могут говорить всё что угодно. Если ты профессионал, то просто выходи и играй. В Голландии сколько искусственных полей и настоящих? Но ничего, выходят и играют. Это всё отмазки для бедных.

— В чем поменялся «Оренбург» с приходом Ярошика вместо Лички?

— У каждого свое видение футбола. Сразу кардинально что-то менять новый главный тренер вряд ли будет. Примерно осталось всё то же, что было и в прошлом сезоне. Ярошик постепенно вводит какие-то корректировки, ротации. Привыкаем к нему, он — к нам.

— Он объяснял команде, будет ли глобально менять игровую концепцию в будущем, отходить от атакующего футбола Лички?

— Я думаю, глобально менять ничего не стоит. Какие-то мелочи добавить — переключения, прессинг. Но это уже делается — мы работаем над этим.

«При чем здесь Сычевой, когда обо мне говорим?»

— Уже через три дня после «Спартака» «Оренбургу» играть с ЦСКА в Кубке России, после этого через четыре дня выезд к казанскому «Рубину» в чемпионате. Каково начинать сезон с такого жесткого графика?

— У нас игроков хватает, чтобы провести ротацию. К матчу с ЦСКА все ребята готовятся. Думаю, что будет отдыхать кто-то из футболистов, игравших против «Спартака». Но тут решит тренер. Главное, что все живы и здоровы. Поэтому ничего не помешает нам выиграть у ЦСКА. Обоймы хватает, чтобы сыграть два матча за четыре дня.

— Главный тренер ЦСКА — Владимир Федотов, под руководством которого вам не удалось закрепиться в основном составе «Сочи». Хочется ему что-то доказать?

— Хочется забить, да.

— То есть еще осталась память от негативного сочинского периода?

— Ну как негативного... Там все-таки всё равно больше от меня зависело. Поэтому негатива к кому-то за тот период не испытываю. Просто хочется забить ЦСКА. Но мне всегда хочется забивать голы. В любом матче любому сопернику. Главное — принести пользу команде.

— «Оренбург» уже второе лето подряд был единственным клубом РПЛ, который проводил предсезонные сборы за границей.

— Можем себе позволить.

— Но при этом вы тренировались не в относительно прохладной стране вроде Австрии, где раньше наши команды готовились летом, а поехали в Турцию. Там было не очень жарко в июне?

— Там, где мы проводили сборы, было +18, а здесь, в России, в некоторых местах — +35. Мы были в среднегорье Турции (в провинции Болу. — «Известия»).

— Есть большая разница между подготовкой к сезону в другой стране и у себя дома?

— Сборы есть сборы. В целом без разницы, дома ты готовишься или за границей. Конечно, если дома, то вроде бы семья рядом, и тебе хочется к семье. Поэтому дома тяжелее.

— Отвлекают семейные дела?

— Да. Так ты уехал и понимаешь, что семья далеко, ты не сможешь в течение короткого времени ее навестить. И спокойно тренируешься. А когда сборы дома, то от возможности в перерывах между тренировками заехать домой чуть-чуть нервный пульс присутствует.

— Что для «Оренбурга» будет считаться успешным результатом стартовавшего чемпионата?

— Отыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Занять место выше седьмого.

— А по своей статистике есть амбиции, к примеру, забить больше, чем это сделал в прошлом сезоне за «Оренбург» Владимир Сычевой?

— У каждого игрока есть амбиции. Главное — воплотить их в жизнь. Конечно, хочется забить больше, чем в прошлом сезоне (восемь голов в чемпионате, один — в Кубке. — «Известия»).

— А превзойти результат Сычевого хотите?

— Для начала надо забить больше, чем я сам забил в прошлом сезоне. Почему все всегда меня с Сычевым сравнивают? Он выдал феноменальный сезон. Сейчас он в другой команде. Причем здесь Сычевой, когда обо мне говорим?

— Верю, что вы можете его превзойти.

— Ну так и говорите. А то спрашивают: «Ты хочешь забить больше, чем Сычевой?» А я хочу просто приносить пользу команде — это самое главное.