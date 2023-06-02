Медальный путь: кому достанется серебро и бронза РПЛ

Сезон-2022/23 чемпионата России по футболу среди команд РПЛ завершится 3 июня. В 17:00 мск одновременно начнутся все восемь матчей заключительного 30-го тура. Но лишь четыре из них будут иметь реальное турнирное значение. Центральной станет встреча двух претендентов на серебряные и бронзовые медали — московского ЦСКА и «Ростова». Их конкурент московский «Спартак» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», которым надо решать вопрос с сохранением прописки в премьер-лиге без переходных матчей. Аналогичную цель преследуют воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Первому надо сыграть в гостях с уже обеспечившим себе чемпионство петербургским «Зенитом». А второй примет дома вылетевшие напрямую «Химки».

ЦСКА — «Ростов»

Армейцы успешно провели весеннюю часть сезона, дойдя до суперфинала Кубка России, в котором 11 июня встретятся с «Краснодаром», а в чемпионате поднялись с пятого на второе место. ЦСКА близок к первым для себя за пять лет медалям. Это достижение не покорялось почти никому из нынешнего состава красно-синих, сформированного после 2018 года, когда произошла тотальная перестройка после завершения карьеры многолетних лидеров Сергея Игнашевича, братьев Василия и Алексея Березуцких, отъезда ключевых легионеров тех времен Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо, а также продажи в «Монако» самого талантливого на тот момент молодого игрока Александра Головина.

Год назад ЦСКА покинули Марио Фернандес и Алан Дзагоев. В результате из людей с медальным опытом остались только Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Причем последний давно потерял место в составе. И на днях объявили, что контракт с ним продлен не будет. Ожидается, что после матча с «Ростовом» Щенников попрощается с болельщиками, так как это его последняя домашняя встреча за ЦСКА за без малого 15 лет в основной команде.

Из нынешнего поколения армейцев лишь Федор Чалов имеет опыт завоевания серебряных медалей, выигранных еще во времена Игнашевича и остальных ветеранов. В этом сезоне обеспечить себе второе место ЦСКА мог заранее. Но притормозил в последних двух турах. Сначала армейцы обидным образом проиграли в концовке дерби «Спартаку» (1:2) из-за на ровном месте привезенного в свои ворота пенальти. А затем не смогли победить в гостях «Краснодар» (0:0), даже играя полчаса в большинстве.

Это могло поставить подопечных Владимира Федотова в крайне щекотливое положение, но «Спартак» не воспользовался осечкой красно-синих, сыграв дома вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0). Поэтому ЦСКА за тур до финиша идет вторым. И для конечного успеха ему достаточно победить «Ростов», не оглядываясь на результаты конкурентов.

Остается вопрос, сможет ли нынешний состав ЦСКА без опыта больших побед сделать решающий шаг в последнем туре. Впрочем, состояние «Ростова» тоже не внушает оптимизма. Еще месяц назад подопечные Валерия Карпина уверенно находились на второй строчке, но трехматчевая серия поражений выбила их из лидирующей тройки. Если бы не тяжелая домашняя победа в прошлом туре над грозненским «Ахматом» (3:2), донской клуб уже почти лишился бы шансов на медали. Но сейчас может даже взять серебро, если обыграет ЦСКА, а «Спартак» потеряет очки в Самаре.

Ростовчане не смогут рассчитывать на своих лидеров. Ключевой нападающий Николай Комличенко еще несколько туров назад выбыл из-за травмы до конца сезона. Лидер полузащиты Данил Глебов не сыграет с ЦСКА из-за дисквалификации. Та же ситуация у защитника Андрея Ланговича. Уже месяц по состоянию здоровья на поле не выходит его коллега по амплуа Максим Осипенко.

— Обе команды под конец сезона играют натужно, поэтому результат непредсказуем, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Те же проблемы и у «Спартака», поэтому исход борьбы за медали может быть любым. Спартаковцы могут потерять очки в Самаре, что может привести как к серебру у ЦСКА после ничьей с «Ростовом», так и к триумфу «Ростова». Многое зависит от того, кто меньше допустит ошибок и сумеет в решающий момент собрать волю в кулак. Хотя армейцы всё равно выглядят предпочтительней — очень уж значимые потери у ростовчан. Многое держалось на Комличенко и Глебове. Потерю одного из них еще можно пережить, но когда отсутствуют оба, трудно понять, за счет чего «Ростов» может выиграть последний матч сезона.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Самарский клуб стал главным открытием прошлого сезона благодаря яркой комбинационной игре и появлению множества новых звезд. Их массовая распродажа привела к тому, что в новом чемпионате даже при качественном футболе «Крылья Советов» потеряли много очков из-за слабой реализации моментов и ошибок в обороне. В итоге они застряли на 13-м месте, которое означает переходные матчи с командой, закончившей сезон в первой лиге на четвертой строчке.

