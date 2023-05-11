Русские следы: супергол Головина и чемпионство Черчесова

«Ференцварош» Станислава Черчесова второй раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У российского тренера пять трофеев в карьере, их все он завоевал в Европе. Близок к титулу на Кипре и экс-форвард сборной России Александр Кокорин. Его «Арис» может завоевать золото уже в следующем туре. «Монако» Александра Головина борется за место в Лиге Европы, а сам полузащитник забивает очень красивые голы. На этот раз бывший игрок ЦСКА поразил ворота «Анжера» дальним ударом, а вот взятие ворот от Алексея Миранчука в Италии было отменено после просмотра ВАР.

Шампанское рекой

«Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии за три тура до конца турнира. Команда Станислава Черчесова из-за осечки конкурента «Кечкемета», проигравшего «Гонведу» (0:1) в матче 30-го тура, завоевала титул. В том же туре «Ференц» свой матч выиграл (у «Кишварды» со счетом 3:0), но уже в статусе чемпионата страны.

Для Черчесова это уже пятый титул в тренерской карьере. Он выиграл два золота и Кубок Венгрии с «Ференцварошем», а до этого побеждал в чемпионате и Кубке Польши с «Легией». После завоевания очередного трофея Черчесов рассказал, что в раздевалке команды игроки отметили победу с шампанским.

— Чем отличается мой первый венгерский титул от нынешнего? Тем, что тогда наш штаб пришел в середине прошлого сезона, очкового гандикапа не имелось — уже сами его делали, — объяснил «Известиям» Станислав Черчесов. — А сейчас работали с начала чемпионата, имели неплохой отрыв — немножко его растеряли, много нюансов — но самое главное, что с начала первенства провели на 16 встреч больше, чем соперники, потому что выступали в Лиге Европы. Есть немало моментов, которые после окончания чемпионата станем анализировать. Такого розыгрыша у нас еще не было. Чемпионство чемпионством, но нужно всё по полочкам разложить — чтобы не случилось спада, как в этом году.

Черчесов отметил, что настроен пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне венгерский клуб прошел до третьего квалификационного раунда, уступив «Карабаху». Уже 11 июля «Ференцварош» начнет свой путь в квалификации ЛЧ-2023/24.

Личный рекорд

В минувшем туре чемпионата Франции Александр Головин помог «Монако» обыграть «Анжер» (2:1). Россиянин забил свой гол на 45-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной. Головин в касание отправил мяч точно в дальнюю девятку.

Шедевральный гол позволил Головину сравняться с Лео Месси по голам из-за пределов штрафной в этом сезоне чемпионата Франции. Да и в топ-чемпионатах Европы никто не забивал больше (у шести футболистов — также по четыре мяча). Головин проводит свой лучший сезон за «Монако»: у него уже 15 результативных действий (восемь голов и семь ассистов) в этом розыгрыше, и он превзошел свой показатель сезона–2020/21, когда сделал 14 результативных действий (пять голов и девять ассистов).

«Монако» после 34 туров занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции. За четыре тура до финиша отставание от занимающего третье место «Марселя» составляет шесть очков, поэтому команда Головина сохраняет лишь математические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

Близость к титулу

«Арис», за который выступает нападающий Александр Кокорин, за три тура до конца чемпионата Кипра лидирует в таблице — команда набрала 68 очков и опережает второй клуб лиги АПОЭЛ на три балла. В седьмом туре плей-офф чемпионата «Арис» потерял очки, сыграв вничью с АЕКом — 1:1. Оба гола забил Кокорин, который сначала отправил мяч в свои ворота, а затем сравнял счет.

Турнир на Кипре проходит в два этапа: гладкий чемпионат и групповой с разделением на шестерку сильнейших, а также на восемь команд, которые поборются за сохранение прописки в лиге.

На первом этапе Кокорин забил девять голов, а в плей-офф записал на свой счет уже четыре мяча — это лучший показатель в лиге.

В трех оставшихся матчах турнира «Арис» сыграет с «Аполлоном», «Омонией» и АПОЭЛом. Команда Кокорина не проигрывала в официальных матчах с января, поэтому имеет все шансы на сохранение лидерства и завоевание титула.

Кокорин в таком случае может сыграть в Лиге чемпионов, если останется в «Арисе» после истечения аренды из «Фиорентины». Чемпион Кипра получает путевку в квалификацию главного еврокубка.

Украденный гол

Хавбек «Торино» Алексей Миранчук не забивал за итальянский клуб в последних 14 матчах, но мог прервать эту серию в прошлом туре Серии А в игре с «Монцей». На 37-й минуте встречи он поучаствовал в голевой комбинации: выполнил заброс из глубины на Антонио Санабрию, а затем отправился в штрафную — после удара Мергима Войводы вратарь не смог зафиксировать мяч и Алексей оказался первым на добивании.

Но судьи не засчитали мяч россиянина: после видеопросмотра и подсказки ВАР судья Лука Циферли посчитал, что Санабрия после паса Миранчука подработал себе мяч рукой. Спорное решение лишило россиянина гола.

Позже «Торино» забил гол, который не отменили: его автором стал Санабрия, воспользовавшись передачей Николы Влашича. А на 88-й минуте «Монца» счет сравняла, вырвав ничью.

«Торино» потерял очки, хотя в случае победы мог выйти на восьмое место в таблице, но из-за ничьей остался на 12-й строчке. При этом команда Миранчука уже не претендует на попадание в зону еврокубков, но и обезопасила себя от борьбы за выживание. В клубе уже задумываются о будущем сезоне: в частности, хотят обсудить с «Аталантой» возможный трансфер Миранчука. По данным Calciomercato, «Торино» хочет снизить цену за россиянина, который стоит €12 млн. Либо арендовать его ещё на один сезон.