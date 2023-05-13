«Могли подняться — а потом у нас тренера удалили»

В ближайшем 27-м туре чемпионата России по футболу московское «Торпедо» может окончательно лишиться шансов остаться в РПЛ на следующий сезон. Это произойдет, если «автозаводцы» проиграют дерби с ЦСКА. В этом случае последним розыгрышем премьер-лиги, когда черно-белым удавалось удержаться в высшем эшелоне, останется 2005 год.

С тех пор одна из лучших команд советской эпохи вылетела в 2006 году из РПЛ и лишь два раза возвращалась туда всего на один сезон. Второй из них проходит сейчас. Весь последний год клуб сотрясают скандалы. Он постоянно меняет руководство и тренерский штаб. Назначенный в начале марте президентом «Торпедо» Ярослав Савин — уже третий человек на этой должности с августа. А принявший команду в начале апреля испанец Пеп Клотет — четвертый главный тренер в нынешнем розыгрыше.

Он уже отметился рядом скандалов. В частности, заездом команды на базу в дни перед матчами, что многими СМИ и специалистами считается не прогрессивным европейским подходом, а устаревшим методом работы, якобы свойственным только старым советским специалистам. Кроме того, Клотет отстранил от тренировок с основой трех ведущих футболистов — полузащитника Равиля Нетфуллина, защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлева.

Помогло не очень — после этого были выездное поражение от проваливающего последний месяц ФК «Сочи» (1:3) и домашний разгром от грозненского «Ахмата» (1:5). В интервью «Известиям» президент клуба оценил шансы команды спастись от вылета, объяснил ситуацию с заездом на базу, а также прокомментировал будущее команды и главного тренера в случае вылета в первую лигу.

— Вы еще верите, что «Торпедо» спасется?

— Ну, математические шансы есть еще?

— Да.

— Значит, верю.

— За счет чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом», и попробовать зацепиться за шансы?

— Только за счет самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Все есть у команды. Осталось только максимально стараться. Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались, как могли. Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированней и опытней нас. Сыгранней нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли.

— Вы сделали акцент на наличии натурального поля. Без него было бы сложнее?

— Может быть, сложнее. Это ведь важный элемент.

— «Оренбургу» отсутствие натурального поля на стадионе наоборот дает преимущество в домашних матчах?

— Каждому свое. Это же вопрос нагрузок. Разные нагрузки на натуральном и искусственном поле. Если тренируешься на одном из них, а потом переходишь на другое, то организм по-разному себя ощущает.

— Как «Торпедо» будет решать вопрос с Кутеповым, Нетфуллиным и Журавлевым?

— Без комментариев. Это точно не комментируем.

— Когда по ним будет определенность?

— Тогда же, когда и по остальным игрокам клуба — в конце сезона.

— Главный тренер объяснял их отстранение?

— Объяснял.

— Почему их отстранили?

— Не скажу (смеется).

— В чем суть решения Клотета закрыть команду на базе?

— Да мы не закрывались на базе. В чем история? У нас нет натурального поля для тренировок. Тренер пришел в команду только весной и не проводил с ней зимних сборов. Нам физически не хватает: а) Натурального поля, потому что два запасных поля в «Лужниках» еще не готовы; б) Времени, чтобы тренер объяснил игрокам свои идеи. В этом суть решения. И оно было принято после консультаций с командой. С игроками это обсудили, потому что для них эти, как вы говорите «закрытия» (хотя на самом деле, это не закрытия), всегда будут сложно даваться. Так что мы поговорили с футболистами, они подтвердили, что готовы. После чего было принято решение, и они поехали на базу.

— И сколько они там на самом деле находятся?

— Они там тренируются всего два с половиной дня перед матчем и ночуют две ночи. Перед игрой с «Ахматом», которая прошла в субботу, команда заехала на базу в среду и выехала оттуда в пятницу.

— Почему поля в «Лужниках» оказались не готовы?

— Их в любом случае контролируют «Лужники», а не футбольный клуб «Торпедо». «Лужники» во всем идут клубу навстречу. Просто их никто не попросил сделать поле готовым к определенному сроку. Они спокойно делали его так, как считали правильным сообразно своим срокам.

— Зимой президентом «Торпедо» еще был ваш предшественник Илья Геркус. Получается, он не попросил?

— Я не знаю, кто. Но кто-то явно не попросил.

— Есть понимание, изменится ли финансирование «Торпедо» на следующий сезон, если клуб вылетит в первую лигу?

— Ничего для нас особо не меняется. Мы строим клуб в долгосрочной перспективе. Нам важно выстраивать сейчас весь фундамент, по всем вертикалям. Поэтому драматических изменений не будет.

— Нынешний главный тренер в любом случае будет готовить «Торпедо» к следующему сезону?

— Да, в любом случае. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. Ничего не поменялось с тех пор. Что тогда все говорили, что у «Торпедо» нет шансов спастись, что сейчас.

— Все-таки с тех пор после победы над «Факелом» (2:0) возникли ощущения, что вы можете подняться из зоны прямого вылета, но поражения от «Химок» (2:4), «Сочи» и «Ахмата» опять вгоняют в тоску.

— Могли, могли подняться. А потом у нас тренера удалили.

— Думаете, это так сказалось на последующих провалах?

— Сказалось. Конечно, сказалось. Все сказывается. В футболе мелочей не бывает.

— «Торпедо» заинтересовано продлить контракт с вашей главной звездой Игорем Лебеденко, которому в конце мая исполняется 40 лет?

— По каждому игроку в конце сезона будем принимать решение.