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Римские сенсации: как Медведев взял первый титул на грунте

Благодаря победе на «Мастерсе» наш теннисист подойдет к «Ролан Гаррос» в статусе второй ракетки мира
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Лучший теннисист России Даниил Медведев завоевал первый большой трофей на своем самом нелюбимом покрытии — грунте. В финале супертурнира в Риме наш спортсмен оказался сильнее датчанина Хольгера Руне, выиграв со счетом 7:5, 7:5. Для Даниила это шестой титул на «Мастерсах» и 20-й — в ATP-туре. Медведев получил 1000 рейтинговых очков и €1 105 265 призовых. В понедельник, 22 мая, россиянин станет второй ракеткой мира, обойдя неудачно сыгравшего в Риме Новака Джоковича. От лидера рейтинга Карлоса Алькараса Даниил будет отставать на 485 очков.

Не устал к финалу

До финала в Риме Медведев и Руне единственный раз встречались чуть больше месяца назад — на «Мастерсе» в Монте-Карло. Тогда Даниил подошел к четвертьфиналу с Хольгером очень уставшим после эпического сражения с Александром Зверевым. Сил в той битве с немецким теннисистом россиянин затратил очень много, а времени на восстановление у него почти не было — всего 16 часов. Было заметно, что во встрече с датчанином Медведев выглядел уставшим и вялым и играл явно не на своем максимуме. Поэтому совершенно заслуженно проиграл в двух сетах.

Однако в столице Италии он подошел к финалу куда более свежим, уступив за весь турнир всего один сет — испанцу Бернабе Сапате Миральесу в третьем круге. Зверева в четвертом круге, еще одного теннисиста из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинале, а также грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Медведев одолел довольно уверенно. Пусть по ходу матча с Циципасом Даниилу и пришлось в подтрибунном помещении более четырех часов пережидать дождь.

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В свою очередь, Руне три последних матча на турнире (против Алексея Попырина из Австралии, серба Новака Джоковича и норвежца Каспера Рууда) выиграл только в трех сетах. Поэтому, вероятно, датчанин немного подустал, пусть и казался очень опасным соперником.

От ненависти до любви

Дождь заставлял теннисистов и зрителей страдать на протяжении практически всего итальянского «Мастерса». И заключительный день турнира не стал исключением — начало встречи из-за осадков пришлось отложить примерно на полчаса. К счастью, затем теннисисты всё же вышли на корт. И в первых геймах лучше выглядел как раз Руне, который куда более спокойно брал свою подачу. В свою очередь, Медведев испытывал ощутимые сложности — при 1:1 ему пришлось спасаться с 0:30, а при 2:2 после двух двойных ошибок в гейме и вовсе с 15:40. Но после этого подача наконец-то «включилась», и двойной брейк-пойнт был успешно отыгран.

При 4:4 и 0:15 Даниил вновь едва не поставил себя в сложное положение, но в труднейшей ситуации сумел каким-то фантастическим ударом попасть в корт. Хольгер был явно шокирован. Кстати, геймы на своей подаче стали даваться ему также непросто. А при 5:6 и 30:15 на подаче датчанина Медведев трижды классно сыграл и забрал партию. В концовке сета он прекрасно разбрасывал мячи по углам, рвал ритм укороченными, а сам хорошо добегал до укороченных Руне. В общем, игра россиянина обнадеживала. Однако второй сет Даниил начал совершенно несобранно, «под ноль» отдав подачу. Руне брейк подтвердил, правда, лидировал он недолго — Медведев сравнял счет и вскоре повел 3:2.

Но в этот момент у него вдруг вновь посыпались ошибки. При 3:3 россиянин проиграл еще одну свою подачу «под ноль». Казалось, третьего сета не избежать. Вот только у Даниила на этот счет было совсем иное мнение — в десятом гейме, когда датчанин подавал на матч, россиянин вновь поднял уровень своей игры. Руне оказался к этому не готов, да и давления, как и в концовке первой партии, не выдержал. При 5:4 и 30:30 в розыгрышах он совершил две ошибки.

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После этого Медведев в следующем гейме отыграл эйсом брейк-пойнт, чем, похоже, окончательно деморализовал своего 20-летнего оппонента. Россиянин заработал на подаче датчанина тройной матчбол. И хотя первый шанс он загубил неудачным укороченным, второй возможностью воспользовался на все сто — Руне в перестрелке на задней линии послал мяч в аут. Медведев с улыбкой на секунду опустился на колени и пошел жать руку оппоненту к сетке. Он сенсационно выиграл свой первый грунтовый и шестой в общей сложности «Мастерс» в карьере!

— В финале мы увидели увлекательный матч, который доставил удовольствие всем болельщикам, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Один розыгрыш из тридцати восьми ударов чего стоил! Каждый хотел победить. Даниил оказался удачливее и сильнее. В каких-то отрезках игры то один играл лучше, то другой. Даниил по итогу выиграл заслуженно и оказался сильнее. Весь турнир ему удался. Теперь бы сохранить такой уровень на «Ролан Гаррос».

Квалификация главного грунтового турнира года стартует уже в понедельник, 22 мая. Лучший результат Медведева на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал, до которого он добрался в 2021 году.

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