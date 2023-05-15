Правило игры: почему у Йокановича не получилось в «Динамо»

Поражение от «Ахмата» (0:3) 14 мая переполнило чашу терпения руководителей «Динамо». Главный тренер Славиша Йоканович не пришел на пресс-конференцию, а журналистам объяснили: к следующему матчу команду будет готовить другой специалист. Решение ожидаемое и очевидное. Бело-голубые не выполнили задачу на сезон — занять место в тройке лучших, бесславно вылетели из Кубка России, а самое главное — у команды так и не появилось внятной игры. Наоборот, чем дальше, тем хуже выглядели динамовцы. Вероятно, сербского специалиста сменит его соотечественник Марко Николич.

Сравнения с немцем

После эмоционального Сандро Шварца, который сплотил коллектив и заразил его идеями атакующего футбола, сдержанный и закрытый Славиша Йоканович оказался слишком резким контрастом. Говорят, он не объяснял футболистам ошибок, мало общается с ними и вообще выглядел так, словно ему все равно, что происходит с командой.

Осенью до отставки дело не дошло — ситуацию удалось переломить. По имеющейся версии, именно спортивный директор Желько Бувач настоял на том, чтобы команда вернулась к тому стилю, который давал результат при Шварце, — высокому прессингу, активной игре. К зимней паузе «Динамо» подошло на четвертом месте с неплохими шансами подняться в тройку.

Была надежда, что на сборах команда и тренер притрутся друг к другу, случится прогресс, однако дела, напротив, пошли только хуже. Вследствии беззубой игры случился вылет из Кубка от «Крыльев», а потом и от «Акрона», и плачевные результаты в РПЛ (в том числе, поражение в матче с «Факелом», который пришелся на столетие клуба). Футболисты постепенно забывают, чему учил Шварц, отходят от старого, при этом не получая от Йокановича ничего нового. Вот и не знают, что делать с мячом. Смотреть на это — мучение. Играть в это — тоже.

Недавно услышал, якобы Славиша на первом же собрании сказал команде: «Я приехал зарабатывать деньги». Нормальное желание, честная позиция, но молодой коллектив этим точно не зажжешь. Будь в «Динамо» подбор опытных исполнителей, возможно, стратегия серба и сработала бы. Команда ведь не проваливалась, как «Локомотив», в зону стыков, могла в отдельных матчах и «Зенит» обыграть, и «Спартак», и ЦСКА. Но молодежи и психология крайне важна, и объяснение деталей выстраивания игры. Завалив эти два компонента, невозможно рассчитывать на успех.

Справедливости ради надо сказать о негативных факторах, которые усложняли работу Йокановича. «Динамо» ожидаемо потеряло Шиманьски, Ордеца и Моро, а потом внепланово еще и Бальбуэна с Варелой, на которых тренер рассчитывал. При этом укрепить состав летом не очень-то получилось. Сорвались крутые центральные защитники сборных Сербии и Мексики — Павлович и Монтес, приехали совсем молодые Фернандес (22) и Маричаль (21). Плюс добавился капитан сборной Израиля Даса, Нгамале из сборной Камеруна и норвежец Норманн.

В условиях изоляции намного лучше сработать на трансферном рынке сложно, но состав стал явно слабее. Плюс многие приехали уже по ходу сезона, не прошли сборы, а Норманн, на которого возлагались особые надежды, получил серьезную травму. Это смягчающие для Йокановича обстоятельства. Однако не оправдание того, что команда выглядела со временем все хуже и хуже, а коллектив не воспринимал Славишу, в итоге развалившись.

Ставка на Марко

Наверное, часть вины должны взять на себя и футболисты, которые могли бы лучше стараться переломить ситуацию за счет характера. Но тут простой пример: разве в «Локомотиве» не хотели побеждать при немецких специалистах? Очень хотели, но не понимали — как. А на одном характере далеко не уедешь. Пришел Михаил Галактионов, и тыква быстро превратилась в карету. Да, зимние трансферы тоже помогли, но практически нет сомнений — и без них дела бы пошли на лад. Потому что роль тренера — основная в команде. А Баринов, Тикнизян, Жемалетдинов, Карпукас, Камано и компания до этого явно играли ниже своих возможностей. Вернуть им уверенность в своих силах и привести к победам получилось у Галактионова. То же самое в «Динамо» — Фомин, Захарян, Макаров и партнеры могут выглядеть гораздо сильнее. Но при другом тренере.

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые уже договорились с Марко Николичем, 43-летний специалист должен возглавить клуб летом. Если судить по работе серба в «Локомотиве», то футболисты «Динамо» в следующем сезоне точно должны понимать, во что им играть.

— Марко показал себя в качестве сильного специалиста, добиваясь успеха в нескольких чемпионатах, включая российский, — напомнил «Известиям» бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, приглашавший Николича в столичный клуб. — Это профессиональный человек. Надо напомнить, что он за четыре месяца выучил русский язык, потому что большая часть команды говорила именно на нем. По человеческим качествам, назначение Николича — это хорошо, но успех команды зависит от многих составляющих.

Иного мнения придерживается титулованный российский специалист Юрий Семин.

— Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Юрий Семин. — Сложно понять, почему его так высоко котируют именно в России.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, и третье — в сезоне-2020/21.