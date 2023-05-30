Кочка возврата: состоится ли реформа в РПЛ

Весной этого года Российский футбольный союз (РФС) принял решение о реформировании Второй лиги и изменении структуры чемпионата. Вынесено и предложение об изменениях в схеме проведения РПЛ. В марте заместитель генерального секретаря Союза Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что вопрос расширения премьер-лиги в перспективе не закрыт. Он отметил, что вопрос перехода на систему «весна-осень» может быть рассмотрен только после обращения клубов. О возможных изменениях, их сторонниках и противниках — в материале «Известий».

Зарубежный опыт

По данным «Спорт-Экспресса», в середине мая РФС направил в РПЛ письмо о создании рабочей группы по совершенствованию форматов проводимых футбольных соревнований. Ее возглавил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров. Эта группа уже разрабатывала новый формат Кубка России, который в основном получил позитивные оценки.

Рабочая группа должна предложить наилучшие схемы проведения сезона в РПЛ, Кубке России, изучить возможности по организации новых турниров в условиях отстранения российских клубов и сборной от международных матчей.

Один из вариантов реформы лиги — дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. Сейчас в РПЛ 16 команд проводят по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками. В новом формате после основного турнира предлагается вариант проведения дополнительных матчей за конкретные места в плей-офф, чтобы повысить уровень интереса к чемпионату и сохранить интригу в распределении итоговых мест.

Похожий формат есть в Бельгии, где четыре лучшие команды после гладкого чемпионата играют между собой, чтобы распределить путевки в еврокубки.

— Для меня всегда лучше, когда проводят регулярный чемпионат и каждый играет с каждым по два раза, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен. — Если сравнивать с АПЛ, Ла лигой, всегда есть конкуренция, интрига, каждый матч сложный. Лучше, чтобы было много хороших команд, чем как в Бельгии, когда в главном плей-офф четыре команды.

В чемпионате Чехии после 30 туров турнир делится на три части и команды распределяются в борьбе за места в еврокубках, за сохранение прописки и за лучший посев в национальном кубке.

В России «Зенит» в очередной раз оформил досрочное чемпионство за четыре тура до конца чемпионата. В середине таблицы некоторые клубы также потеряли турнирную мотивацию. Проведение плей-офф после гладкого чемпионата может привлечь больше интереса к турниру и поддержать мотивацию команд до самого конца розыгрыша.

Что говорят клубы

При этом не все представители клубов и эксперты готовы к изменениям. Президент «Урала» выступает за сохранение нынешнего формата.

— Я за гладкий чемпионат. Это самое справедливое. Для чего нужен плей-офф? У нас много реформаторов, вот ФНЛ реформировали — сезон новый скоро начнется, а мы не знаем, когда ребятам собираться, в какой лиге будет играть «Урал-2» — в десятой зоне восьмой лиги или в зоне «Серебро», «Золото»? Нам же никто не сказал перед сезоном, как будет, разве это справедливо? — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Главный тренер «Зенита» тоже не видит необходимости в реформах.

— Отношусь к возможным изменениям одной фразой: «Терпеть надо с любовью», — отметил на пресс-конференции Сергей Семак. — У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии смотреть интересно, хотя какой отрыв там? В Испании смотреть чемпионат интересно — какой отрыв? Нам непросто в каждом матче, и вы это видите. Огромного разрыва нет. На мой взгляд, чемпионат достаточно интересен.

Есть и обратное мнение: например, президент ЦСКА Евгений Гинер поддерживает идею о новом формате в РПЛ.

— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка, — сказал Гинер «Известиям». — Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять.

Гинера поддерживает председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

— Классический формат был принят в момент, когда мы были частью европейского футбола, — подчеркнул он. — Ситуация меняется, наверное, мы тоже должны. Поэтому будем все вместе обсуждать, смотреть, что эффективно для нашего футбола. Такое решение и будем принимать.

В апреле глава РПЛ Александр Алаев говорил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

— Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения, — сказал функционер в интервью «РБ Спорт». — Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать. Есть разные варианты: и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно.

Позже Алаев отметил, что в новом сезоне реформы принять не смогут из-за сроков, так как чемпионат стартует через два месяца.

Реально ли возвращение

Формат «весна–осень» будет во Второй лиге уже в следующем сезоне и многие хотели бы, чтобы такая система была введена и в РПЛ. О возвращении к ней говорят не первый год.

В 2021-м году президент РФС Александр Дюков отмечал, что в планах — перевод на «весна-осень» только Второй лиги. При этом он отмечал, что РФС и РПЛ будут следить за эффектом этих изменений и если он будет заметен, то клубы могут инициировать возвращение формата «весна-осень» и в РПЛ.

Мнения на тему необходимости такой схемы проведения турнира также разделились. Например, капитан «Спартака» Георгий Джикия поддерживает возможные изменения.

— Мне не хочется 23 февраля и в декабре в футбол играть, — заявил журналистам Георгий Джикия. — Как раньше было, наверное, получше, когда было больше матчей летом. У нас первая игра второго круга была 22 февраля, я бы в своей жизни никогда не пришел на футбол в такой день.

А вот лидер «Динамо» Федор Смолов не понимает, зачем менять действующий формат.

— Не понимаю, в чём преимущество формата «весна–осень», — сказал Смолов в микст-зоне. — Тот формат, который мы проводим, — это нормально. С реформой Кубка России получается, что посреди недели есть игры. Надо увеличивать количество внутренних матчей, раз нет возможности играть на международной арене.

Чемпионат России проводился по системе «весна-осень» довольно долго. Решение о новом формате приняли в сентябре 2010-го, а перешли на «осень-весна» — с сезона-2011/12. Началось все гораздо раньше — инициатором реформы был Евгений Гинер, а первые цитаты принадлежат Валерию Газзаеву. Он заговорил о переходе на «осень-весна» еще в 2005-м — через пару недель после победы в Кубке УЕФА. Специалист объяснял это тем, что футболистам вредно так долго готовиться к сезону (45 дней), а для улучшения результатов в еврокубках лучше синхронизироваться с европейским календарем. Правда, после перехода на систему «осень-весна» результаты наших клубов в еврокубках не улучшились. За десять сезонов после перехода на «осень-весна» — всего два выхода в плей-офф ЛЧ. За восемь сезонов до реформы российские клубы выходили в плей-офф ЛЧ три раза.