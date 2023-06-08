«Мне важен футбол и не интересна политика»

Одним из открытий минувшего сезона РПЛ стал «Оренбург». Под руководством чешского специалиста Марцела Лички он повторил высшее достижение в своей истории — седьмое место в Премьер-лиге. Клуб не перестал демонстрировать красивый атакующий футбол даже после зимней продажи в самарские «Крылья Советов» Владимира Сычевого (Писарского), который на тот момент с 14 голами лидировал в гонке бомбардиров.

По ходу сезона в «Оренбурге» раскрылись такие футболисты, как Брайан Мансилья, Лукас Вера, Дмитрий Воробьев, Николай Сысуев, Александр Эктов и многие другие. А Марцела Личку ряд СМИ называет вероятным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо».

В интервью «Известиям» чешский специалист подвел итоги первого для себя сезона в РПЛ, прокомментировал возможность перехода в «Динамо», рассказал, ощущает ли давление в Чехии из-за работы в России, а также объяснил, почему Владимир Сычевой перестал забивать после перехода в «Крылья».

— Как оцените свой первый сезон в РПЛ?

— Для меня и команды это был отличный сезон. Понятно, что в начале чемпионата было нелегко. Я помню, как мы ехали на первый предсезонный сбор в Турцию, имея в распоряжении всего 16 футболистов. Не хочу сказать, что из-за этого была нервозность. Но было понимание, что нужно еще многое сделать, нужно искать игроков.

Хорошо, что у меня рядом был и есть Дима Андреев — спортивный директор, который такой же спокойный, как я. И мы сразу разобрались, какие игроки нам нужны. И получили возможность их забрать, пока была такая возможность.

Чемпионат — это не два-три матча, а длинное соревнование. И мы через первые игры набирали форму, улучшали свое выступление по ходу сезона. Считаю, что второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что такая команда, как «Оренбург», с маленьким бюджетом может достойно играть в Премьер-лиге.

— Насколько серьезно пришлось перестраиваться после зимнего ухода Владимира Сычевого?

— Мы не перестраивались. Мы продолжали играть в свою игру. Ведь ушел только один человек. Да, Сычевой был важным элементом нашей команды, забил 14 голов. Но вы сами видели, что и Брайан Мансилья, и Дима Воробьев, и вернувшийся после дисквалификации Володя Обухов сумели хорошо заменить Сычевого. Мы сыграли после зимней паузы 13 матчей, забили 23 гола. У нас получилось сохранить результативность.

— У вас есть объяснение, почему Сычевой неудачно отыграл весной в Самаре?

— Я смотрел всего два его матча за «Крылья Советов». Плюс их матч против нас (1:1), когда он вышел на замену во втором тайме. Не знаю, что у него происходит. Новый клуб, новые требования тренера. Иногда надо чуть-чуть времени, чтобы войти в команду, в состав.

Я хотел, чтобы Сычевой остался до конца сезона в «Оренбурге». Думаю, что он бы и дальше забивал голы, если бы остался у нас. И сделал бы 20–22 мяча за сезон. Но это знает только Бог. Только он может ответить на вопрос, что было бы, останься Володя в «Оренбурге». Но он ушел. Для «Оренбурга» это был хороший трансфер в финансовом плане. Думаю, все остались довольны.

— Готовы к тому, что аналогичным образом этим летом из вашей команду уйдут лидеры? Говорят, на Мансилью, Лукаса Вера, Воробьева и других игроков есть большой спрос со стороны топ-клубов.

— У нас сейчас есть семь-восемь игроков, которые могут уйти. Но у них контракты с «Оренбургом». Понятно, что, если кто-то захочет их забрать, надо будет заплатить. И я думаю, что многие наши игроки больше хотят остаться и продолжить работу именно в «Оренбурге». Потому что, когда ты меняешь клуб, всё может получиться не так, как ты хочешь. Один пример — это нынешний Сыч (Сычевой — «Известия») и то, что происходит с ним сейчас. За нас он сыграл очень хорошо, а в Самаре пока ищет те детали и игровые моменты, которые были у нас. Я понимаю, что игроки всегда хотят сделать шаг вперед в карьере, но бывают моменты, когда не надо спешить.

