Реклама
Прямой эфир
Общество
Метанол нашли в крови всех пострадавших от суррогатного сидра
Мир
Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС
Мир
Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева
Происшествия
В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани
Общество
Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек
Мир
Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды
Мир
МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
Спорт
Александра Овечкина наградили благодарностью президента России
Происшествия
В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки
Общество
СК РФ объединит дела по факту отравления сидром в одно производство
Общество
Открывшего стрельбу в МФЦ в Москве отправили на принудительное лечение

«Свое возвращение в еврокубки восприму как чудо из чудес»

Арбитр Сергей Карасев — о шансах на отмену санкций, прошедшем сезоне РПЛ и диалогах с футболистами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переходный матч между красноярским «Енисеем» и воронежским «Факелом» 7 июня станет заключительной игрой сезона для одного из лучших российских арбитров Сергея Карасева. В этом году он в силу обстоятельств судил лишь внутренние соревнования, хотя имеет огромный международный опыт. За свою карьеру Карасев отработал на множестве матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, судил на двух чемпионатах Европы (2016, 2020), Олимпиаде-2016 и чемпионате мира-2018. После 24 февраля 2022 года санкции коснулись не только российских спортсменов, но и судей. В интервью «Известиям» Сергей Карасев оценил свои шансы снова поработать на международных матчах, подвел итоги сезона в российском футболе, рассказал о самом сложном игроке в своей карьере и призвал не принижать уровень РПЛ.

— Как оцените для себя лично сезон-2022/23? Насколько он тяжело вам дался?

— Пусть оценивают другие. Матчей было много, в том числе топовых. Я очень рад, что мне доверяют на них работать. Я давно в РПЛ, поэтому ничего нового здесь я не скажу. Все знают, чего от меня ждать. В целом сезон нормальный, не скажу, что было в нем что-то, что меня удивило.

«Для борьбы с «Зенитом» ЦСКА надо существенно увеличить бюджет»
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов — о доминировании питерцев в РПЛ, серебре армейцев и лимите на легионеров

— Вы ведь провели первый сезон без судейства еврокубков, матчей сборных. Отсутствие практики такого уровня влияет на форму арбитра, на квалификацию?

— Нет-нет, нормальный у нас уровень. Многие начинают принижать РПЛ, говорить, что теперь уровень упал. Понятное дело, что у нас не уровень первых команд Лиги чемпионов и топовых национальных чемпионатов, где играют лучшие футболисты в мире. Но и у нас нормальный уровень. Надо дорожить тем, что есть.

Тем более, сейчас очень много молодых игроков появилось — это большой плюс. Есть шанс развивать этих ребят, выпускать еще больше молодых на поле. По мне, это очень хорошо.

— Эти молодые игроки как себя ведут с судьями? Корректней или агрессивней, чем предыдущие поколения?

— С любым человеком надо вести работу. Судья — это в том числе и педагог. С любым человеком можно разговаривать и привести его к нужному состоянию. Я еще не видел ни одного футболиста, с которым нельзя было в процессе игры поговорить, что-то донести, чтобы он понял, как себя вести.

— За вашу карьеру с кем сложнее всего было находить общий язык?

— В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой желтой карточки. Мог делать всё, что угодно, до первой желтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив желтую карточку, успокаивался. То есть он это делал не просто так. Знал, на какие точки давить. В этом плане Вернблум, наверное, хороший психолог. Знал, кто его судит. И пытался надавить на арбитра. Если судья принимал его правила игры, то работать было сложнее. А после первой карточки Понтусу всё становилось нормально.

С зарубежными матчами вообще всё проще. Когда люди приезжают на игры, там настолько все строго в УЕФА — и работа КДК, и сам статус турнира, будь то Лига чемпионов или Лига Европы, что я особо даже не помню, чтобы кто-то чрезмерно агрессивно или неадекватно себя вел.

— В этом сезоне у вас не было еврокубков, но сыграно больше матчей в Кубке России, при этом ротация среди судей не очень широкая. Тяжело выдерживать такие нагрузки?

— Не только мне так кажется, но и все арбитры едины во мнении, что чем больше игр, тем лучше. Это хорошо, когда находишься в тонусе. Поэтому новый формат Кубка — для нас вообще супер. Особенно для ребят, которые раньше ездили на еврокубковые матчи посреди недели. Теперь им это заменил Кубок.

— После начала СВО все постоянно обсуждают, каково «Ростову» и «Краснодару» постоянно ездить на выездные матчи и обратно на поездах, потому что в их городах закрыто авиасообщение. Как судьи выдерживают такие нагрузки с ездой в эти регионы?

— Это непросто. Я понимаю «Ростов», понимаю «Краснодар», поскольку испытал это на себе. За этот сезон пять раз судил в Краснодаре, три раза в Ростове. То есть,всего восемь раз, когда сначала самолет, потом вокзал. Дальше пароходы, дирижабли пойдут (улыбается). Сложно стало. Реально сложно.

— В этом сезоне шло много споров вокруг того, как судьи добавляют компенсированное время к таймам. Многие считают, что после долгих просмотров VAR не всегда добавляется столько же минут, сколько тратится на остановки.

— Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10–12–15 минут — это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры VAR. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля — тут я всё понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, — всем здоровья.

«Для игры в РПЛ «Рубину» нужно минимум три-четыре новых игрока»
Футболист казанского клуба Александр Мартынович — об усилении на следующий сезон, тренерских заменах и перспективах «Краснодара»

И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях всё должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор.

— Верите, что еще доведется отсудить матч еврокубка?

— Верю, но это из области фантастики. Это будет чудо, если такое случится. Но, может, и произойдет когда-то, когда я еще не закончу судейскую карьеру.

— То есть всё это надолго и вы свое возвращение в еврокубки не воспринимаете как что-то реальное?

— Воспринимаю только как чудо. Как чудо из чудес. Буду очень рад такому развитию событий, но мне кажется, что это всё же из области фантастики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023