Подача на взлет: смогут ли Медведев или Рублев взобраться на вершину

В Мадриде 26 апреля стартует знаменитый «Мастерс», в котором примут участие все три лидера российского тенниса — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Эта троица сейчас реально претендует на попадание на итоговый турнир ATP в Турин, а Медведев, пусть и отдыхал на прошлой неделе, продолжает возглавлять чемпионскую гонку. Мало того, Даниил 24 апреля официально вернулся в топ-3 рейтинга ATP — в случае грунтовых подвигов он вполне способен замахнуться и на возвращение себе звания первой ракетки мира. Невиданных высот способен достичь и Рублев , если, конечно, сохранит нынешний темп. После победы в Монте-Карло Андрей дошел до финала турнира в боснийской Баня-Луке.

Разница 500

После поражения от датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло Медведев взял небольшую паузу, отказавшись от участия в турнире ATP 500 в Барселоне . Конечно, рейтинговые баллы Даниилу бы не помешали, но объективно — после двухмесячного теннисного марафона (27 побед в 29 играх) организму россиянина отдых явно требовался. Особенно с прицелом на вторую половину грунтового сезона.

И даже без игры Медведев вернулся в топ-3, откуда выпал чуть больше полугода назад. Случилось это 12 сентября 2022 года после Открытого чемпионата США, где Даниил уступил в четвертом круге австралийцу Нику Кирьосу, не сумев защитить титул, и сразу же откатился с первой строчки на четвертую. После чего свободное падение продолжилось — прошлый год россиянин завершил седьмой ракеткой мира, а по окончании Открытого чемпионата Австралии и вовсе опустился на 12-е место в рейтинге.

Тогда столь стремительное — меньше чем за три месяца — возвращение в тройку лидеров выглядело почти фантастическим сценарием. Но благодаря подвигам Даниила на корте фантастика стала реальностью. И к «Мастерсам» в Мадриде и Риме Медведев подходит, уступая в рейтинге сербу Новаку Джоковичу с испанцем Карлосом Алькарасом 1895 и 1530 очков соответственно.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Norbert Scanella

Это, конечно, многовато, однако защищать очки ему не надо (в прошлом году эти турниры россиянин из-за операции пропускал), в то время как у серба с испанцем спишется очень много баллов. Если сейчас убрать все набранные в 2022 году очки на этих турнирах, то от Новака отставание составит 525 очков, от Карлоса — 530 . При этом Джокович еще и после вылета в четвертьфинале турнира в Баня-Луке снялся с «Мастерса» в Мадриде, да и вообще его спортивная форма вызывает вопросы.

— Даниил принял правильное решение, отказавшись выступать в Барселоне, — сказал «Известиям» победитель двух турниров серии «Мастерс», экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — Ему был необходим отдых после того, как он несколько месяцев играл почти без перерыва. Посмотрим, что у него получится в Мадриде и Риме. Считается, что не его покрытие, но были грунтовые турниры, когда он показывал достойную игру. Например, дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло-2019 и четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2021.

Шанс на первое

В такой ситуации ключевым во многом станет турнир в Мадриде. Успешное (то есть титул) выступление в столице Испании может сделать Медведева второй ракеткой мира, позволит отыграть эти пятьсот с «копейками» очков и замахнуться на лидерство еще перед стартом Открытого чемпионата Франции. А если он еще и в Риме дойдет как минимум до полуфинала, то перспективы станут еще убедительнее.

Теннисист Карен Хачанов Фото: Global Look Press/Hu Jingchen

Хотя понятно, что даже на относительно быстром мадридском грунте россиянина вряд ли стоит считать фаворитом. Да и сетка у него не самая простая — во втором круге, вероятно, предстоит встретиться с британцем Энди Маррей, в третьем — с чехом Иржи Лехечка, в четвертьфинале — с американцем Тейлором Фритцем или британцем Кэмероном Норри . А еще в нижней половине сетки расположился и грек Стефанос Циципас, хотя, надо признать, верхняя половина выглядит более конкурентно.

Там, помимо первого сеяного Алькараса, защищающего титул, можно увидеть немало сильных грунтовиков. В третьем круге Карлос идет на Александра Зверева из Германии (в прошлом году они встречались в финале), в четвертьфинале — на Рублева или Хачанова (они, как и в Монте-Карло, по сетке попадают друг на друга в третьем круге). Еще одна потенциальная четвертьфинальная пара вверху — норвежец Каспер Рууд и Руне, выигравший на днях титул в Мюнхене.

Что же касается Рублева, то на грунте он уже выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке. Там он уступил своему другу Душану Лайовичу.

Теннисист Андрей Рублев Фото: Global Look Press/IMAGO/Antoine Couvercelle/Pano

— Андрею не хватило сил и свежести в финале с Лайовичем, — считает олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Он потратил очень много эмоциональных и физических ресурсов на турнире в Монте-Карло. Надо отдать должное и сопернику Рублева, который провел неделю невероятно. Он обыграл Новака Джоковича . Поддержка трибун была также на стороне Душана. Это ему помогло, окрыляло его. Матч был очень равный. При этом уверена, что после небольшого отдыха Андрей вновь проявит себя. В Мадриде у него хорошие шансы добраться до высокой стадии.