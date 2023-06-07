Переходящее пламя: как закончатся стыковые матчи за право играть в РПЛ

Переходные матчи между между клубами РПЛ и ФНЛ состоятся 7 и 10 июня. В противостоянии «Енисея» и «Факела» обе команды ставят на домашние матчи. Первый пройдет в Красноярске в крытом манеже, где хозяева в этом сезоне проиграли лишь один матч из 17. Вторая игра — в Воронеже — точно соберет полные трибуны, которые погонят «Факел» вперед. Во второй паре чуть предпочтительнее выглядят шансы «Пари Нижний Новгород». Сергей Юран имеет опыт стыковых матчей — буквально год назад он таким образом помог сохранить прописку в РПЛ «Химкам». Если же выиграет московская «Родина», то в премьер-лиге появится еще один частный клуб, причем созданный совсем недавно — в 2019 году.

Евсеев против Ивахова

У «Енисея» — третья попытка пробиться в премьер-лигу через стыковые матчи. В 2017 году команда из Красноярска уступила «Арсеналу», а в 2018-м прошла «Анжи». Правда, единственный сезон красноярцев в РПЛ не удался. Клуб пошумел несколькими скандалами в медиа-пространстве, но на поле мало что получалось: команда Дмитрия Аленичева заняла последнее место и вылетела из РПЛ.

В этом сезоне клуб отметился текучкой на тренерской скамейке. Сначала попрощался с Вадимом Гараниным, ушедшим в «Сочи», и назначил Артема Горлова. Тот вскоре тоже пошел на повышение — в «Нижний Новгород». «Енисей» вернул Гаранина, который не задержался в «Сочи». Но весной после шестиматчевой серии без побед тренера отодвинули от управления командой. И хотя официального сообщения об отставке до сих пор не было, в заключительной части сезона игроками руководил экс-директор клуба Алексей Ивахов.

«Енисей» примет «Факел» в крытом манеже «Футбол-Арена», где проводит все домашние матчи этого сезона, пока на Центральном стадионе решают вопрос с реновацией поля. О факторе манежа часто говорят в контексте серьезного преимущества, который он дает команде. Например, экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отмечал, что к манежу «Енисея» тяжело адаптироваться. Там искусственное поле и якобы «тяжело дышится». Этим он, в частности, объяснял поражение от «Енисея» в первом круге со счетом 0:2. К тому же в день матча с «Факелом» температура воздуха в Красноярске поднимется до +31 °C.

— Наш манеж готов принять стыковые матчи, — заявил «Известиям» наставник «Енисея» Алексей Ивахов. — Жара не помешает, у нас установлены кондиционеры. Температура внутри манежа будет +19 °C. Никакой угрозы проведению матча нет.

В этом сезоне «Енисей» на домашнем поле манежа из 17 матчах проиграл только один — «Родине» (0:1) в 29-м туре ФНЛ.

Тренер «Факела» Вадим Евсеев хорошо знает «Енисей» — в сезоне ФНЛ он дважды сыграл с красноярцами, руководя ярославским «Шинником». Матч на выезде его команда проиграла (1:2), а домашняя игра закончилась вничью (2:2).

Кстати, у Вадима Евсеева есть успешный опыт участия в «стыках». В 2018-м году он спас от вылета «Амкар» как раз в переходных матчах — тогда пермяки были сильнее «Тамбова». А в 2019-м тренер сохранил место в высшем дивизионе для «Уфы», обыграв по сумме двух матчей «Томь».

Воронежцы по ходу сезона радовали отличной атмосферой на трибунах, в городе настоящий футбольный бум. И если у «Енисея» есть фактор манежа, то «Факел» может ответить на это своим антуражем на стадионе.

— Команда хочет остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают ее сделать это, — отвечал Вадим Евсеев на вопрос о том, за счет чего его команда в мае выиграла три игры из пяти.

Арена в Воронеже и на ответный стыковой матч будет заполнена и погонит команду вперед.

Парфенов против Юрана

Другая пара в «стыках» — молодой клуб «Родина», который лишь с 2019-го года выступает на профессиональном уровне, и «Пари НН». С приходом Сергея Юрана нижегородцы наладили игру и намерены зацепиться за место в РПЛ, где выступает два последних сезона.

