Княжеские творцы: российские теннисисты удачно стартовали в Монте-Карло

В Монте-Карло стартовал турнир серии «Мастерс», который открыл высокий грунтовый сезон 2023 года. Мы не увидим на нем травмированных Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, зато после полутора месяцев отсутствия на корт вернулся лидер мирового тенниса Новак Джокович. Настроена побороться за титул и российская «большая тройка» — первый номер чемпионской гонки ATP Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Причем последние уже успели выиграть стартовые матчи у непростых соперников. Удастся ли кому-то из них сломать печальную традицию и взять первый российский титул в истории «Мастерса» в Монте-Карло — в материале «Известий».

Адаптация Медведева

Российские теннисисты никогда прежде не выигрывали в Монако. Мало того, им и до финала удалось добраться только однажды — в 2021-м это сделал как раз Рублев, в решающем матче почти без борьбы уступивший Стефаносу Циципасу. В прошлом году грек защитил титул, а рекордсменом по трофеям в Монте-Карло является Надаль с его 11 победами. Но Рафа не играет с января из-за травмы и в лучшем случае вернется в разгар грунтового сезона. Так что шансы остальных теннисистов явно повышаются.

Медведев всегда признавался в своей нелюбви к земляному покрытию, но и он однажды блеснул в Монте-Карло. В 2019 году на пути к полуфиналу Даниил выбил Циципаса и Джоковича, но затем уступил сербу Душану Лайовичу. Так что на грунте звездный россиянин играть умеет, пусть со стабильностью здесь всё обстоит заметно хуже, чем на харде.

— Мне определенно нужно изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а грунт не позволяет часто пробивать навылет. Так что мои противники могут использовать эти удары против меня, — объяснил Медведев накануне старта «Мастерса» в Монте-Карло. — В то же время нельзя кардинально изменить то, что ты делаешь на протяжении девяти месяцев в году. Поэтому мне нужно найти хороший баланс, при котором это будет всё еще моя игра с небольшими изменениями некоторых ударов в нужный момент.

Если к покрытию первая ракетка России должен адаптироваться, то в плане уверенности у него всё прекрасно — четыре титула в пяти финалах за последние пару месяцев, 24 победы в 25 последних матчах, возвращение в топ-5 рейтинга ATP. Главное, чтобы Медведев стал более снисходительно относиться к себе на корте, избегая излишней нервозности.

Сам он признает, что если на харде может побеждать и с не самой лучшей игрой, то на грунте ради успеха всегда должен показывать максимум. Сделать это ему необходимо уже в стартовой встрече — 12 апреля Медведев начинает путь на турнире со второго круга против неплохого специалиста по игре на грунте итальянца Лоренцо Сонего. А уже в третьем круге вероятен матч с Александром Зверевым из Германии. В верхнюю половину сетки, где Даниил посеян под третьим номером, попал и Джокович. Между собой серб и россиянин могут сыграть на стадии полуфинала. Напомним, в полуфинале в Дубае в конце февраля Медведев Новака обыграл.

Рублев и Хачанов в ожидании встречи

Пока же на старте «Мастерса» в Монте-Карло серб изрядно помучился с сенсационным россиянином Иваном Гаховым. 26-летний теннисист, занимающий 186-е место в рейтинге, попал в квалификацию из-за нескольких отказов, там обыграл двух сильных французов Адриана Маннарино и Люку ван Аша, а затем одержал первую победу на уровне ATP, справившись с американцем Маккензи Макдональдом. После чего заявил официальному сайту ATP, что возможность сыграть с лучшим теннисистом всех времен для него важнее денег и призовых очков. Что ж, Иван бился практически на равных с самим Джоковичем, даже вел в первой партии с брейком, пусть в итоге и уступил 6:7, 2:6.

Рублев и Хачанов попали в нижнюю половину сетки. Мало того, друзья, играющие в Монте-Карло вместе в парном разряде, в одиночке могут встретиться уже в третьем круге. Рублев туда уже вышел, поскольку стартовал со второго круга и победил испанца Хауме Мунара (4:6, 6:2, 6:2), а Хачанову это еще предстоит. Но победа Карена в первом круге над прошлогодним финалистом этого «Мастерса» Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании (6:2, 6:2) впечатляет.

— Матч для Рублева, первый на грунте, был, скорее всего, проверочный. Победа говорит о том, что он подготовился неплохо и ему не помешала короткая пауза между Майами и Монте-Карло. Давидович-Фокина хорошо играет на задней линии и очень стабилен. Для Карена это был серьезный экзамен. Молодец, что сыграл хорошо, — прокомментировала «Известиям» старт Андрея и Карена 18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева.

Если Рублев или Хачанов доберутся до четвертьфинала, то там, не исключено, придется сражаться против Каспера Рууда — большого мастера игры на грунте. В этой же половине сетки расположились Циципас и американец Тейлор Фритц.