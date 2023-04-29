«Спартаку» нравятся встречи с судьями, «Уралу» — нет. Всем не угодишь»

Качество судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) за последнее время не ухудшилось, число ключевых ошибок находится «в средней динамике прошлого сезона». Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев. 26 апреля он принял участие в общем собрании клубов РПЛ. В повестке, среди прочего, стоял вопрос о повышении вознаграждения рефери и инспекторам, работающим на матчах чемпионата России. Клубы не согласовали предложение, оно отправлено на доработку. По итогам собрания Павел Каманцев объяснил, в чем причина участившихся скандалов вокруг работы арбитров, готов ли он уйти в отставку и почему не стоит применять теорию заговоров в отношении закрытых встреч представителей судейского корпуса с некоторыми клубами.

«По ключевым ошибкам мы — в динамике прошлого сезона»

— Необычно, когда руководитель судей приезжает на общее собрание клубов РПЛ. Как всё прошло?

— Если учитывать каждое собрание клубов, то это может показаться необычным. Но на самом деле я не первый раз принимаю в нем участие. У лиги довольно много судейских вопросов, связанных с ВАР, с зарплатами, изменением договоров делегирования. Мое присутствие на собрании РПЛ точно не является чем-то из ряда вон выходящим.

— Не обсуждали с представителями клубов РПЛ качество судейства? Кажется, что это сейчас главная тема в российском футболе.

— Не думаю, что прошлой весной было меньше разговоров. В конце сезона совершенно другой футбол — обостряется соперничество за выживание и борьба за медали, в матчах много столкновений. В некоторых встречах команды больше борются, чем играют. Такие матчи тяжело судить, а арбитры принимают большое количество ключевых решений.

Например, в игре «Торпедо» – «Спартак» у Павла Шадыханова было две ключевых ошибки, которые он исправил после вмешательства ВАР. Но при этом у него в принципе было много ключевых решений.

Поймите, судейство будет обсуждаться всегда. И всегда будут недовольные. С трудом представляю ситуацию, при которой команда вылетает в первую лигу и говорит: «Это наша недоработка, мы не так сформировали тренерский штаб, подобрали не тех игроков, а вот к судьям у нас никаких вопросов».

— Александр Дюков говорит, что количество неисправленных ключевых ошибок стало меньше. Так и есть?

— Да, так и есть. Но если задаваться этим вопросом после каждого тура, то динамика может меняться. Может случиться тур, в котором будет 10 ошибок. А может произойти такой, в котором все 10 будут исправлены.

Если сейчас говорить конкретно о прошедшем, 24-м туре, то он получился не самым удачным, поскольку было несколько неисправленных ошибок, а это плохо. УЕФА и ФИФА идут к парадигме, в которой неисправленная ошибка ВАР не должна оказывать давление на судью. Идут разговоры о том, что есть вариант, при котором ВАР будет не разбирать, была критическая ошибка или нет, а самостоятельно принимать решение по картинке.

Безусловно, в этом есть минусы. Например, будут говорить, что авторитет судьи в поле рушится. Однако есть и обратная сторона — весь мир оценивает решение судьи по тому, как это было видно в трансляции, но никто не видит того, что видел судья на поле.

— В весенней части чемпионата качество судейства осталось на том же уровне, что и в осенней?

— Как, на ваш взгляд, можно измерить понятие «качество судейства»?

— Например, по количеству ключевых ошибок.

— Мы находимся в средней динамике прошлого сезона.

— То есть просто медиа раздувают скандалы?

— Есть понятие ошибки, повлиявшей на результат встречи. Если такая ошибка совершается в решающем или принципиальном матче, она, естественно, вызывает более эмоциональную реакцию.

При этом никто не обсуждает, например, прекрасную работу Безбородова на матче «Спартак» – «Краснодар», когда он принял блестящее, на мой вкус, решение не назначать пенальти на Сперцяне, которое потом не было обжаловано. «Краснодар» был недоволен решением, но согласен с ним.

Говорить, что все достали и я ухожу, — не мой метод»

— В последнее время стали звучать призывы к вам об отставке. Как вы на них реагируете?

— Не хочется попасть в ситуацию Валерия Георгиевича [Карпина] (подвергся критике после высказываний о том, что не держится за место тренера сборной России, — «Известия»). Поэтому постараюсь ответить поподробнее. За место с точки зрения зарплаты, медийности и прочего я не держусь. Мне оказано доверие, и я стараюсь довести до конца те реформы, которые начались в 2019 году.

