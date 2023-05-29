«Если нет от тебя пользы, с тобой в любой момент могут попрощаться»

Футболисты «Урала» досрочно обеспечили себе сохранение места в РПЛ на следующий сезон. После выездной победы над «Химками» (3:0) они закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и за тур до финиша турнира обезопасили себя даже от переходных матчей. Мало кто в это поверил бы в начале осени, когда клуб из Екатеринбурга шел на последнем месте, имея всего одно очко после восьми туров. Подъем команды со дна начался после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко и группы игроков, среди которых был белорусский центральный защитник Егор Филипенко. В интервью «Известиям» 35-летний защитник подвел итоги завершающегося сезона.

«Давайте объективно: посмотрите, с кем мы играли»

— За счет чего после провального старта «Уралу» удалось уверенно удержаться в РПЛ без переходных матчей?

— Не знаю, мне тяжело говорить, поскольку я пришел в «Урал» только в начале осени, пропустив тот самый провальный старт. Но с первых дней внутри команды видел, как все хотели исправить ту негативную ситуацию, пахали на тренировках и выкладывались в матчах. В целом изначально понимал, что у нас хорошая команда и есть всё, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Да, могли сделать это раньше, чем за тур до финиша. Но получилось так, как получилось. Эмоции, конечно, положительные. Решили задачу в столь непростых условиях, в которых команда оказалась в начале сезона.

— Вы сказали, что могли сохранить прописку в РПЛ раньше. Это когда?

— В той же Самаре в прошлом туре. Проиграли своему прямому конкуренту — «Крыльям» (0:3), а будь хотя бы ничья, мы бы уже тогда решили все вопросы с сохранением в РПЛ. Или не будь весной продолжительной серии без побед (семь матчей в чемпионате, из них пять поражений подряд. — «Известия»). Возьми мы там очки, всё закончилось бы гораздо раньше. Но самое главное, что задача решена. Сейчас можно чуть выдохнуть, перевести дух. Надо отыграть последний матч чемпионата против «Сочи» у себя дома, порадовать напоследок болельщиков и готовиться к следующему сезону.

— С чем вы связываете нестабильность «Урала» в этом сезоне? Да, летний провал случился до вашего ухода. Но и при вас мы успели восхититься беспроигрышной серией с сентября по март и прийти в шок от спада в середине весны.

— Давайте объективно: посмотрите, с кем мы играли. «Динамо» (0:1), «Зенит» (0:2), «Ахмат» (0:2), ЦСКА (1:2), «Ростов» (1:3). Все в верхней части таблицы или около нее. На момент матчей с нами все эти соперники были в отличной форме. Это первый фактор, повлиявший на ту неудачную серию. Второй — это Кубок России. Причем в таком формате, как в нынешнем сезоне, с огромным количеством игр. Естественно, это тяжело. Постоянная игра на два фронта. И опять же посмотрите на соперников по Кубку. Мы там прошли «Спартак» (1:1; 2:1), потом проиграли ЦСКА (1:1; 1:2) и «Краснодару» (1:2). Разумеется, это помогло.

— Лично свою игру в этом сезоне как оцените?

— Если брать в совокупности, то, наверное, можно быть довольным. Да, случались игры, которые были далеко не самыми лучшими в моем исполнении. Но думаю, такие бывают у каждого футболиста. У всех нас бывают хорошие игры, бывают плохие. Полагаю, у меня в этом сезоне, как и у всей команды «Урал», хороших игр было гораздо больше, чем плохих.

«Я давно знаю этого тренера, поэтому был уверен, что всё будет хорошо»

— Когда осенью «Урал» начал свою беспроигрышную серию, это можно было списать на эмоциональный эффект от прихода Виктора Гончаренко, группы новых футболистов, в том числе вас. После зимней паузы вы сохранили эту игру. Можно ждать, что следующий сезон начнете сразу так же, как провели лучшие отрезки в нынешнем?

— Не будем забегать вперед. Потому что непонятно, кто останется у нас в команде, что будет в следующем сезоне. Поэтому не надо сейчас так далеко заглядывать. Пока всего лишь радуюсь, что остались в РПЛ в условиях, когда после восьми туров имели всего одно очко. У нас всего 22 тура оставалось, чтобы сократить серьезную разницу в очках с конкурентами. Нам это удалось. Мы этому рады. Сейчас спокойно отдохнем, подготовимся к последнему туру, отыграем его и — в отпуск. А дальше новый сезон — тяжело на него что-то загадывать.

— И из этих 22 туров вам примерно десяти хватило, чтобы в них набрать достаточно очков для спасения.

— Ну видите. Это футбол. Тем он и интересен, что в нем всякое может быть. Сегодня ты на дне, а завтра уже вне зоны стыков.

— В начале осени, когда приходили в «Урал» с его одним очком после восьми туров, верили, что можете без переходных матчей остаться в РПЛ?

— Честно говоря, мне тяжело ответить на этот вопрос. Я об этом не думал. Когда у тебя одно очко после восьми туров, ты думаешь, что стыки для тебя — не самый худший вариант. Но видите, как сложилось. Удачно для нас сложилось. И это наша большая заслуга.

— У вас какая ситуация с контрактом?

— У меня еще годик есть контракта с «Уралом». Так что в следующем сезоне еще поработаем вместе (улыбается). Главное, чтобы был нужен клубу. Футбол ведь такая штука, что если хорошо играешь, приносишь пользу команде, то есть контракт, есть интерес клуба в тебе. Если нет от тебя пользы, то с тобой в любой момент могут попрощаться.

— Получается, приходя осенью, заключали долгосрочный контракт, не ограничиваясь этим сезоном. То есть перспектива вылета не пугала?

— Конечно, я тогда видел, что «Урал» занимает не свое место. Понятно, что у любой команды на определенном этапе могут быть сложности, спады, провалы. Но было видно, что коллектив хороший, что у него есть потенциал быть выше в таблице. Тем более меня приглашал Виктор Михайлович (Гончаренко. — «Известия»). Я давно знаю этого тренера. Поэтому был уверен, что всё будет хорошо.