Минус пятая: Блинкова обыграла чемпионку Итогового, Андреева — Риск

Почти все российские теннисисты взяли уверенный старт на «Ролан Гаррос». Исключением неожиданно стали Даниил Медведев и Вероника Кудерметова, которых причисляли к числу фаворитов турнира «Большого шлема». В первом круге вторая ракетка мира проиграл бразильскому квалифаеру Тиагу Сейбот Уайлду, который занимает в рейтинге только 172-е место. И если Даниил навязал серьезную борьбу, проиграв в пяти сетах, то Кудерметова взяла всего четыре гейма в матче с Анной Шмидловой из Словакии. Зато все остальные российские топы в деле. Андрей Рублев и Карен Хачанов уверенно шагнули в третий круг, Аслан Карацев поборется за это право с 12-м сеяным Фрэнсисом Тиафу. Девятая ракетка мира Дарья Касаткина в третьем круге сойдется с американкой Пейтон Стерс, а финалистка «Ролан Гаррос» двухлетней давности Анастасия Павлюченкова встретится со своей соотечественницей Анастасией Потаповой.

Бразильский барьер

23-летний соперник Медведева Тиагу Сейбот Уайлд никогда прежде не играл в основной сетке «Ролан Гаррос» — его единственное участие в «Больших шлемах» датировано 2020-м на US Open. Тем не менее в квалификации в Париже он обыграл довольно известных игроков, в частности литовца Ришардаса Беранкиса и немца Доминика Кепфера. Последнему в двух партиях и вовсе отдал в сумме лишь два гейма. В матче с Медведевым бразилец мощно и точно лупил по мячу с форхенда, а еще старался использовать укороченные, причем часто весьма удачно.

Медведев же много ошибался, а его удары были недостаточно плотными и острыми. Первый сет бразилец забрал на тай-брейке, но разница в классе была столь очевидна, что когда вторая ракетка мира включился на 50%, то сразу выиграл две партии. Правда, в концовке третьего сета Даниилу понадобился медицинский тайм-аут — из-за носового кровотечения.

Кровь Медведеву остановили, а вот завершить матч в свою пользу ему не удалось. Уже в дебюте четвертого сета он совершил в гейме на своей подаче три двойные ошибки, в том числе и на брейк-пойнте. И хотя при 0:3 заиграл лучше и сделал обратный брейк, при 2:3 вновь отдал свою подачу. И вскоре бразилец перевел встречу в пятую партию. Где Даниил выглядел совсем уж растерянным, особенно на подаче. В первом же гейме решающего сета россиянин проиграл свою подачу, затем, правда, превратил 0:2 в 2:2. Сумел он компенсировать и следующую потерянную подачу, сделав счет 3:3. Однако вечно такой обмен любезностями продолжаться не мог. Очередной подарок в виде проигранной подачи при 3:3 от Даниила стал решающим.

Уайлд отправился во второй круг, а у Даниила теперь будет много времени, чтобы подготовиться к травяному сезону.

— Нельзя сказать, что грунтовый сезон выдался для Даниила неудачным, — сказал «Известиям» титулованный российский теннисист, тренер сборной России Андрей Ольховский. — Мало кто ожидал, что он сможет выиграть «Мастерс» на этом покрытии. В Риме Даниил доказал, что может побеждать на любом покрытии. В Монте-Карло и Мадриде он тоже дошел довольно далеко. Да, на «Ролан Гаррос» не повезло. Соперник по первому кругу играл без давления, показал свой лучший теннис. С другой стороны, сам Даниил правильно сказал, что во всем надо искать позитив. Теперь он сможет успешно подготовиться к травяной части сезона.

Супердебют Андреевой

Теннисная сказка Мирры Андреевой в Париже продолжается. Юная россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в столице Франции разгромной победой над Элисон Риск из США, отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.

Прогресс Мирры, которой только 29 апреля исполнилось 16 лет, приятно поражает. В рейтинге WTA Андреева-младшая (ее старшая сестра 18-летняя Эрика также выступала на Открытом чемпионате Франции, уступив в первом круге американке Эмме Наварро) поднимается с феноменальной скоростью. В начале апреля она была 312-й в мире. И, казалось бы, совсем недавно, благодаря подвигам на турнире WTA 1000 в Мадриде, где она получила wild card и дошла до четвертого круга, Мирра впервые пробилась в топ-150. А сейчас при помощи успехов на «Ролан Гаррос» находится уже в шаге от топ-100.

— Андреева показывает очень зрелый теннис в 16 лет, — продолжил Андрей Ольховский. — Видно, что сейчас она находится на подъеме и способна обыграть практически любую соперницу в туре.

Чтобы войти в заветную сотню ей необходимо одержать еще одну победу на «Ролан Гаррос». Во втором круге Мирра сыграет с француженкой Дианой Парри, которая довольно неожиданно выбила финалистку «Мастерса» в Риме украинку Ангелину Калинину. Восходящая звезда французского тенниса Парри занимает 79-е место в рейтинге, а в прошлом году на домашнем «Большом шлеме» добралась до третьего круга.

Но все же потенциал Мирры заметно выше. Если у Андреевой-младшей в следующей встрече все получится, и она выйдет в третий круг, то не исключен матч с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос» 19-летней Кори Гауфф. Кстати, американку, закрепившуюся нынче в топ-10, несколько лет назад считали главным вундеркиндом WTA-тура. Сейчас главным вундеркиндом называют как раз Андрееву.

Выстрел в ногу

Еще более впечатляющий перфоманс удался 24-летней Анне Блинковой. Россиянка смогла выбить из борьбы пятую ракетку мира Каролин Гарсию. 24-летняя москвичка проиграла первый сет, проигрывала вторую партию, быстро отдав свою подачу, но затем переломила ход борьбы. Решающий сет ей удалось выиграть с девятого матчбола. Для россиянки это вторая в карьере победа над соперницами из топ-10 (при семи поражениях). Блинкова второй раз вышла в третий круг «Большого шлема». Первый был на «Ролан Гаррос»-2019. В следующем матче ей предстоит встретиться с экс-третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.

Свитолина 31 мая раскритиковала бойкот турниров с участием россиян, назвав позицию Министерства молодежи и спорта страны «выстрелом себе в ногу». В апреле организация запретила спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Свои матчи второго круга также выиграла Дарья Касаткина, переигравшая в двух сетах чешку Маркету Вондроушову, а Анастасия Потапова была сильнее египтянки Майер Шериф. Уроженка Волгограда уступила первый сет, но затем смогла взять игру под свой контроль, выиграв решающую партию со счетом 6:1.

В русском дерби дня Анастасия Павлюченкова, пропустившая практически весь прошлый сезон из-за травмы колена, смогла выбить из сетки 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову. Это также была волевая победа. Самсонова выиграла первый сет (6:4), но более опытная Павлюченкова взяла оставшиеся две партии с одинаковым счетом 7:5.

В третьем круге финалистку «Ролан Гаррос», олимпийскую чемпионку Токио ждет еще один матч с соотечественницей. На это раз Павлюченкова встретится с Анастасией Потаповой. Интересно, что в конце апреля они довольно удачно сыграли парный турнир в Стамбуле, дойдя до полуфинала.

Карен Хачанов, в отличии от тяжелейшего матча с Констаном Лестьеном, во втором круге легко переиграл молдаванина Раду Албота. Встреча продлилась чуть больше двух часов. Впереди 11-ю ракетку мира ждет встреча с австралийцем Танаси Коккинакисом, который в пяти сетах неожиданно прошел победителя трех турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку.