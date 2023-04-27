«К российским спортсменам придираются больше всего»

В начале недели случился скандал вокруг российской теннисистки Виталии Дьяченко. Сотрудники польской авиакомпании LOT Airlines не пропустили 32-летнюю спортсменку на рейс во Францию, где она должна была сыграть на турнире WTA, который в итоге пропустит. Из-за этого она на сутки застряла в аэропорту Каира. Причиной недопуска Дьяченко сотрудники перевозчика назвали российский паспорт. В интервью «Известиям» Виталия подробно рассказала об этом инциденте, последствиях пропуска турнира, а также оценила свою форму и перспективы сыграть на «Ролан Гаррос».

«Авиакомпания пошла категорически против меня, хотя должны были допустить»

— Виталия, какие у вас планы после случившегося?

— Эту неделю я должна была быть во Франции, играть на Корсике, а оттуда уже ехать на турнир в Грузию. Раз Корсика выпала из моего расписания, вернулась домой в Москву утром (25 апреля. — «Известия») и через пару дней, в конце этой недели, собираюсь улететь в Грузию. Слава Богу, что не в Европу.

— Есть уверенность, что подобный инцидент в аэропорту не повторится?

— Ну, в Грузии-то, конечно, не повторится. Но мне теперь надо новую визу ставить, поскольку предыдущую мне поставили почему-то только на 14 дней, хотя раньше это всегда была пара лет. Наверное, буду делать ее через Францию. И у меня будет уже, наверное не 10, а 20 документов, чтобы дали визу на нормальный срок.





— Как подстраховаться, чтобы это не повторилось?

— А здесь никак не подстрахуешься. Это же всё на усмотрение консульства. Единственное, что можно сделать: приложить намного больше приглашений с турниров и всё остальное. Потому что впереди «Ролан Гаррос» и другие европейские соревнования. Нужно максимальное количество документов от принимающей стороны.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Sandrine Thesillat

— На какие турниры у вас были приглашения?

— Почти на три месяца вперед: грунтовые турниры в Мадриде, Риме, «Ролан Гаррос» и европейские соревнования на траве. Сейчас, видимо, придется добавлять в список отдельные письма от каждого турнира . И, естественно, делать визу уже через другую страну, которая сейчас выдаёт их на более долгий срок, чем Испания.

Конечно, нет никакой уверенности, что мне что-то нормальное поставят. До этого я была уверена, что у меня нет проблем ни в анкетах, ни в чем-то остальном. Оказывается, именно к нашим спортсменам придираются больше всего. Я так думаю. Даже российским туристам дают визы сроком больше, чем нам. Потому, что нас допустили выступать на международных турнирах, и люди как могут, уже на другом уровне, пытаются испортить эту ситуацию, вставить палки в колеса.

— Не общались с другими теннисистами из России и Белоруссии? У них были подобные проблемы?

— Не знаю. Но мне писали знакомые, наши, русские, которые чисто как туристы ездили в Польшу недавно. Они сказали, что полтора месяца назад летали рейсами LOT в Польшу получить американскую визу, и никаких проблем не было. Поэтому думаю, в случае со мной имел место человеческий фактор . Ну и сыграло роль то, что я спортсмен. И авиакомпания пошла категорически против меня, хотя должны были допустить.

— С WTA связывались?

— Я написала — никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких рекомендаций, что сделать, куда обратиться. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах, которые столкнулись с проблемами . Но то, что русские тоже сталкиваются с проблемами, — об этом никто не думает.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Подобных инцидентов не случалось с топовыми российскими теннисистами, которых организаторам важно иметь на своих турнирах. У вас после многочисленных травм рейтинг не такой высокий. Не могли на вас отыграться как на менее статусном спортсмене?

— Нет, я уверена, что это не имеет абсолютно никакого значения. Думаю, они были бы, наоборот, только рады, если бы еще больше наших людей не пустили на рейс. Не важно, стоишь ты в первой десятке мирового рейтинга, как Медведев и Рублев, или ниже их. Здесь только наличие русского паспорта имеет значение.

«Я говорю: «Это как бы национализм. Нет?»

— Как проходила процедура, в результате которой вы застряли в Каире?

— На регистрации мне должны были выдать посадочный. Когда я сдавала багаж, сказали, что меня не допускают до рейса. Забрали паспорт, когда я попросила предоставить мне какой-то документ, говорящий о том, что меня не пускают на самолет , чтобы я могла его отправить организаторам турнира, на который должна была лететь. И чтобы могла сделать возврат своих билетов, доказав, что я не просто опоздала или не пришла, а что меня действительно не пустили. Мне просто показали на телефоне пункты, по которым могут пустить. Их было десять, я сфотографировала на телефон. И за это у меня забрали мой паспорт в полицию на полтора часа . Потому что я не имею права фотографировать. Я спросила: «А как же я их запомню? И какой я должна иметь на руках документ, подтверждающий, что вы меня не пускаете?» Мне сказали, что никакой, а дальше уже мои проблемы. Я спросила у менеджера на регистрации совета и помощи, что мне делать дальше, куда обратиться. Мне сказали, что ничего не посоветуют: «Покупайте новый билет на новый рейс. Этим самолетом вы лететь просто не можете, и всё».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Mikhailichenko

— Покупать новый билет без паспорта?

— К тому моменту в полиции мне уже отдали паспорт. А на регистрации все сотрудники LOT были египтяне. Они держали связь с компанией в Польше. И с ними обсуждали, пускать меня или нет.

— Они хоть как-то объяснили отказ пускать вас на рейс?

— Никак. Только фразой «Потому что у вас русский паспорт». Я говорю: «Это как бы национализм. Нет?» Они сказали: «Ничего не знаем».

— Сколько времени провели в итоге в аэропорту?

— Сутки на транзите, когда делала пересадку. Забрала свои вещи после прилета в Каир и шла на новый рейс. У меня была пересадка. То есть я забрала вещи в Каире и шла забирать посадочный талон, перекладывать багаж с одной стойки на другую. И я не могла выйти в город — когда ты прошёл там досмотр, даже если вещи при тебе, тебя не выпускают . Меня еще два часа мурыжили, чтобы я просто могла выйти в кассу и купить себе новый билет. Когда остается меньше трех часов до рейса, ты в режиме онлайн не можешь купить билет. Была глубокая ночь, и я без билета. Хотела просто попасть хотя бы в кассу. Меня не выпускали , там всё под охраной.

— Что было дальше?

— Когда уже пропустили к кассам, мне не продавали билет, потому что один самолет был с задержкой, я не успевала на стыковочный. Другой борт был Lufthansa. Я объяснила, что меня сняли с предыдущего рейса и мне срочно нужен новый билет. Мне сказали, что тоже не посадят меня на самолет, потому что считают, что я должна лететь не во Францию, а в Испанию. Потому что шенгенскую визу делала через Испанию. Я говорила, что потом полечу в Испанию на турнир. Но всё равно сказали, что не пустят. То есть тут тоже сработал человеческий фактор, поскольку в правилах шенгена ты не обязан лететь именно в ту страну, через которую оформлял визу. Тем более моя последняя виза закончилась за два дня до этого. Просто человек, который отвечал за Lufthansa, сказал, что они не продадут мне билет и не посадят на самолет.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Patrick Cannaux

— Сколько вы без паспорта пробыли?

— Полиция его держала два часа. Перед этим я четыре часа находилась на стойке в ожидании, когда проверят мои документы со стороны Варшавы и скажут, пускают меня на рейс или нет. До последнего ждала, пока не закроется регистрация.

— Вы без еды были всё это время?

— Да, поскольку там не было ни кафе, ни ресторанов, ни автоматов с едой. В принципе, я находилась в таком стрессе, что вообще было не до пищи. Уже утром, когда всё закончилось, поняла, что негде ни поесть, ни посидеть. В итоге дождалась позднего вечера, когда был рейс в Москву. К этому моменту находилась в аэропорту уже сутки. И было ясно, что на турнир во Францию не успеваю. Взяла билет «Аэрофлота» и утром прилетела в Москву.

— По деньгам в результате этой истории сколько потеряли?

— Четыре билета у меня сгорело. Плюс будет штраф от турнира за неявку. И есть расходы на тренировки, подготовку к соревнованиям. В общем, пара тысяч евро точно ушли. Ну и к тому же потеря времени, потери в рейтинге. Есть дни соревнования, которые по срокам нужны для заявки на «Ролан Гаррос». И пропущенный турнир в Корсике как раз шел в зачет. Он был важен.