Есть обязательства перед судьями. Я так делать (уходить в отставку. — «Известия») не намерен. Если руководство РФС примет решение, что необходима ротация, я это восприму с уважением. Но говорить, что меня все достали, надоели все звонки, я ухожу, — не мой метод. Если, когда я уйду, следующий человек сделает что-то лучше, я буду только доволен.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что организация полностью доверяет вам.

— Вопрос доверия — это одно. А другое — вопрос качества. Наверное, оснований для подозрений в мой адрес нет. С точки зрения менеджмента судейства каждый год мы делаем шаги вперед. Когда я пришел, у судей, например, не было уверенности, что в случае травм им будет оказана хоть какая-то помощь. Сейчас же мы полностью покрываем их расходы на операции и восстановление. В частности, в феврале оплатили операцию Яну Бобровскому, у которого была травма спины. Я вижу, что еще можно менять, улучшать. У нас много проектов, которые планируем развивать.

— А с человеческой точки зрения, нет ли уже банальной усталости?

— Нет. Я пришел из сферы, где у тебя всегда есть право на ответ, в случае если про тебя говорят что-то плохое. Теперь же я представляю судей, у которых совсем другая этика, поэтому слушаю всё это, но не всегда есть возможность дать ответ, который бы мне хотелось.

С другой стороны, я уже научился получать удовольствие от хорошего судейства. Да, понимаю, в туре есть проблемы, есть звонки, обсуждения. Но если игровой день закончился хорошо, шикарным судейством — остаются позитивные мысли.

«Руководство РФС максимально открыто»

— «Спартак» проводит закрытые встречи с представителями судейства. Другие клубы тоже могут?

— Все имеют право на встречу. Например, Григорий Викторович Иванов (президент екатеринбургского «Урала». — «Известия») сказал, что эта тема со встречами ему не нравится. А «Спартак» говорит, что такие встречи полезны. Я постоянно езжу на матчи тура и, естественно, на них регулярно встречаюсь с руководителями клубов. На следующей неделе по приглашению Валерия Карпина поучаствую в семинаре для «Ростова».

Мы находимся в поиске единого формата. Раньше ведь не было традиции встреч. Было их полное отсутствие — и все говорили, что судьи закрытые. Сейчас мы стали открыты — и многие говорят, что судьи слишком стремятся к открытости, нужно улучшение качества... Воспринимаю такие разговоры спокойно, это часть моей работы.

— Как относитесь к заявлению гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который после матча против «Пари НН» подал в отставку в знак протеста против многочисленных ошибок судей не в пользу его команды?

— Просто замечу, что «Крылья» — клуб из города, в котором я родился, в котором живет моя семья, и еще несколько месяцев назад были досужие рассуждения в медиа, что это влияет на благосклонность арбитров к этой команде. Оценок позиции клуба уже дано достаточно. Безотносительно меня — текущее руководство РФС максимально открыто для любых корпоративных обсуждений, которые идут на пользу нашему футболу. Любые проблемы, которые существуют, могут быть решены. Публичный демарш? Каждый клуб занимает ту публичную позицию, которую считает нужной.

— Как относитесь к заявлению «Крыльев» о желании обратиться в правоохранительные органы?

— Это их право. Я не могу в этой ситуации быть ни за, ни против. Мы со стороны РФС по кейсу «Крыльев Советов» отработали от и до. Не могу сказать, что мы недорабатываем в той части, что связана с предвзятостью. Вспомните, что было в прошлом году после матча «Крыльев» с «Химками». Конечно, нет предела совершенству. Но заявления о том, что механизмы в РФС не работают, не соответствуют действительности.

— Какая ситуация с офсайдными линиями?

— Финальное решение за ФИФА. В любой момент у технических специалистов ФИФА может возникнуть требование доработать линии. Мы исходим из тех данных, которые они нам предоставляют, — офсайдные линии в любой момент могут начать работать.

— Конкретики нет?

— Есть. Линии на финальном этапе сертификации. Но когда это конкретно случится, например, завтра или послезавтра, сказать сложно. Есть технический момент — ФИФА должна согласовать программные средства. Китайская компания, с которой мы сотрудничаем, постоянно делает доработки с учетом замечаний.

Могу сказать, что с точки зрения внедрения софта мы сделали все необходимые шаги, и в день, когда будет выдан сертификат ФИФА, мы сможем начать использовать линии на встречах, где установлены дополнительные камеры. После матчей мы уже используем технологию для оценки работы ассистентов на стадионах, где установлены дополнительные камеры. Но для их использования непосредственно в игре необходимо пройти сертификацию.