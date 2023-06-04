«Для игры в РПЛ «Рубину» нужно минимум три-четыре новых игрока»

Розыгрыш чемпионата России по футболу завершился 3 июня. Причем не только в РПЛ, но и в Первой лиге, где ведущее место занял казанский «Рубин». Это был предсказуемый результат, так как год назад клуб из столицы Татарстана сенсационно вылетел из Премьер-лиги, имея бюджет и состав, значительно превосходящие конкурентов. Под возвращение из Первой лиги также был собран мощный подбор игроков.

В первом круге «Рубин» терял немало очков и оказался вне первой двойки, то есть не мог добиться права прямого выхода в РПЛ. В результате главный тренер Леонид Слуцкий подал в отставку. Сменивший его Юрий Уткульбаев сумел наладить игру в обороне, выдал в Первой лиге серию из восьми матчей без поражений и поднял команду на второе место.

Но после четырех ничьих подряд и отсутствия большого отрыва от конкурентов Уткульбаева также уволили, заменив на Рашида Рахимова. При нем «Рубин» выиграл семь матчей подряд и заранее обеспечил себе выход в РПЛ. Победная серия прервалась лишь в последнем туре, когда резервный состав казанцев сыграл в гостях вничью (0:0) с московской «Родиной», готовящейся к переходным матчам с «Пари Нижний Новгород» (во второй паре встретятся красноярский «Енисей» и воронежский «Факел»).

Один из лидеров команды — 35-летний белорусский защитник Александр Мартынович, — год назад перешедший из «Краснодара», за который выступал с лета 2010-го с перерывом на сезон-2015/16, когда уходил в аренду в екатеринбургский «Урал».

В интервью «Известиям» Мартынович поделился мнением, как надо «Рубину» усиливаться под РПЛ, объяснил смены тренеров по ходу сезона, а также оценил перспективы знакомой ему молодежи из «Краснодара».

— За счет чего «Рубин» смог прибавить в весенней части сезона?

— Ну, у нас хорошая команда. Мы добавили в тех моментах, в которых были проблемы. Добавили немножко агрессивности, прибавили в контроле мяча. И, соответственно, пришел результат.

— Перед сезоном считалось, что состав у вашей команды такой, что вы обязаны с отрывом выигрывать турнир Первой лиги. Можно сказать, что сделали то, что должны?

— В принципе да. Мы сделали то, что должны были сделать. Но в любом случае команда задачу выполнила. Теперь надо смотреть вперед, смотреть, что дальше будет.

— Когда осенью ваша команда шла вне зоны прямого выхода в РПЛ, были сомнения, что решите задачу?

— Сомнений не было, потому что, опять же, мы видели, какая работа идет внутри команды на тренировках, как ребята относятся к требованиям главного тренера. Это было дело времени, когда придет результат. В любом случае должны были прибавить. В принципе трудности первой половины сезона были понятны, потому что у нас собрался почти полностью новый состав. Там буквально один-два человека из прошлой команды остались. Поэтому нужно было время игрокам, чтобы притереться.

— На ваш взгляд, если бы Леонид Слуцкий незадолго до зимней паузы не подал в отставку, вы бы и с ним всё равно вышли в РПЛ?

— Думаю, у нас были достаточно квалифицированные футболисты, с которыми можно решать задачу. В любом случае каждый тренер, который работал с «Рубином» в этом сезоне, вносил что-то новое, производил какие-то корректировки. Это можно сказать и о Леониде Викторовиче Слуцком, и о Юрии Анваровиче Уткульбаеве, и о Рашиде Маматкуловиче Рахимове. Поэтому конечный успех — выход в РПЛ с первого места — заслуга всех, кто с нами работал.

— Слуцкий говорил, что ему тоже должны вручить медаль за победу в Первой лиге. Исходя из ваших слов, их заслужили все главные тренеры, работавшие в Казани в этом сезоне.

— Я думаю, да.

— Сменивший Слуцкого Юрий Уткульбаев не проиграл ни один из восьми официальных матчей в качестве главного тренера «Рубина», но в апреле всё равно был уволен, когда команда уже находилась в зоне прямого выхода, пусть отрыв от конкурентов был и небольшой. Чувствовали, что контроль теряется над ситуацией? Есть понимание, почему руководство пошло на смену тренера?

— Ощущений, что теряем контроль, не было. Просто нам где-то не хватало остроты, а от нас ждали более яркой игры. Поэтому, наверное, какие-то перемены и случились. Но это вопрос не к нам. Мы футболисты. Мы выполняем задачи тренерского штаба, делаем, что нам говорят. Так что, если кому-то что-то не нравилось, это не к нам вопрос. Мы работали, как должны были.

— Все три главных тренера ставят достаточно разный стиль игры. Тяжело было перестраиваться по ходу сезона вам, кучу лет отыгравшему в «Краснодаре», где один и тот же комбинационный футбол с момента основания клуба?

— Я бы не сказал, что сложно. Опыта достаточно. Да, нужно определенное время на адаптацию. Но мы все справлялись. Особых проблем и трудностей это не доставило.

— На что «Рубин» с нынешним составом может претендовать в РПЛ? Сильно надо будет усиливаться под Премьер-лигу?

— Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно. А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве.

— Вы впервые за долгие годы играли в Первой лиге. Насколько это другой турнир по сравнению с РПЛ?

— Да, я в прошлый раз там играл еще в 2010 году за «Краснодар». Примерно понимал, что это за турнир. Хотя тогда и сейчас — два разных соревнования. Но не скажу, что сейчас там сильно всё уступает РПЛ. Есть несколько достойных команд. И я думаю, в тех стыках, которые сейчас будут играться, отнюдь ничего не предопределено. Заранее отдавать победу командам РПЛ в переходных матчах не стоит. Не отдам на данный момент предпочтение ни одной из них.

— Вам в 35 лет тяжело переживать в Первой лиге перелеты в Сибирь и на Дальний Восток?

— В последние полгода в «Краснодаре» было сложнее, когда мы добирались до города и из него на поездах из-за того, что аэропорты закрыты. А здесь, в Казани, руководство сделало всё, чтобы нам было максимально комфортно при перелетах.

— Как вам нынешний «Краснодар»? Как оцените его шансы в финале Кубка России против ЦСКА?

— Я переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у команды наконец-то был первый трофей. Они большие молодцы, что дошли до финала. Уверен, у них всё получится. В целом мне нравится, как «Краснодар» сейчас играет. Да, при каждой смене главного тренера есть определенные изменения, все-таки надо подстраиваться под уровень и качество тех игроков, которые есть. Но в целом команда не отходит от своего стиля. И нынешний «Краснодар» — не исключение.

— Как оцените перспективы уже ставшего лидером «Краснодара» Матвея Сафонова, прибавившего в этом сезоне молодого Никиту Кривцова и других молодых воспитанников клуба?

— Это перспективные ребята, за которыми будущее. Надеюсь, с каждым годом они еще больше будут прогрессировать. Желаю им только удачи и успехов.

— У вас есть понимание, почему у считавшихся несколько лет назад в «Краснодаре» молодыми и перспективными Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева так неважно складываются карьеры в последние годы?

— Им надо найти свою команду и своих футболистов, с которыми они органично будут взаимодействовать на поле. А так ребята талантливые. И они еще себя покажут.