Серебряные коньки: почему для ЦСКА второе место стало успехом

Основная часть розыгрыша чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 закончилась 3 июня. Подавляющее большинство клубов РПЛ и первой лиги ушли в отпуск. Осталось провести только переходные матчи за право играть в премьер-лиге, а также финал Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». В 30-м туре ЦСКА разгромил «Ростов» со счетом 4:1 и взял серебро — это первое за пять лет попадание армейцев в призеры. С бронзой остался «Спартак», который на финише проиграл в гостях «Крыльям Советов» (0:1). Самарцы за счет этой победы вырвались из зоны переходных матчей и сохранили прописку в РПЛ. Теперь в стыках играть предстоит «Пари Нижний Новгород» и воронежскому «Факелу». Первый встретится с московской «Родиной», а второй — с красноярским «Енисеем». Напрямую в премьер-лигу вышли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Они заменят занявшие два последних места в РПЛ «Химки» и московское «Торпедо».

Прорыв ЦСКА

Инерция от выдающихся успехов армейцев 2000-2010-х годов до сих пор заставляет болельщиков ждать от них больших побед, а экспертов ставить ЦСКА в число фаворитов в борьбе за медали перед каждым сезоном. Но последний трофей красно-синие выиграли в 2016 году, когда взяли золото чемпионата. А в призерах они не были с 2018 года, когда еще выступали Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Александр Головин.

После их ухода ожидалось, что глобальная перестройка получится сложной. Слишком уж долго ЦСКА держался на старом костяке, который был почти не заменим. Из звезд тех времен остались только Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Причем последний с годами все меньше выходил на поле. И в итоге в минувшие выходные по окончании чемпионата попрощался с болельщиками после игры с «Ростовом», так как совместно с клубом решил не продлевать контракт после 15 лет выступлений в основе.

Новая команда, строившаяся вокруг Федора Чалова, Ивана Облякова, Игоря Дивеева, Константина Кучаева, Бахтиера Зайнутдинова и ряда других молодых футболистов демонстрировала неплохую игру на отдельных отрезках. Но ни они, ни качественные легионеры, приходившие в последние пять лет, не помогли что-то выиграть.

Год назад главным тренером назначили Владимира Федотова. С первых туров при нем ЦСКА стал демонстрировать качественный футбол, но часто терял очки из-за слабой реализации моментов и ошибок в обороне. На зиму армейцы ушли только на пятом месте, отставая от шедшего вторым «Спартака» на семь очков.

С середины марта по середину мая в чемпионате армейцы в девяти матчах восемь раз победили, а единственная ничья с набравшим ход «Локомотивом» возникла из-за осенних проблем — слабая реализация моментов и пропущенный гол со стандарта в концовке игры. Не менее обидно было проиграно дерби «Спартаку» (1:2) после того, как на последних минутах на ровном месте защита привезла пенальти.

Сыграй тогда ЦСКА вничью, он мог бы праздновать медали заранее. А вместо этого еще провел блеклый выездной ничейный матч с «Краснодаром» (0:0) и едва не лишился второго места. Повезло, что «Спартак» сам допускал осечки. В итоге к последнему туру армейцы подходили фаворитом в борьбе за серебро, но казалось, что они могут дрогнуть.

Тем не менее, команда Федотова быстро решила все задачи в матче с «Ростовом». Не без помощи соперника, который уже на 9-й минуте привез себе гол после неуверенного розыгрыша мяча вратарем Сергеем Песьяковым, закончившимся перехватом армейцами и точным ударом Медины. К 33-й минуте ЦСКА довел дело до счета 4:0. И лишь ближе к концу встречи позволил ростовчанам отыграть один мяч.

— Очень доволен результатом ЦСКА, поскольку нынешний чемпионат состоит из «Зенита» и всех остальных, — заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, многолетний болельщик и покровитель ЦСКА Сергей Иванов. — Значит, среди всех остальных мы первые. Очень приятно, что команда ЦСКА весь сезон билась. И в решающем матче с «Ростовом» хорошо себя проявила, особенно в первом тайме, решив исход встречи. Можно только поздравить команду и главного тренера с таким завершением чемпионата.

Остановка «Спартака»

Зимой красно-белые уверенно шли на втором месте. Некоторым болельщикам казалось даже, что они поборются с «Зенитом» за чемпионство. Но весна оказалась провалена. Вылет из Кубка, а также многочисленные потери очков в чемпионате привели к тому, что «Спартак» пропустил вперед ЦСКА и вполне мог отдать место в тройке «Ростову».

Отчасти подопечным Гильермо Абаскаля помешали травмы лидеров в середине весны, но удивило то, как на финише они умудрились обыграть в дерби ЦСКА и в то же время провалиться в матчах с командами из низа турнирной таблицы. Перед встречей с армейцами «Спартак» лишь вничью сыграл с уже почти обреченными на вылет «Химками» (1:1). В предпоследнем туре, когда мог выходить на второе место, не выиграл дома у «Пари Нижний Новгород» (0:0).

А в последнем туре еще и уступил в гостях «Крыльям Советов» (0:1). В итоге третье место и бронза. При этом главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля можно отметить за прогресс, поскольку прошлый чемпионат команда закончила на десятом месте, пусть и скрасив тот провал выигрышем Кубка России. К тому же испанский специалист работал в условиях смены владельца клуба. Приглашали его в «Спартак» при Леониде Федуне, а большую часть сезона он тренировал при менеджменте «Лукойла».

