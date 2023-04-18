«Соперники перестали прессинговать «Спартак» и откатываются к штрафной»

В минувшем 23-м туре «Спартаку» удалось выиграть впервые за месяц, взяв верх в столичном дерби с аутсайдером чемпионата «Торпедо» (2:1). Центральный защитник красно-белых Павел Маслов вышел на замену на 79-й минуте вместо нападающего Бальде Кейта и был вынужден играть на непривычной себе позиции в центре полузащиты. К тому моменту «Спартак» вел 2:0, был в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова, а на последних минутах добавилось удаление Кристофера Мартинса и гол торпедовцев, после которого появился риск упустить победу. В интервью «Известиям» 23-летний футболист объяснил, почему «Спартак» ухудшил свои результаты весной, как против него изменили тактику соперники, сколько раз играл на непривычной для себя позиции и почему не обсуждает работу судей.

«Изначально не стоит вообще выходить на поле, если ты не уверен»

— Каково было выходить на замену и играть концовку матча в условиях двух удалений и пропущенного гола, после которого был риск упустить преимущество в два мяча?

— Да никак не сложно это было. Спокойно вышел на поле. Да, задачи меняются, поскольку выходил я не на свою позицию. Но суть этих задач не особо отличается от обычных ситуаций. Потому что позиция вроде бы другая — я выходил на замену в центр полузащиты, а не в центр обороны, где обычно играю. Позиция другая, но суть та же: нужно помочь команде по возможности сохранять мяч, выигрывать борьбу. Так что в принципе выходить было несложно.

— Часто за свою жизнь выходили на позиции центрального полузащитника?

— Приходилось когда-то. На профессиональном уровне не так чтобы часто, но в детстве это случалось регулярно. Так что ничего страшного, интересно было.

— Получается, в РПЛ это первый выход на такой позиции?

— Да. В «Спартаке-2» пару раз выходил еще на этой позиции, но не более того. Интересный сейчас опыт был. Классный.

— Когда пропустили гол от «Торпедо» в концовке, паника была, что можете упустить победу?

— Да нет, я думаю, изначально не стоит тогда вообще выходить на поле, если ты не уверен и сомневаешься. Ситуации всегда могут быть разные. Но выходить без уверенности — это неправильное решение в принципе.

— Психологически давил этот неудачный отрезок «Спартака», когда за весну одержали только одну победу?

— Да нет, в голове не сидело. Это футбол. У нас такие результаты. Но если постоянно копаться и думать о прошедшей игре, на новую можно вообще не выходить.

«Не собираюсь говорить о «Зените»

— У вас еще есть иллюзии догнать «Зенит» и побороться за золото?

— Не собираюсь говорить о «Зените». Мы отталкиваемся от себя. Будем играть в свой футбол, стараться выигрывать все матчи. А дальше как получится, так и получится. На «Зенит» мы не смотрим.

— Но все-таки зимой многие считали, что «Спартак» еще может вклиниться в борьбу за чемпионство, «Зенит» не так неуязвим и может начать терять очки. Почему вы по сути сами весной сняли эти вопросы, растеряв кучу очков?

— Я не знаю, честно говоря. Вы задали интересный вопрос. Многие считали так, как вы говорите. Я не знаю, почему они так считали. Но, наверное, мы заслужили это своей игрой.

— Потому так и считали, что вы круто играли летом и осенью прошлого года.

— Да, мы круто играли. Я считаю, что и сейчас, весной, мы многие матчи играем тоже хорошо. Что-то не получается, но думаю, по отношении к кому-то в нашей команде претензий быть не может. Да, результаты ухудшились, но все пытаются, все борются, все отдаются полностью игре.

— Соперники как-то стали по-другому настраиваться против вас? Может, они хорошо разобрали за зиму ту тактику Абаскаля, которая помогала вашей команде постоянно побеждать в первой части сезона?

— Возможно, да, соперники стали больше уделять внимание нам. Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

— Стали больше окапываться у своей штрафной?

— Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

— Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

— Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.

— А «Динамо» в недавнем дерби с вами (3:3)?

— «Динамо», на мой взгляд, делало это совсем периодически, редкими отрезками. Не чаще.

— И как бороться с такой тактикой соперников?

— Мы работаем над этим. Пытаемся исправить ситуацию.

— В последнее время много шума вызвала встреча руководства и тренерского штаба «Спартака» с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и судьей Виталием Мешковым, который ошибочно не засчитал гол вашей команды в концовке мартовского матча с «Уралом» (2:2). По вашим ощущением, с тех пор вас стали судить по-другому? Что-то извлек клуб из этого?

— Я не знаю, кто и что для себя извлек из этого, потому что сам с судьями никак не встречался. Отношения к этому не имею. И рассуждать об этом не собираюсь. Мы же не можем говорить ни за судей, ни за другие клубы. Судьи такие же люди, как мы. И принимают свои решения. Я даже не хочу это комментировать, потому что это их ответственность и их юрисдикция.