Юран тоже имеет опыт игры в «стыках», причем свежий — в прошлом сезоне он сохранил прописку в РПЛ с «Химками», обыграв по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск».

Для «Родины» это первая попытка пробиться в РПЛ. Клуб бизнесмена Сергея Ломакина в последние годы стремительно прогрессирует — у него есть молодежная команда, вторая команда «Родина-2», и даже медийный клуб с Дмитрием Тарасовым в составе. Ломакин до этого уже работал в футболе: «Пафос» и «Рига» тоже его проекты. В России он пытается построить частный клуб, который будет входить в эту систему по аналогу «Ред Булл» или «Сити Групп».

Год назад команда выиграла второй дивизион и впервые попала в ФНЛ. То есть буквально за два года «Родина» может преодолеть путь о второй лиги до РПЛ.

Своего стадиона у клуба нет. В этом сезоне команда играла на поле в академии «Спартака», а осенью пять матчей провела на «ВТБ Арене». Они запомнились своей организацией — концерты, другие активности от клуба заметно выделялись на фоне того, к чему привык зритель в Первой лиге. В случае выхода в РПЛ клуб планирует реконструировать стадион «Спартаковец» на северо-востоке Москвы.

«Родина» — единственная команда из четырех участников «стыков», которую весь сезон тренирует один тренер. Это Дмитрий Парфенов, который ранее выигрывал Кубок России с «Тосно», а в РПЛ работал с «Уралом» и «Арсеналом». Хотя результаты «Родины» в первом круге удручали и никто бы не удивился, если бы руководители отправили Парфенова в отставку.

Однако руководство доверяло тренеру даже когда команда шла на предпоследнем месте с 9 очками после 15 туров. И после зимней паузы «Родина» преобразилась. Весной она набрала 28 очков, отстав по этому показателю только от «Рубина» (32 очка).

Клуб успешно провел зимнюю кампанию: состав пополнили Мухаммад Султонов, Илья Камышев, Заурбек Плиев, Руслан Фищенко. Все они влились в основу. Постепенно прибавляли и старожилы. Особенно Иван Тимошенко и Астемир Гордюшенко. Первый стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 14 мячами, а воспитанник ЦСКА забил пять мячей — это второй показатель в команде. К тому же у «Родины» есть и вполне качественные легионеры: бразильский хавбек Уэсли (три гола), словенский защитник Митья Крижан и нигерийский форвард Раймонд Адеола.

— Нормальные ожидания от переходных матчей — без шапкозакидательских, но и без пессимистических настроений, — заявил «Известиям» спортивный директор «Родины» Алексей Зинин. — Мы заняли пятое место, дав шанс большой группе молодых игроков, которые завоевывали путевку в Первую лигу. При этом мы понимали, что они не начнут сразу показывать класс. Ты должен пройти отрезок в пять, десять, а кому-то надо и 15 игр, чтобы понять, способен ты играть на этом уровне или нет. И те ребята, которые зацепились за шансы в Первой лиге, по ходу сезона стали объективно сильнее. А зимой мы доукомплектовали команду. На весенних успехах сказалось совокупность опыта тех, кто был у нас в первой части сезона, и тех, кто пришел зимой, привнеся правильную ментальность. Раньше говорили, что команды строятся три года. Нам понадобилось примерно полгода.

«Родина» попала в стыковые матчи с пятого места, так как «Алания» (3 место в ФНЛ) не прошла лицензирование. На эту тему перед матчами с «Пари НН» рассуждал тренер «Родины» Парфенов.

— Сейчас мы видим истерию, что нас не хотят видеть в РПЛ, что мы попали в стыковые матчи не по спортивному принципу. Послушайте — мы не пляшем на костях. Делали свою работу. И есть регламент, согласно которому пришло уведомление, что мы играем в стыках. Что нам, отказаться что ли? Нет, конечно, — заявил он.

В «Родине» часто обращаются к примеру «Краснодара», вдохновляются работой коллег и стремят повторить их путь. И, возможно, в новом сезоне в премьер-лиге появится еще один частный клуб.