При этом «Крылья» могут как опуститься на 14-е место, что будет означать переходные матчи с третьей командой первой лиги, так и подняться на 12-е место, дающее право остаться в РПЛ без стыков. Для этого подопечным Игоря Осинькина надо обыграть дома «Спартак» и надеяться на осечку «Факела» в Питере.

«Спартак» в случае победы точно обеспечивает себе третье место, но может подняться и на второе, если ЦСКА потеряет очки в игре с «Ростовом». А в случае осечки в Самаре красно-белые могут остаться и вовсе без медалей — для этого надо, чтобы «Ростов» хотя бы сравнялся с ними по очкам.

— На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу в Самаре нельзя, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Весну «Спартак» проводит безобразно. А в последних турах умудрился выиграть дерби у ЦСКА (2:1), но потерять очки с «Химками» (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). Поскольку «Крылья» в таблице рядом с последними двумя, может повториться сценарий этих встреч. Тем более самарцы мотивированы избежать стыков. И по игре они выглядят вполне неплохо. Так что «Спартаку» будет крайне непросто.

«Зенит» — «Факел»

Обеспечив себе чемпионство за четыре тура до финиша, «Зенит» не выиграл ни одного матча. Он играл смешанным составом, давая место в составе игрокам ближайшего резерва. В результате подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), «Оренбургом» (2:2) и «Сочи» (1:1). Пока неясно, намерены ли они обыграть любой ценой «Факел», выставив основной состав. Или вновь выпустят резерв.

Набравший ход в конце сезона воронежский клуб выбрался из зоны переходных матчей, хотя еще месяц назад ему вполне светила перспектива борьбы с самым низом таблицы за право избежать прямого вылета. Теперь подопечные Вадима Евсеева попытаются воспользоваться отсутствием мотивации у уже решившего свои задачи «Зенита» и набрать очки в Питере. Им будет достаточно победить, чтобы избежать стыков. При иных результатах такое возможно только в случае осечек конкурентов.

— Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей — верили в возможность этого, еще когда у нас результаты были не очень, — сказал «Известиям» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — И тем более верим после всех последних побед. Считаю, что своей игрой заслужили быть 12-ми, как и наши болельщики, которые весь сезон поддерживали нас что дома, что на выезде. Сделаем всё, чтобы их порадовать.

«Пари Нижний Новгород» — «Химки»

Это противостояние могло стать матчем жизни, если бы «Химки» одержали на пару побед больше. Тогда они бы в очной встрече последнего тура решали с «Пари Нижний Новгород», кому вылетать напрямую, а кому играть в стыках. Но в итоге провалившие весну нижегородцы начали под конец сезона набирать очки и как минимум 14-е место себе обеспечили.

А неожиданная выездная ничья со «Спартаком» оставила подопечным Сергея Юрана шанс даже избежать переходных матчей. Они поднимутся на 12-е место, если обыграют «Химки», «Крылья» не сумеют победить «Спартак», а «Факел» проиграет в Питере.

— Мы рассчитываем остаться без переходных матчей в РПЛ, — заявил «Известиям» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов. — Очко, заработанное за счет ничьей со «Спартаком», очень важно для нас. Оно может стать золотым. Будем пытаться остаться напрямую. Уверен, у нас есть на это все шансы. Главное, выиграть свой матч у «Химок». Пока не смотрим в сторону переходных матчей. Об этом будем думать только после 30-го тура и если попадем в стыки.

Также в 30-м туре состоится еще четыре матча: московское дерби «Локомотив» — «Торпедо», грозненский «Ахмат» примет «Краснодар», «Оренбург» встретится дома с московским «Динамо», а екатеринбургский «Урал» выйдет в родных стенах против «Сочи».

В этот же день завершится розыгрыш турнира в первой лиге. Там уже давно известны команды, занявшие первые два места, дающие прямую путевку в РПЛ. Их заняли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Также известны участники переходных матчей от первой лиги. Причем среди них не будет команды, занявшей третье место.

Дело в том, что владикавказской «Алании» РФС отказал в получении лицензии на участие в соревнованиях РПЛ, поскольку ее стадион не соответствует стандартам премьер-лиги. Поэтому с 14-й командой РПЛ сыграет ставший четвертым в первой лиге красноярский «Енисей». А 13-й команде РПЛ будет противостоять пятая команда первой лиги московская «Родина».