— На «Ролан Гаррос» еще рассчитываете попасть?

— Это теперь будет непросто. Не знаю, посмотрим. У меня же и визы пока нет. Может быть, я его и не буду играть уже, а сразу поеду на травяные турниры.

— Как вообще оцениваете свою форму на данный момент?

— В конце октября я получила серьезную травму, после которой долго лечилась. Сейчас восстанавливаюсь и только прихожу в кондицию. Думаю, ближе к лету буду в более-менее оптимальной форме.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Если не будет опять проблем с перелетами?

— Знаете, я уверена, что будут. Просто нужно, исходя из этой ситуации, планировать свои перелеты по-другому. Более тщательно выбирать авиакомпании и учитывать настроения властей стран, где я играю.

— Будете пытаться судиться с авиакомпанией?

— Здесь ничего не обжалуешь. Это сделано представителями Польши. Руководство их страны издало указ, согласно которому в правилах авиакомпании говорится, что русским отказано в полетах. Другое дело, что они не везде обнародованы. И я попадала под неприкосновенность в рамках их правил. И вообще изначально билет мне продали. Но вряд ли кто-то признает свои ошибки, так что судиться не буду.

«Мы всё равно все одна нация. Я так считала и буду считать»

— Довелось наблюдать ваших соотечественниц этой весной?

— Лучше всех сейчас выступает Настя Потапова. Она здорово прогрессирует. Еще с прошлого года играет всё сильнее.

— Как отреагировали на недавнюю историю, когда Потапова вышла на корт в футболке футбольного «Спартака», из-за чего получила дисциплинарное предупреждение со стороны WTA?

— Спокойно отреагировала. Она вышла точно так же, как все остальные игроки в свое время выходили на турнирах Большого шлема в поддержку того или иного человека, любимой команды. Так же и Настя это сделала. Видимо, матч проходил тогда или какое-то важное событие для «Спартака», чьим фанатом она является. Ничего не предвещало проблем.

Фото: Getty Images/Bongarts/Alex Grimm Виталия Дьяченко из России и Мария Корытцева из Украины во время парного полуфинального матча Гран-при по теннису Porsche, 2011 год

— Украинские теннисисты, если играют с россиянами и белорусами, отказываются от традиционного рукопожатия после матчей. Вы с этим сталкивались?



— Большинство украинских девочек просто перестали здороваться и общаться. За исключением нескольких человек. Например, Катя Козлова (после замужества Байндль. — «Известия»), с которой мы хорошо дружим. Есть несколько человек, которые понимают, что происходит и что нашей вины тут нет. А остальные ведут себя неадекватно.

Опять же, некоторые девочки знают, а некоторые нет, что у меня папа с Украины, из Луганска. Переехал в Россию давно, но то, что я родилась здесь, не меняет того, кто мои родители по национальности и какая во мне течет кровь. Мы же не будем отвечать за то, какой у нас паспорт. Мы всё равно все одна нация. Я так считала и буду считать.

— Вы читали рекомендации МОК к международным федерациям по допуску наших спортсменов, опубликованные в марте?

— Да, читала, что нельзя носить символику, нельзя высказываться. Что для допуска на Уимблдон надо подписать какую-то бумагу. Пока всё размыто.

— За последний год сталкивались с оскорбительными выкриками с трибун?

— Да, конечно, миллионы писем и сообщений. Не скажу, что с трибун что-то было во время матчей. Там ничего не было, кроме того, что висели постоянно украинские флаги. А на том же рейсе, на котором я сейчас была, когда меня не пускали, сзади послышался русский голос . Спросили: «Девушка, у вас проблемы?» Не оборачиваясь, я ответила: «Похоже, что да». Человек подошел и сказал: «А у нас еще больше проблем». Показывает мне украинский паспорт. И с таким большим злорадством к этому событию. На что я сказала: «Я знаю, у всех проблемы сейчас». — «А вы знаете, какие у нас?» — «Знаю, у меня родственники с Украины, мои родители». Мне ответили: «Извиняемся, что на вас так наехали, не с той стороны с вами заговорили. Думали, что вы чисто русская».