«К российским спортсменам придираются больше всего»
В начале недели случился скандал вокруг российской теннисистки Виталии Дьяченко. Сотрудники польской авиакомпании LOT Airlines не пропустили 32-летнюю спортсменку на рейс во Францию, где она должна была сыграть на турнире WTA, который в итоге пропустит. Из-за этого она на сутки застряла в аэропорту Каира. Причиной недопуска Дьяченко сотрудники перевозчика назвали российский паспорт. В интервью «Известиям» Виталия подробно рассказала об этом инциденте, последствиях пропуска турнира, а также оценила свою форму и перспективы сыграть на «Ролан Гаррос».
«Авиакомпания пошла категорически против меня, хотя должны были допустить»
— Виталия, какие у вас планы после случившегося?
— Эту неделю я должна была быть во Франции, играть на Корсике, а оттуда уже ехать на турнир в Грузию. Раз Корсика выпала из моего расписания, вернулась домой в Москву утром (25 апреля. — «Известия») и через пару дней, в конце этой недели, собираюсь улететь в Грузию. Слава Богу, что не в Европу.
— Есть уверенность, что подобный инцидент в аэропорту не повторится?
— Ну, в Грузии-то, конечно, не повторится. Но мне теперь надо новую визу ставить, поскольку предыдущую мне поставили почему-то только на 14 дней, хотя раньше это всегда была пара лет. Наверное, буду делать ее через Францию. И у меня будет уже, наверное не 10, а 20 документов, чтобы дали визу на нормальный срок.
— Как подстраховаться, чтобы это не повторилось?
— А здесь никак не подстрахуешься. Это же всё на усмотрение консульства. Единственное, что можно сделать: приложить намного больше приглашений с турниров и всё остальное. Потому что впереди «Ролан Гаррос» и другие европейские соревнования. Нужно максимальное количество документов от принимающей стороны.
— На какие турниры у вас были приглашения?
— Почти на три месяца вперед: грунтовые турниры в Мадриде, Риме, «Ролан Гаррос» и европейские соревнования на траве. Сейчас, видимо, придется добавлять в список отдельные письма от каждого турнира. И, естественно, делать визу уже через другую страну, которая сейчас выдаёт их на более долгий срок, чем Испания.
Конечно, нет никакой уверенности, что мне что-то нормальное поставят. До этого я была уверена, что у меня нет проблем ни в анкетах, ни в чем-то остальном. Оказывается, именно к нашим спортсменам придираются больше всего. Я так думаю. Даже российским туристам дают визы сроком больше, чем нам. Потому, что нас допустили выступать на международных турнирах, и люди как могут, уже на другом уровне, пытаются испортить эту ситуацию, вставить палки в колеса.
— Не общались с другими теннисистами из России и Белоруссии? У них были подобные проблемы?
— Не знаю. Но мне писали знакомые, наши, русские, которые чисто как туристы ездили в Польшу недавно. Они сказали, что полтора месяца назад летали рейсами LOT в Польшу получить американскую визу, и никаких проблем не было. Поэтому думаю, в случае со мной имел место человеческий фактор. Ну и сыграло роль то, что я спортсмен. И авиакомпания пошла категорически против меня, хотя должны были допустить.
— С WTA связывались?
— Я написала — никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких рекомендаций, что сделать, куда обратиться. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах, которые столкнулись с проблемами. Но то, что русские тоже сталкиваются с проблемами, — об этом никто не думает.
— Подобных инцидентов не случалось с топовыми российскими теннисистами, которых организаторам важно иметь на своих турнирах. У вас после многочисленных травм рейтинг не такой высокий. Не могли на вас отыграться как на менее статусном спортсмене?
— Нет, я уверена, что это не имеет абсолютно никакого значения. Думаю, они были бы, наоборот, только рады, если бы еще больше наших людей не пустили на рейс. Не важно, стоишь ты в первой десятке мирового рейтинга, как Медведев и Рублев, или ниже их. Здесь только наличие русского паспорта имеет значение.
«Я говорю: «Это как бы национализм. Нет?»
— Как проходила процедура, в результате которой вы застряли в Каире?
