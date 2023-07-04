Сборы России: как и где наши клубы готовятся к предстоящему сезону

Меньше трех недель осталось до старта нового розыгрыша чемпионата России по футболу. Все наши клубы к нему вовсю готовятся — около недели они проводят тренировочные сборы. Большинство базируются внутри страны и уже начали играть контрольные матчи. Действующий чемпион страны петербургский «Зенит» участвует в домашнем международном турнире, где выступает против трех крепких европейских команд. Остальные проводят матчи между собой и с клубами Первой лиги.

Остались дома

Уже второе лето подряд наши клубы проводят предсезонные сборы на территории своей страны. Раньше они выезжали в Австрию, Германию, Нидерланды, Бельгию, где была не такая жара и имелся более широкий выбор спарринг-партнеров для контрольных матчей. Теперь лето большинство команд проводят в России, чаще всего в своих городах и на своих базах.

Лишь «Оренбург» решил ехать в Турцию. Так же было и год назад. Оренбуржцы проводят подготовку на базе футбольного клуба «Фенербахче». На зарубежных сборах настаивал предыдущий главный тренер команды Марцел Личка. Он исходил из того, что во время подготовки необходимы смена атмосферы и товарищеские матчи с иностранными командами.

План нынешней предсезонной подготовки также формировался при Личке, поэтому для «Оренбурга» ничего не изменилось и при его сменщике Иржи Ярошике. Сам Личка в июне возглавил московское «Динамо» и готовит его к сезону на клубной базе в Новогорске.

4 июля там состоится контрольный матч со «СКА-Хабаровск», который станет для бело-голубых первым после отпуска. А в ближайшие выходные динамовцы две игры подряд проведут с московским ЦСКА в рамках так называемого Братского кубка. Первая встреча 8 июля состоится на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена». Сутки спустя команды сыграют в родных стенах динамовцев — на «ВТБ Арене».

— Не вижу разницы в условиях при подготовке дома и за границей, но есть вопрос психологии, — объяснил Личка. — Дома футболисты и так живут и тренируются каждый день, и неплохо иногда менять атмосферу, выезжать на сборы. Но еще больше мне не хватает международных матчей. Вот сейчас мы дважды будем играть с ЦСКА, с которым и так встречаемся по ходу сезона. Но я доволен условиями для работы в Новогорске. И хорошо, что у нас есть такой серьезный соперник при подготовке, как ЦСКА. Всегда стремился, чтобы мои команды на сборах играли с сильными командами. Ты можешь понять, на каком уровне находишься, что надо менять. Плюс на трибуны придет много болельщиков, что придаст игрокам эмоций.

Не только «Динамо» тренируется в Москве. Тот же ЦСКА также проводит сборы в столице. 4 июля подопечные Владимира Федотова примут на своем стадионе нижнекамский «Нефтехимик» — первый контрольный матч в эту предсезонку. А дальше им предстоят упомянутые матчи с динамовцами. Затем красно-синие наряду с «Зенитом» первыми начнут сезон — 15 июля в Казани эти команды сыграют за Суперкубок России.

Московский «Спартак» тренируется у себя на базе в Тарасовке. 5 июля в «Лужниках» пройдет матч против вылетевшего в Первую лигу столичного «Торпедо». А 8 июля на своей базе красно-белые встретятся с главной сенсацией прошлого Кубка России — тольяттинским «Акроном».

Если некоторые клубы в первые недели или первые сборы только тренируются и лишь потом играют матчи, то другие с самого начала чередуют тренировки с контрольными встречами. Так, московский «Локомотив» на своей базе в Баковке уже сыграл с омским «Иртышом» (1:1) и астраханским «Волгарем» (4:2). 6 июля на домашней «РЖД Арене» им играть с вышедшей в РПЛ калининградской «Балтикой».

Контрольные матчи из клубов РПЛ уже провели «Балтика», «Ростов», «Сочи», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».

— На таких сборах всегда индивидуально решается, как готовиться той или иной команде, — сказал «Известиям» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — Всё зависит от личного подхода тренера, его программы подготовки. Одним нужно сразу закладывать физический фундамент, поэтому матчи они проводят только с середины подготовительного периода. Другие начинают сразу наигрывать связки, схемы игры, поэтому через матчи постепенно подводят своих подопечных к оптимальной форме.

Уровень соперников

Особняком в ходе нынешней летней предсезонки стоит «Зенит». На его домашней арене проводится турнир под названием Кубок PARI Премьер, на который удалось зазвать ряд крепких иностранных команд. В минувшие выходные соревнование открылось встречей питерцев с бакинским «Нефтчи». Клуб из Азербайджана вел 1:0, но в итоге победил «Зенит» (3:1).

4 июля подопечные Сергея Семака встретятся с белградской «Црвеной Звездой». А 8 июля завершат свое выступление на турнире игрой против стамбульского «Фенербахче». И уже через неделю начнут сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА.

— Все наши соперники по турниру играют в еврокубках, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Зенита» Арсен Адамов. — Уровень — примерно групповой этап Лиги Европы как минимум. Это очень большой плюс для нас, что такие команды с нами играют. «Зениту» скоро предстоит матч за Суперкубок России с ЦСКА. Перед такой игрой важно провести хорошие спарринги. Такие как с «Нефтчи». Мы у них выиграли, но нам было очень непросто.

Не всем командам удается проводить сборы только в своих городах и на своей базе. Во многом это связано с необходимостью искать спарринг-партнеров в других регионах. «Балтика» первый свой сбор проводит в Москве. И завершит его 6 июля матчем с «Локомотивом», после чего будет готовиться уже в Калининграде. А «Крылья Советов» на этой неделе сделают выезд из Самары в Москву, чтобы провести матч с «Нефтехимиком».

— То, что большинство наших клубов готовятся в России, абсолютно правильно, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У нас в стране летом погода располагает к тому, чтобы готовиться к сезону. Раньше все ездили в Австрию, потому что, на мой взгляд, почти все менеджеры хотели немножко заработать. Кто-то на бронировании гостиниц, кто-то на перелетах, кто-то еще на чем-то. Хозяину постоянно вкладывали в голову мысль, что надо куда-то отвозить команду от соблазнов подальше. И на этом осваивали бюджеты. С соблазнами действительно были проблемы, поскольку в России во время сборов даже если запереть игрока на базе, он может вечером куда-то уехать в ночной клуб, например, потусоваться. В Европе с этим сложнее, так как там местность и язык знаешь хуже, поэтому не всегда быстро сориентируешься. Но в целом особого смысла летом ехать на зарубежные сборы я не вижу. Зимой — другое дело, поскольку климат у нас в стране такой, что особо не потренируешься на открытой местности. Так что надо ехать в Турцию, Эмираты или на Кипр. А летом можно и дома готовиться.

Матчи первого тура чемпионата России среди команд РПЛ пройдут 22–23 июля. А 25 июля должен начаться розыгрыш Кубка России сезона-2023/24.