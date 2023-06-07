«Свое возвращение в еврокубки восприму как чудо из чудес»

Переходный матч между красноярским «Енисеем» и воронежским «Факелом» 7 июня станет заключительной игрой сезона для одного из лучших российских арбитров Сергея Карасева. В этом году он в силу обстоятельств судил лишь внутренние соревнования, хотя имеет огромный международный опыт. За свою карьеру Карасев отработал на множестве матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, судил на двух чемпионатах Европы (2016, 2020), Олимпиаде-2016 и чемпионате мира-2018. После 24 февраля 2022 года санкции коснулись не только российских спортсменов, но и судей. В интервью «Известиям» Сергей Карасев оценил свои шансы снова поработать на международных матчах, подвел итоги сезона в российском футболе, рассказал о самом сложном игроке в своей карьере и призвал не принижать уровень РПЛ.

— Как оцените для себя лично сезон-2022/23? Насколько он тяжело вам дался?

— Пусть оценивают другие. Матчей было много, в том числе топовых. Я очень рад, что мне доверяют на них работать. Я давно в РПЛ, поэтому ничего нового здесь я не скажу. Все знают, чего от меня ждать. В целом сезон нормальный, не скажу, что было в нем что-то, что меня удивило.

— Вы ведь провели первый сезон без судейства еврокубков, матчей сборных. Отсутствие практики такого уровня влияет на форму арбитра, на квалификацию?

— Нет-нет, нормальный у нас уровень. Многие начинают принижать РПЛ, говорить, что теперь уровень упал. Понятное дело, что у нас не уровень первых команд Лиги чемпионов и топовых национальных чемпионатов, где играют лучшие футболисты в мире. Но и у нас нормальный уровень. Надо дорожить тем, что есть.

Тем более, сейчас очень много молодых игроков появилось — это большой плюс. Есть шанс развивать этих ребят, выпускать еще больше молодых на поле. По мне, это очень хорошо.

— Эти молодые игроки как себя ведут с судьями? Корректней или агрессивней, чем предыдущие поколения?

— С любым человеком надо вести работу. Судья — это в том числе и педагог. С любым человеком можно разговаривать и привести его к нужному состоянию. Я еще не видел ни одного футболиста, с которым нельзя было в процессе игры поговорить, что-то донести, чтобы он понял, как себя вести.

— За вашу карьеру с кем сложнее всего было находить общий язык?

— В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой желтой карточки. Мог делать всё, что угодно, до первой желтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив желтую карточку, успокаивался. То есть он это делал не просто так. Знал, на какие точки давить. В этом плане Вернблум, наверное, хороший психолог. Знал, кто его судит. И пытался надавить на арбитра. Если судья принимал его правила игры, то работать было сложнее. А после первой карточки Понтусу всё становилось нормально.

С зарубежными матчами вообще всё проще. Когда люди приезжают на игры, там настолько все строго в УЕФА — и работа КДК, и сам статус турнира, будь то Лига чемпионов или Лига Европы, что я особо даже не помню, чтобы кто-то чрезмерно агрессивно или неадекватно себя вел.

— В этом сезоне у вас не было еврокубков, но сыграно больше матчей в Кубке России, при этом ротация среди судей не очень широкая. Тяжело выдерживать такие нагрузки?

— Не только мне так кажется, но и все арбитры едины во мнении, что чем больше игр, тем лучше. Это хорошо, когда находишься в тонусе. Поэтому новый формат Кубка — для нас вообще супер. Особенно для ребят, которые раньше ездили на еврокубковые матчи посреди недели. Теперь им это заменил Кубок.

— После начала СВО все постоянно обсуждают, каково «Ростову» и «Краснодару» постоянно ездить на выездные матчи и обратно на поездах, потому что в их городах закрыто авиасообщение. Как судьи выдерживают такие нагрузки с ездой в эти регионы?

— Это непросто. Я понимаю «Ростов», понимаю «Краснодар», поскольку испытал это на себе. За этот сезон пять раз судил в Краснодаре, три раза в Ростове. То есть,всего восемь раз, когда сначала самолет, потом вокзал. Дальше пароходы, дирижабли пойдут (улыбается). Сложно стало. Реально сложно.

— В этом сезоне шло много споров вокруг того, как судьи добавляют компенсированное время к таймам. Многие считают, что после долгих просмотров VAR не всегда добавляется столько же минут, сколько тратится на остановки.

— Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10–12–15 минут — это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры VAR. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля — тут я всё понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, — всем здоровья.

И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях всё должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор.

— Верите, что еще доведется отсудить матч еврокубка?

— Верю, но это из области фантастики. Это будет чудо, если такое случится. Но, может, и произойдет когда-то, когда я еще не закончу судейскую карьеру.

— То есть всё это надолго и вы свое возвращение в еврокубки не воспринимаете как что-то реальное?

— Воспринимаю только как чудо. Как чудо из чудес. Буду очень рад такому развитию событий, но мне кажется, что это всё же из области фантастики.