— На регистрации мне должны были выдать посадочный. Когда я сдавала багаж, сказали, что меня не допускают до рейса. Забрали паспорт, когда я попросила предоставить мне какой-то документ, говорящий о том, что меня не пускают на самолет, чтобы я могла его отправить организаторам турнира, на который должна была лететь. И чтобы могла сделать возврат своих билетов, доказав, что я не просто опоздала или не пришла, а что меня действительно не пустили. Мне просто показали на телефоне пункты, по которым могут пустить. Их было десять, я сфотографировала на телефон. И за это у меня забрали мой паспорт в полицию на полтора часа. Потому что я не имею права фотографировать. Я спросила: «А как же я их запомню? И какой я должна иметь на руках документ, подтверждающий, что вы меня не пускаете?» Мне сказали, что никакой, а дальше уже мои проблемы. Я спросила у менеджера на регистрации совета и помощи, что мне делать дальше, куда обратиться. Мне сказали, что ничего не посоветуют: «Покупайте новый билет на новый рейс. Этим самолетом вы лететь просто не можете, и всё».
— Покупать новый билет без паспорта?
— К тому моменту в полиции мне уже отдали паспорт. А на регистрации все сотрудники LOT были египтяне. Они держали связь с компанией в Польше. И с ними обсуждали, пускать меня или нет.
— Они хоть как-то объяснили отказ пускать вас на рейс?
— Никак. Только фразой «Потому что у вас русский паспорт». Я говорю: «Это как бы национализм. Нет?» Они сказали: «Ничего не знаем».
— Сколько времени провели в итоге в аэропорту?
— Сутки на транзите, когда делала пересадку. Забрала свои вещи после прилета в Каир и шла на новый рейс. У меня была пересадка. То есть я забрала вещи в Каире и шла забирать посадочный талон, перекладывать багаж с одной стойки на другую. И я не могла выйти в город — когда ты прошёл там досмотр, даже если вещи при тебе, тебя не выпускают. Меня еще два часа мурыжили, чтобы я просто могла выйти в кассу и купить себе новый билет. Когда остается меньше трех часов до рейса, ты в режиме онлайн не можешь купить билет. Была глубокая ночь, и я без билета. Хотела просто попасть хотя бы в кассу. Меня не выпускали, там всё под охраной.
— Что было дальше?
— Когда уже пропустили к кассам, мне не продавали билет, потому что один самолет был с задержкой, я не успевала на стыковочный. Другой борт был Lufthansa. Я объяснила, что меня сняли с предыдущего рейса и мне срочно нужен новый билет. Мне сказали, что тоже не посадят меня на самолет, потому что считают, что я должна лететь не во Францию, а в Испанию. Потому что шенгенскую визу делала через Испанию. Я говорила, что потом полечу в Испанию на турнир. Но всё равно сказали, что не пустят. То есть тут тоже сработал человеческий фактор, поскольку в правилах шенгена ты не обязан лететь именно в ту страну, через которую оформлял визу. Тем более моя последняя виза закончилась за два дня до этого. Просто человек, который отвечал за Lufthansa, сказал, что они не продадут мне билет и не посадят на самолет.
— Сколько вы без паспорта пробыли?
— Полиция его держала два часа. Перед этим я четыре часа находилась на стойке в ожидании, когда проверят мои документы со стороны Варшавы и скажут, пускают меня на рейс или нет. До последнего ждала, пока не закроется регистрация.
— Вы без еды были всё это время?
— Да, поскольку там не было ни кафе, ни ресторанов, ни автоматов с едой. В принципе, я находилась в таком стрессе, что вообще было не до пищи. Уже утром, когда всё закончилось, поняла, что негде ни поесть, ни посидеть. В итоге дождалась позднего вечера, когда был рейс в Москву. К этому моменту находилась в аэропорту уже сутки. И было ясно, что на турнир во Францию не успеваю. Взяла билет «Аэрофлота» и утром прилетела в Москву.
— По деньгам в результате этой истории сколько потеряли?
— Четыре билета у меня сгорело. Плюс будет штраф от турнира за неявку. И есть расходы на тренировки, подготовку к соревнованиям. В общем, пара тысяч евро точно ушли. Ну и к тому же потеря времени, потери в рейтинге. Есть дни соревнования, которые по срокам нужны для заявки на «Ролан Гаррос». И пропущенный турнир в Корсике как раз шел в зачет. Он был важен.
