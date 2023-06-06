«Для борьбы с «Зенитом» ЦСКА надо существенно увеличить бюджет»

Одним из главных событий чемпионата России по футболу стало завоевание серебряных медалей московским ЦСКА. Если сравнивать с многочисленными успехами красно-синих в 2000-е и 2010-е годы, это второе место впечатляет не сильно. Однако стоит учитывать, что для ЦСКА это первая медаль с 2018 года, когда ушли многолетние лидеры клуба в лице Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо. Кроме того, это первая медаль после смены владельцев в 2020 году, когда Евгений Гинер перестал быть собственником ЦСКА, хотя и сохранил должность президента клуба.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам охраны природы, экологии и транспорта Сергей Иванов, в отличие от своих должностей в баскетболе (почетный президент Единой лиги ВТБ, председатель попечительского совета РФБ), никогда не имел формальных постов в футбольном ЦСКА. Но не скрывал, что поддерживает армейцев. А Евгений Гинер всегда отмечал помощь Иванова в делах клуба.

Отвечая на вопросы «Известий», Сергей Иванов подвел итоги выступления ЦСКА в прошедшем чемпионате, поделился мнением о главном тренере команды Владимире Федотове, оценил возможность отобрать чемпионство у петербургского «Зенита» и объяснил, почему выступает против ужесточения лимита на легионеров.

— Довольны вторым местом ЦСКА?

— Очень доволен. Потому что современный чемпионат Российской премьер-лиги состоит из «Зенита» и всех остальных. Значит, среди всех остальных мы первые.

— В обозримом будущем «Зенит» можно сбросить с трона?

— Об этом трудно и рано говорить. Если расстановка сил в чемпионате останется примерно такой же, как в этом году, то я думаю, «Зенит» снова будет чемпионом.

— Что нужно сделать, чтобы прервать его гегемонию? ЦСКА надо купить бразильцев того же уровня, что есть у «Зенита»?

— Если говорить откровенно, то ЦСКА для начала надо существенно увеличить бюджет. Что крайне маловероятно — поверьте, я знаю, о чем говорю.

— А зачем «Зениту» в нынешней обстановке, когда нет еврокубков, такое количество иностранцев? И вообще нашему чемпионату?

— Я всегда был резко против ограничения числа легионеров в наших чемпионатах. И продолжаю на этом настаивать. Считаю, что при сильных легионерах, как сейчас в «Зените» или как когда-то было в ЦСКА… Я до сих пор вспоминаю Вернблума, Вагнера Лава. Что, плохо было с ними? Плохо играли? Прекрасно играли. А наши российские футболисты, особенно молодые, играя с такими мастерами, учились, прогрессировали и превращались в больших мастеров. Поэтому я за легионеров. И, кстати, не согласен с тем, что в хоккее в КХЛ ограничили число легионеров до трех в одной команде. Считаю, что три иностранца на команду — это мало.

— «Зенит» в РПЛ по-прежнему на вершине, при этом в баскетбольной Единой лиге ВТБ закончилась многолетняя гегемония ЦСКА…

— В Единой лиге ВТБ полный порядок. Полное отсутствие судейских скандалов и уголовных дел на игроков, как у нас в одном чемпионате. Не буду клуб называть — вы сами знаете (вероятно, имеется в виду уголовное дело в Нидерландах на футболиста «Спартака» Квинси Промеса. — «Известия»).

— ЦСКА выиграл первую медаль после того, как карьеру игроков завершили братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

— Да, новая команда добилась такого успеха. Вот именно это и приятно. И вообще, надо отдать должное футболистам и тренерам, что весь сезон ЦСКА сражался, бился. И в раздевалке после матча последнего тура против «Ростова» главный тренер команды Владимир Федотов сказал практически те же слова, которые говорил в раздевалке после победы в Кубке Гагарина главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров: «Воля, характер, победа». Или: «Воля, характер, команда».

Футболисты ЦСКА на протяжении всего сезона играли как команда, как единый коллектив. И в том числе в последнем решающем матче чемпионата за серебро. Молодцы! Особенно в первом тайме, когда повели 4:0 против «Ростова». Конечно, трудно было после этого ожидать, что второй тайм будет таким же ярким и атакующим. Но это и не нужно было — все серьезные люди это понимают. Достойно закончили чемпионат, и это главное.

— Как вам работа Владимира Федотова?

— Очень просто: я его поздравил не столько даже с этим серебром ЦСКА, а с тем, что он второй год подряд с разными командами занимает второе место в РПЛ. Вот это уже явный знак качества. Подтверждение уровня.

— Каким видите будущее российского футбола? Нам надо пытаться вернуться в УЕФА или лучше перейти в Азиатскую конфедерацию футбола?

— Я сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию. Вот и всё.