Нападающий — пас: скажется ли на игре «Спартака» потеря Соболева

Чемпионат России по футболу постепенно подходит к концу. Командам осталось отыграть всего два тура, один из которых пройдет 27–28 мая. Уже известен чемпион — за четыре тура до финиша пятое золото подряд себе обеспечил петербургский «Зенит». Также есть ясность с двумя главными неудачниками — в первую лигу напрямую отправляются «Химки» и московское «Торпедо». Но еще остается интрига в определении двух оставшихся призеров, а также двух команд, которым придется биться за выживание в переходных матчах с командами первой лиги за право остаться в РПЛ.

«Краснодар» — ЦСКА

Весенний рывок ЦСКА с пятого на второе место мог закрепиться по итогам дерби со «Спартаком», если бы армейцы добились хотя бы ничейного результата. Но они проиграли, привезя в концовке глупый пенальти в свои ворота, который Игорь Акинфеев отбил после удара Квинси Промеса, но не смог спасти команду на добивании в исполнении голландца. В итоге красно-белые победили 2:1 и сократили от ЦСКА отставание до одного очка.

Судьба серебряных медалей по-прежнему в руках подопечных Владимира Федотова. Но теперь права на ошибку у них нет. В середине недели клуб на КДК РФС добился отмены дисквалификации Виллиана Роши, удаленного в дерби вместе со спартаковцем Александром Соболевым, чей неприличный жест в адрес бразильца стал одним из главных скандалов сезона.

Выезд к «Краснодару» будет непростым, так как «быки» этой весной набрали хороший ход, проиграв в чемпионате всего два матча. Эта встреча будет еще и репетицией скорого решающего матча Кубка России, в котором ЦСКА и «Краснодар» сыграют 11 июня.

— Считаю ЦСКА фаворитом матча и всей гонки за второе место, — поделился мнением с «Известиями» бывший советник президента армейцев Валерий Непомнящий. — Даже после поражения в дерби мне команда кажется более основательной и организованной, чем конкуренты. И чем «Краснодар», который очень хорош в атаке, но часто оставляет много свободных зон у своей штрафной, чем может воспользоваться ЦСКА. К тому же «Краснодар» уже лишился шансов на медали. Это не значит, что игроки не будут стараться победить в оставшихся турах, но всё равно на подсознательном уровне они уже могут мыслями готовиться к Суперфиналу Кубка России. Тогда как ЦСКА максимально мотивирован, и в этом состоянии его мало кто может остановить, если команду не подводит реализация моментов и ошибки в обороне.

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»

Проваливающий весеннюю часть чемпионата «Спартак» тем не менее может завершить сезон на втором месте. Правда, он остался без ключевого нападающего. Скандальный жест в дерби в адрес Роши привел к дисквалификации Соболева на четыре матча. Он и так мог пропустить оставшиеся два тура из-за травмы, но от этого красно-белым не легче.

Тем более играть им придется с крайне мотивированным соперником. «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ. И еще сохраняет шансы избежать переходных матчей. Для этого надо подняться с нынешнего 14-го места на 12-е, которое занимают «Крылья Советов». От них нижегородцы отстают на три очка. Примечательно, что с самарцами в последнем туре предстоит играть и «Спартаку», который поедет к ним в гости. «Пари Нижний Новгород» примет в конце следующей недели уже обреченные «Химки».

— И мы мотивированы, и наши ближайшие соперники мотивированы, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич. — Они борются за выход из зоны стыков. Поэтому для нас это в любом случае будут нелегкие матчи. Но и у нас большая мотивация бороться за медали, поэтому идем от игры к игре. Сейчас впереди матч с «Пари Нижний Новгород», изучим соперника, тренер объяснит нам, что делать. И мы сделаем всё, чтобы победить.

«Факел» — «Крылья Советов»

Для «Крыльев» наибольшую угрозу представляет даже не «Пари Нижний Новгород», а разогнавшийся в последнее время «Факел». Он идет на 13-м месте прямо позади самарцев, отставая от них на два очка.

В мае у воронежцев была трехматчевая победная серия, причем в непростых матчах. Сначала они обыграли в гостях московское «Динамо» (2:0), а после этого поменяли главного тренера Дмитрия Пятибратова. Пришедший на его место Вадим Евсеев с ходу одолел на выезде шедший тогда вторым «Ростов» (2:0).

А затем одержал дома минимальную победу над своим прямым конкурентом — «Пари Нижний Новгород» (1:0). Лишь в прошлом туре это движение прервалось. Хотя и гостевой матч с блестяще выступающим весной московским «Локомотивом» мог обернуться набором очков, но гол Антона Миранчука в концовке встречи склонил чашу весов в пользу «железнодорожников» (1:0).

Теперь многое для «Факела» и «Крыльев» решится по итогам очного матча, который пройдет в Воронеже. Дальше «Факелу» предстоит выезд к «Зениту», а самарцы примут «Спартак».

— Мы хотим остаться в РПЛ, и считаю, что заслужили это своей игрой, — заявил «Известиям» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин. — Тем более это заслужили наши болельщики, поддерживающие команду уже столько лет. На том же матче с «Локомотивом» в Москве их, наверное, было больше на трибунах, чем местных. Думаю, этим всё показано — мы должны играть в премьер-лиге. Перед сезоном мало кто подумал бы, что мы можем остаться в РПЛ напрямую без стыков. Тем более у нас немного игроков имело опыт игры на таком уровне. Но сейчас намерены зацепиться за этот матч. И с «Крыльями» будет очень важная игра, которая решит многое.

«Ростов» — «Ахмат»

Еще в начале мая «Ростов» шел на втором месте и считался фаворитом в борьбе за серебро. Но три поражения подряд отбросили его за пределы первой тройки. Формально он по-прежнему еще может взять медали. Но сделать это будет крайне сложно.

Подопечные Валерия Карпина отстают на четыре очка от ЦСКА и на три — от «Спартака». Более того, лишь на один балл они опережают «Ахмат», который теоретически тоже может вклиниться в борьбу за призовые места. Именно с грозненцами «Ростов» сыграет дома в ближайшем туре.

Подопечные Сергея Ташуева сейчас на хорошем ходу. Они выиграли три последних матча, а в весенней части чемпионата победили в семи встречах из 11. Победить «Ахмат» «Ростову» нужно, чтобы сохранить последние шансы на медали. Ведь в заключительном 30-м туре ему придется играть в гостях с ЦСКА — своим прямым конкурентом в этой гонке.

В предпоследнем туре пройдут еще четыре матча. Уже потерявшие шансы избежать вылета «Химки» сыграют дома с екатеринбургским «Уралом», который в случае победы окончательно оформит сохранение места в РПЛ без переходных встреч.

Другой вылетевший в первую лигу клуб — аутсайдер сезона московское «Торпедо» примет на своем поле «Оренбург». Обеспечивший себе чемпионство петербургский «Зенит» поедет в гости к «Сочи». Также нас ждет московское дерби «Динамо» — «Локомотив».