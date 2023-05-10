Вечный голод: смогут ли Рублев и Хачанов взять еще один титул на грунте

Ближайшие две недели внимание теннисных болельщиков будет приковано к «Мастерсу» в Риме, где у наших теннисистов есть хорошие шансы на успех. Особенно это касается Андрея Рублева, который показывает впечатляющие успехи на грунте. 25-летний москвич выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, дошел до финала в сербском Баня-Луке, а затем блеснул в Мадриде. В одиночном разряде он в 1/8 финала уступил своему другу Карену Хачанову, зато в парном Рублев – Хачанов уверенно взяли титул. Дальше всех из наших в столице Испании дошел Аслан Карацев, обидно отдав путевку в финал немцу Яну-Леннарду Штруффу. Увы, в Италии уроженец Владикавказа не сыграет из-за проблем с бедром. У женщин хорошие шансы далеко продвинуться по сетке у Вероники Кудерметовой, которая также очень стабильна на грунте.

Минус Карацев, плюс Сафиуллин

Помимо Карацева с турнира снялся канадец Денис Шаповалов (травма колена). Не сыграет в Риме и самый сильный грунтовый теннисист в истории Рафаэль Надаль, 14-тикратный чемпион «Ролан Гаррос». Испанец пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. «Несмотря на то что в последние несколько дней я заметил улучшение, я много месяцев не мог тренироваться на высоком уровне, и нужно время на то, чтобы заново приспособиться. У меня нет выбора, кроме как с этим смириться и работать дальше», — написал Надаль в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Надаль сенсационно уступил в 1/8 финала римского «Мастерса» Шаповалову, но затем взял «Ролан Гаррос» (так что Рафа может потерять сразу 2 тыс. рейтинговых очков, если не успеет восстановиться к «Шлему»). Зато все остальные топы приедут в Вечный город. Под первым номером посеян прошлогодний победитель Новак Джокович, под вторым — Карлос Алькарас, уверенно забравший титул в Мадриде. У Даниила Медведева третий номер посева. Во втором круге он сыграет с победителем пары Уго Умбер — Эмиль Руусувуори.

Даниил всегда говорил, что не любит играть на грунте, поэтому пока его результаты на этом покрытии в этом сезоне можно назвать вполне успешными. В Монте-Карло он дошел до четвертьфинала, выбив Александра Зверева в матче-триллере. В Мадриде Медведев в упорной борьбе уступил набравшему форму Карацеву в 1/8 финала. Стоит надеяться, что и в Риме россиянин доберется до второй недели.

Основные же надежды наших болельщиков связаны с Андреем Рублевым. В середине апреля он с третьей попытки взял дебютный «Мастерс» в Монте-Карло, переиграв в финале Хольгера Руне. Причем выиграл финал, образно выражаясь, по-мужски, вытащив себя из почти безнадежной ситуации со счета 1:4 и 30:40 в решающем третьем сете. Победа в таком стиле, безусловно, должна придать новый позитивный импульс карьере Андрея.

— Андрей [Рублев] сейчас показывает великолепный теннис, в такой форме он способен обыграть любого на грунте, — сказал «Известиям» титулованный российский теннисист Андрей Чесноков. — Плюс в Риме у него хорошая сетка. Если всё пойдет по плану, то в четвертьфинале он сыграет с Тейлором Фритцем, которого он недавно обыгрывал в Монте-Карло. Так что он вполне способен побороться за титул. Карен [Хачанов] тоже способен далеко пройти.

Рублев, посеянный под шестым номером, начнет турнир с Ёсихито Нисиокой, Карен Хачанов (11-й номер) — с победителем пары Грегуар Баррер – Брэндон Накашима. В Мадриде Хачанов был близок к сенсации в матче с главным фаворитом «Мастерса» в Мадриде. В четвертьфинале против испанца Карлоса Алькараса он повел во второй партии 5:2 и заставил испанца нервничать. Но Алькарас выкрутился из сложнейшей ситуации, взяв пять геймов подряд, сет и матч. Естественно, благодаря своему самому опасному оружию — укороченным. Однако Карен заслужил самых высоких оценок. В Испании помимо Рублева он также обыграл специалиста по грунту Роберто Баутиста-Агута.

Отметим, что в основной сетке сыграет и еще один россиянин — Роман Сафиуллин. В финале квалификации он обыграл Вита Копршиву. Россиянин четвертый раз в сезоне сыграет в основе «Мастерса». Другой наш соотечественник Александр Шевченко в финале квалификации уступил Артуру Фису.

Разминка для Кудерметовой

Девушка Александра Шевченко Анастасия Потапова посеяна под 23-м номером. Во втором круге она встретится с победителем пары Элизабетта Коччаретто – Лорен Дэвис. В Мадриде уроженка Саратова уступила в 1/16 финала своей соотечественнице Веронике Кудерметовой.

На испанском «Мастерсе» Кудерметова провела четыре трехсетовых матча подряд, проведя на корте в районе 11 часов. Вероника на пути к своему первому полуфиналу WTA 1000 действительно продвигалась с огромным трудом, где-то на морально-волевых, в играх не только с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, но и до этого с россиянками Потаповой и Дарьей Касаткиной. Поэтому на матч с первой ракеткой мира Игой Свентек у Кудерметовой банально не хватило сил (взяла всего два гейма).

К Риму у Вероники было несколько дней на восстановление. Плюс в первом круге 11-я сеяная сыграет с не самой сильной испанкой Нурией Паррисас-Диас. А вот олимпийской чемпионке Анастасии Павлюченковой, которая постепенно возвращается в тур после тяжелой травмы, уже во втором круге придется играть со Свентек. Правда, до этого надо пройти опытную Сару Эррани. Людмила Самсонова начнет турнир против бывшей второй ракетки мира Анетт Контавейт. Елена Александрова, вероятно, сыграет с Камилой Джорджи. Дарья Касаткина с другой итальянкой — Лизой Пигато. Также нас ждет российско-украинское противостояние: Анна Блинкова встретится с Ангелиной Калининой.