— «Спартак» прибавил по сравнению с концовкой прошлого сезона и неплохо играл до зимней паузы, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Но провалил весну. Причем особый позор был в самом конце чемпионата, когда подсел ЦСКА, и спартаковцы вполне могли подниматься на второе место. Но сами беззубо сыграли и потеряли очки. Можно кивать на потерю Александра Соболева (нападающий был дисквалифицирован на последние два матча. — «Известия»), но даже без него обыгрывать «Нижний» и Самару вполне можно было. Да и с «Химками» очки потеряли, имея Соболева в составе. В общем, бронза с учетом первого сезона Абаскаля — результат хороший. Но запоминается, как известно, последнее. А весенний провал оставил отрицательные эмоции.

Взлет «Ростова»

Почти весь сезон донской клуб шел вверху турнирной таблицы. Даже после зимней паузы не произошло традиционно для этой команды при Валерии Карпине спада, когда она снижалась в середину турнирной таблицы. Все это «Ростов» смог отсрочить до мая — еще в конце апреля он держался на втором месте.

Но все же провалил концовку сезона, проиграв четыре из пяти последних встреч. Во многом сказались потери из-за травм и дисквалификаций. Так, в последних трех матчах не сыграл из-за повреждения ключевой нападающий Николай Комличенко. А встречу с ЦСКА пропустил лидер ростовчан полузащитник Данил Глебов. Тем не менее, итоговое четвертое место — один из лучших результатов в истории клуба. И это с учетом всех проблем с перемещениями на поездах и небольшого бюджета клуба.

— «Ростов» может гордиться результатами этого сезона, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер донской команды Сергей Балахнин. — Команда отыграла весь чемпионат на пределе своих возможностей. Бились, боролись, иногда показывали качественный футбол, вытащили много матчей за счет характера. Обидно, что остались без медалей, но итоговое четвертое место — большой успех с учетом всех кадровых и логистических проблем, с учетом потерь лидеров в концовке. Можно только поаплодировать ребятам и тренерскому штабу во главе с Карпиным.

Битва против стыков

Перед последним туром три команды претендовали на 12-е место, позволявшее закончить сезон вне зоны переходных матчей и без лишней нервотрепки сохранить прописку в РПЛ. Впереди конкурентов шел «Факел», который с приходом на пост главного тренера Вадима Евсеева набрал ход в концовке и едва не сохранил досрочно место в элите.

Он играл в заключительном туре в гостях у обеспечившего себе чемпионство «Зенита». Как обычно происходит с командами Евсеева, воронежцы дали бой лидеру. До самого конца они держали нулевую ничью, но в итоге проиграли 0:1. Ничья их тоже не устраивала в случае победы «Крыльев». Но могла их избавить от полета в Красноярск.

Поражение же привело к тому, что победивший дома «Химки» «Пари Нижний Новгород» догнал «Факел» по очкам и опередил по личным встречам, заняв итоговое 13-е место. И теперь сыграет в переходных матчах со ставшей пятой в первой лиге московской «Родиной». А занявший там четвертое место красноярский «Енисей» попадает на оказавшийся 14-м «Факел».

По регламенту в переходных матчах положено играть третьей и четвертой командам первой лиги. Но в этом году третьей стала владикавказская «Алания», не получившая лицензию на выступление в РПЛ из-за неготовности стадиона. Первые переходные матчи пройдут 7 июня в Красноярске и Москве. Ответные состоятся через три дня в Воронеже и Нижнем Новгороде.

«Крылья Советов» своей победой над «Спартаком» обеспечили себе досрочное спасение. Многие эксперты считают, что по качеству игры они заслужили быть выше в таблице, но их подводила слабая реализация моментов и другие проблемы, вызванные продажей в топ-клубы лидеров. В течение последних полутора лет самарцев покинули такие звезды, как Никита Чернов, Антон Зиньковский, Иван Сергеев, Данил Пруцев. А зимой ушли Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

Приобретение у «Оренбурга» лидера бомбардирской гонки первой части сезона Владимира Писарского (сменил зимой фамилию с Сычевого) пока должного эффекта не дало. Тем не менее, «Крылья» избежали кадровой чехарды, полностью доверяя своему главному тренеру Игорю Осинькину. Тогда как все их конкуренты меняли специалистов по два раза за сезон. Это касается и «Факела», и «Нижнего». Впрочем, их переплюнули вылетевшие напрямую «Химки» и московское «Торпедо», по четыре раза менявшие наставников.

На их место приходят казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», с большим отрывом занявшие первые два места в первой лиге. «Балтика» оказалась в высшем эшелоне российского футбола впервые с 1998 года. Казанцы вернулись после своего сенсационного вылета годичной давности.

— Мы сделали то, что должны были, — сказал «Известиям» защитник «Рубина» Александр Мартынович. — Команда задачу выполнила. У нас были достаточно квалифицированные футболисты, чтобы это сделать. Хотя первая часть сезона получилась сложной, поскольку было много новичков. Как поменяется состав под РПЛ? Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно.

Также в последнем туре «Оренбург» завершил свой яркий сезон домашним разгромом московского «Динамо», которое опустилось на девятое место, показав главный регресс по сравнению с прошлым сезоном, когда бело-голубые выиграли бронзу РПЛ и вышли в финал Кубка.

Грозненский «Ахмат» в результате домашней ничьи с «Краснодаром» (2:2) остался пятым, повторив свое высшее достижение в РПЛ, достигнутое шесть лет назад. «Локомотив» победил в московском дерби аутсайдера «Торпедо» (3:1), проводив своего заклятого врага в первую лигу и поднявшись на восьмое место, выступив лучше, чем десять лет назад, когда стал девятым, что было худшим результатом для «железнодорожников» в истории чемпионата России. Таким образом, успешная весна позволила им совершенно полностью исправить провалы прошлого года, приведшие к смене руководства.