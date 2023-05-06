70+: как Карацев и Кудерметова покоряли корты Мадрида

На турнире серии «Мастерс» в Мадриде любители тенниса увидели возрождение Аслана Карацева. Россиянин напомнил самого себя образца 2021 года и впервые в карьере дошел до полуфинала турнира категории ATP-100. Жаль, что выйти в финал, второй раз обыграв Яна-Леннарда Штруффа в Мадриде, не получилось. Но Аслан всё равно совершил очередной гигантский скачок в рейтинге — со 121-го места на 51-е. В женской сетке до полуфинала также добралась наша соотечественница Вероника Кудерметова. В столице Испании ей удалось выбить двух игроков топ-10 (Дарью Касаткину и Джессику Пегулу), но совладать с первой ракеткой мира не получилось. Ига Свентек позволила россиянке взять всего два гейма. При этом одна победа на этом «Мастерсе» все-таки досталась нашим теннисистам.

Невероятные подъемы

После прекрасного 2021-го, где помимо полуфинала Australian Open Карацев взял дебютные титулы на уровне ATP в Дубае и на Кубке Кремля в Москве, а также серебро Олимпиады в Токио в миксте (плюс выигрыш у Новака Джоковича в Белграде), прошлый год он начал в статусе игрока топ-20. Но после победы в январе 2022-го в Сиднее карьера россиянина начала катиться под откос. С рекордной для себя 14-й позиции в рейтинге он к осени «сполз» во вторую полусотню, а в феврале нынешнего года выбыл и из первой сотни. 17 апреля он откатился на 129-е место в классификации ATP. При этом нельзя сказать, что Аслана замучили травмы.

По крайней мере он играл довольно часто, вот только постоянно вылетал на ранних стадиях. В его остроатакующей игре пошли явные сбои — обилие ошибок лишало уверенности и сказывалось на результатах. Возможно, Карацев просто «наелся» теннисом — в успешный для себя сезон-2021 он играл очень много, практически в режиме нон-стоп, и не избежал психологического выгорания. К тому же расстался после элитного сезона с тренером Егором Яцыком, с которым, впрочем, в конце прошлого года сотрудничество возобновил.

Первые признаки возрождения Карацева (если не считать январский полуфинал в Пуне) можно было наблюдать во второй половине апреля в Мюнхене, где из квалификации он дошел до второго круга. А в Мадриде все увидели уже Аслана в его пиковой форме — он уверенно прошел квалификацию, обыграв, в частности, Яна-Леннарда Штруффа. В основной сетке подвиги Карацева продолжились — он в двух сетах победил серба Ласло Дьере и своего мюнхенского обидчика Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов. После чего в трех партиях справился с представителем топ-20 Алексом де Минауром из Австралии. Не остановил Аслана и второй «сеяный» Даниил Медведев. В русском дерби Карацев дожал своего титулованного соотечественника в концах обоих сетов.

После чего Карацева ждал другой сенсационный четвертьфиналист — Чжан Чжичжэнь в рейтинге занимает только 99-е место, хотя выбил, в частности, американца Тейлора Фритца, канадца Дениса Шаповалова и британца Кэмерона Норри. После выхода в четвертьфинал Чжан вспомнил, что в Мадриде сыграл с Асланом тренировочный сет, уступив 0:6. Но был у него и козырь — победа над россиянином прошлой осенью в Астане. В этот раз успешнее был Карацев. В тяжелейших концовках россиянин переиграл китайца за счет отличной подачи и мощного бекхенда.

В полуфинале Аслану вновь надо было играть со Штруффом. После поражения в квалификации от Карацева немца не должно было быть в турнирной сетке, но он оказался в ней как лаки-лузер из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каренно-Бусты и Констана Лестьена. И Ян-Леннард смог удивить, особенно обыграв в четвертьфинале четвертого «сеяного» Стефаноса Циципаса. Тем не менее именно Карацев считался фаворитом этого матча, подтвердив это победой в первом сете. Однако во втором Штруфф включил всю мощь своей подачи (15 эйсов за матч) и сравнял счет. В решающей партии Карацев не реализовал два брейк-пойнта при счете 1:0, а при 2:2 уступил свою подачу. Этого брейка немцу хватило, чтобы выиграть матч.

Таким образом, Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который вышел в финал «Мастерса». По итогам турнира он войдет в топ-30 мирового рейтинга. А Аслан Карацев поднимется на 70 строчек вверх. Теперь для него главное — не потерять свою игру.

— Аслан был уже 14-м в мире и показывал хорошие результаты. Дело в том, что психология играет очень большую роль, — отметил в беседе с «Известиями» победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский. — Сейчас Аслан уверен в себе. Я надеюсь, этот турнир даст ему больше сил для того, чтобы он вернулся туда, где он был в 2021 году.

Польская стена

В концовке прошлого сезона Вероника Кудерметова уже заглядывала в топ-10, хотя в начале нынешнего года не блистала. Вылетела уже во втором круге Australian Open и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, не смогла пройти Маркету Вондроушову в 1/32 финала в Майами, проиграла на старте турнира в Штутгарте Кори Гауфф, в итоге откатившись на 13-ю строчку. Впрочем, после Мадрида она уже гарантированно поднимется на 12-е место, да и в чемпионской гонке смотрится совсем недурно, выйдя на 13-ю строчку.

На испанском «Мастерсе» Вероника обыграла набравшую обороты Анастасию Потапову, еще одну россиянку Дарью Касаткину, а в четвертьфинале выбила из борьбы третью «сеяную» Джессику Пегулу. Однако добраться до финала не получилось. Кудерметова в четвертый раз подряд уступила первой ракетке мира Иге Свентек. Польская теннисистка вновь уверенно обыграла россиянку, позволив взять ей всего по гейму в каждом из сетов.

Хотя в ряде геймов была борьба — Вероника имела геймболы и брейк-пойнты. Но ничего не реализовала из-за классных действий соперницы.

Нельзя не отметить, что в финал в Мадриде россияне всё же пробились — Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу в мужском парном разряде. В полуфинале они переиграли четвертых «сеяных» Марсело Аревало/Жан-Жюльена Рожера (Сальвадор/Нидерланды), а в финале Рохана Бопаннау из Индии и австралийца Мэттью Эбдена. Всё решилось на тай-брейке, россияне выиграли со счетом 10:3.