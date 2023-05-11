«Ошибка Селихова никак на игру не повлияла»

Нынешней весной результаты у футболистов московского «Спартака» — крайне неудачные. Уверенно шедшие на втором месте до зимнего перерыва подопечные Гильермо Абаскаля растеряли много очков в чемпионате и вылетели из Кубка России. Последние две игры в РПЛ против двух лидеров турнира «Ростова» (1:1) и петербургского «Зенита» (2:3) выдались для них неплохими по качеству, но красно-белые набрали лишь одно очко и выпали из первой тройки, опустившись на четвертое место.

Хуже того, в именно матче с ними заклятый враг «Зенит» обеспечил себе пятое подряд чемпионство. Правда, «Спартак» сделал все, чтобы испортить питерцам праздник. Он едва не свел матч к ничьей, но пропущенный мяч на последних минутах привел к поражению. В интервью «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об ошибке Селихова, борьбе за медали и несбывшемся желании отсрочить триумф «Зенита».

— Вы стояли недалеко от Александра Селихова, когда его ошибка привела к голу Клаудиньо, и даже кричали ему, отдать вам. Поняли, почему произошла осечка?

— Не знаю. Такие вещи случаются иногда. Но я не кричал Селихову отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок стоит на фланге. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Может быть, поэтому так получилось. Ничего страшного. Мы сразу же все его поддержали. Мы в целом выходили с мыслью играть в футбол. И такая ошибка никак на игру не повлияла.

— Можете быть довольны игрой в Питере?

— Да, конечно. Я думаю, мы играли лучше «Зенита». Не давали какой-то борьбы, а просто играли лучше. У них по сути было два удара, и они забили три мяча. Вот и все.

— К судейству есть претензии?

— Ну это все разберут (улыбается). Вы же сами знаете, как это все бывает. Да, бывали какие-то ошибки, но думаю, что не мы должны их обсуждать. Наше дело — в футбол играть. А потом уже те, кто надо, сделают выводы. Вы сами видели все, что было на поле. Все уже написали об этих моментах.

— Есть горечь, что не отсрочили «Зениту» празднование чемпионства?

— Конечно. Мы ехали в Питер показать хорошую игру и победить. Но с учетом того, как складывалась встреча, с красной карточкой, 2:2 — в целом закономерный результат был бы. Тем более, первый гол, можно сказать, сами подарили сопернику. И такая ничья на выезде была бы для нас неплохим исходом в целом, а уж с учетом того, что не дали бы им оформить чемпионство, тоже хорошо. Но получилось так, как получилось. Мы сделали, что смогли.

— С чем связана ваша замена на 64-й минуте? Тактика, повреждение или еще что-то?

— С тактикой это никак не связано. Она не поменялась после этой замены никоим образом. Думаю, это было связано с желтой карточкой, которую я получил в первом тайме. Плюс момент, когда я упал на спину, тоже был достаточно болезненный. Сейчас немного беспокоит меня это, но надеюсь, все нормально будет к следующей игре.

— «Спартак» выпал из первой тройки. Что нужно сделать, чтобы в нее вернуться и выиграть гонку за второе место?

— Выиграть оставшиеся матчи. Для этого надо реализовывать свои моменты. Играть в свой футбол, плотно, компактно. А дальше уже появятся моменты, которых у нас в каждом матче в избытке. Где-то не забываем, потом нам забивают, и от этого становится вдвойне тяжелее.

— Кто из ваших конкурентов сильнее — ЦСКА или «Ростов»?

— Думаю, обе команды хорошие. У «Ростова» свой стиль, у ЦСКА — свой. Нам надо смотреть только на себя. Выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура.

— Матчи с двумя лидерами «Зенитом» и «Ростовом» (1:1) показывают, что «Спартак» постепенно выходит из кризиса и возвращается к своей лучшей игре образца этого сезона?

— Не знаю. Лучшая игра — это дело вкуса. Думаю, все равно все ребята согласятся, что, даже если бы мы играли не в лучший футбол, но побеждали, то это лучше, чем показывать отличный футбол и либо проигрывать, либо играть обидные ничьи. Хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы. Думаю, «Зенит» в прошедшем матче против нас тоже не в лучшую свою игру показал, но победил и доволен.

— Павел Маслов говорил, что после зимней паузы против «Спартака» большинство клубов играют глубоко от обороны. Это усложнило вам жизнь?

— Ну не знаю. Все команды в основном играют с нами от обороны. Поэтому думаю, что ребята уже привыкли. Не хотел бы ничего говорить об этом. Каждый играет так, как хочет. Не стоит говорить об этом как о слабостях команд. Просто они выбирают такой стиль игры, который им подходит.