— На «Ролан Гаррос» еще рассчитываете попасть?
— Это теперь будет непросто. Не знаю, посмотрим. У меня же и визы пока нет. Может быть, я его и не буду играть уже, а сразу поеду на травяные турниры.
— Как вообще оцениваете свою форму на данный момент?
— В конце октября я получила серьезную травму, после которой долго лечилась. Сейчас восстанавливаюсь и только прихожу в кондицию. Думаю, ближе к лету буду в более-менее оптимальной форме.
— Если не будет опять проблем с перелетами?
— Знаете, я уверена, что будут. Просто нужно, исходя из этой ситуации, планировать свои перелеты по-другому. Более тщательно выбирать авиакомпании и учитывать настроения властей стран, где я играю.
— Будете пытаться судиться с авиакомпанией?
— Здесь ничего не обжалуешь. Это сделано представителями Польши. Руководство их страны издало указ, согласно которому в правилах авиакомпании говорится, что русским отказано в полетах. Другое дело, что они не везде обнародованы. И я попадала под неприкосновенность в рамках их правил. И вообще изначально билет мне продали. Но вряд ли кто-то признает свои ошибки, так что судиться не буду.
«Мы всё равно все одна нация. Я так считала и буду считать»
— Довелось наблюдать ваших соотечественниц этой весной?
— Лучше всех сейчас выступает Настя Потапова. Она здорово прогрессирует. Еще с прошлого года играет всё сильнее.
— Как отреагировали на недавнюю историю, когда Потапова вышла на корт в футболке футбольного «Спартака», из-за чего получила дисциплинарное предупреждение со стороны WTA?
— Спокойно отреагировала. Она вышла точно так же, как все остальные игроки в свое время выходили на турнирах Большого шлема в поддержку того или иного человека, любимой команды. Так же и Настя это сделала. Видимо, матч проходил тогда или какое-то важное событие для «Спартака», чьим фанатом она является. Ничего не предвещало проблем.
— Украинские теннисисты, если играют с россиянами и белорусами, отказываются от традиционного рукопожатия после матчей. Вы с этим сталкивались?
— Большинство украинских девочек просто перестали здороваться и общаться. За исключением нескольких человек. Например, Катя Козлова (после замужества Байндль. — «Известия»), с которой мы хорошо дружим. Есть несколько человек, которые понимают, что происходит и что нашей вины тут нет. А остальные ведут себя неадекватно.
Опять же, некоторые девочки знают, а некоторые нет, что у меня папа с Украины, из Луганска. Переехал в Россию давно, но то, что я родилась здесь, не меняет того, кто мои родители по национальности и какая во мне течет кровь. Мы же не будем отвечать за то, какой у нас паспорт. Мы всё равно все одна нация. Я так считала и буду считать.
— Вы читали рекомендации МОК к международным федерациям по допуску наших спортсменов, опубликованные в марте?
— Да, читала, что нельзя носить символику, нельзя высказываться. Что для допуска на Уимблдон надо подписать какую-то бумагу. Пока всё размыто.
— За последний год сталкивались с оскорбительными выкриками с трибун?
— Да, конечно, миллионы писем и сообщений. Не скажу, что с трибун что-то было во время матчей. Там ничего не было, кроме того, что висели постоянно украинские флаги. А на том же рейсе, на котором я сейчас была, когда меня не пускали, сзади послышался русский голос. Спросили: «Девушка, у вас проблемы?» Не оборачиваясь, я ответила: «Похоже, что да». Человек подошел и сказал: «А у нас еще больше проблем». Показывает мне украинский паспорт. И с таким большим злорадством к этому событию. На что я сказала: «Я знаю, у всех проблемы сейчас». — «А вы знаете, какие у нас?» — «Знаю, у меня родственники с Украины, мои родители». Мне ответили: «Извиняемся, что на вас так наехали, не с той стороны с вами заговорили. Думали, что вы чисто русская».
В целом за последний год было миллион моментов. Но я понимаю, что сейчас европейцы делятся на Польшу, Латвию, Финляндию, которые против нас, и весь остальной мир, которые за. Италия, Франция — все сейчас пишут в поддержку. И по истории с рейсом, и по всей ситуации в целом.