— Можете сказать честно, вы идете в «Динамо»?

— Нет. Я уже говорил в интервью раньше: у меня была только одна связь с другим клубом напрямую. Это зимнее предложение «Краснодара». Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Всё очень просто.

— За прошедший год РПЛ чем-то вас удивила как турнир?

— У вас здесь, в России, побольше денег. «Спартак», «Зенит», ЦСКА — у этих команд очень большие бюджеты. В Чехии, например, можно говорить о «Спарте» и «Славии» как о клубах, где денег больше, чем у остальных. Однако у них никогда не было таких бюджетов, как у вас. При этом «Спарта» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Чехии, но до этого не могла взять золото девять лет.

— В России пять лет подряд золото берет самый богатый клуб страны — «Зенит». Вы можете представить, что он потеряет в следующем сезоне титул чемпиона?

— Я не знаю, потому что непонятно, каким «Зенит» будет в следующем сезоне. Если они сумеют сохранить нынешний состав, если никто не уйдет в европейские клубы, как это может случиться с Малкомом, Клаудиньо, Венделом, то кому-то другому будет очень тяжело забрать чемпионство. Потому что этот «Зенит» в прошедшем чемпионате был командой другого уровня, выше всех. Они показали, что, когда надо играть чуть побыстрее, чуть больше оказать давления на соперника, они это могут сделать и выиграть матч. Соперникам было очень тяжело в такой ситуации. Например, «Зенит» так выиграл матчи со «Спартаком» в чемпионате (2:1; 3:2).

— В Чехии много критиковали хоккеистов, оставшихся или перешедших в КХЛ. Их даже в сборную перестали вызывать, открыто называя причиной выступление в российских клубах. На вас оказывали давление за то, что вы не покинули «Оренбург» после 24 февраля 2022 года?

— Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует.

— С какими сложностями «Оренбург» столкнется в следующем сезоне? Вы готовы к тому, что на него будут настраиваться более серьезно, играть более жестко?

— Соперники готовились к нам серьезно уже во второй части прошедшего чемпионата. Так что это никакая не новость для нас. Мы понимаем, что должны во всем стать лучше, если хотим повторить нынешний результат. Нужны новые игроки. Надо хорошо их принять и включить в нашу игру. Так что три недели отдохнем и будем снова работать и готовиться к сезону.

— «Оренбург» выиграл почти все домашние матчи. Многие связывают это с искусственным полем на вашем стадионе. Для вас это преимущество или проблема из-за того, что постоянно приходится перестраиваться на естественные газоны в выездных играх?

— Понятно, что нам тоже тяжело. Потому что мы меняем покрытие 15 раз за чемпионат. Тренируемся на искусственном поле, потом едем на выезд. Потом, когда в октябре и ноябре начинается плохая погода, идет дождь, подходит зима, становится чуть-чуть жестче всё. Для нас это тоже тяжело. Но здесь, в России, такой климат, такая инфраструктура. Надо это принимать. Футбол состоит из круглого мяча, и 22 футболиста играют на одном и том же поле. Неважно, где это поле — в Краснодаре или Оренбурге. В обоих случаях условиях для 22 игроков одинаковые. Кто привыкает быстрее, тому лучше.

— Как вам в бытовом плане живется в Оренбурге?

— Понятно, что это совсем другой город, нежели Прага или моя родная Острава. Оренбург маленький и спокойный. Здесь можно хорошо работать с игроками, потому что нет таких возможностей и соблазнов, как в Москве, Санкт-Петербурге или Праге. Ночные клубы, рестораны — всего этого очень много в столице (улыбается). Там надо быть ментально сильным, чтобы заниматься только футболом и не отвлекаться на другие вещи. В Оренбурге с этим проще.