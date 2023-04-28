Спортивные выходные с «Известиями»

Шахматы

Матч за звание чемпиона мира. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь

В выходные в Астане определится 17-й чемпион мира по шахматам. В когорту величайших гроссмейстеров планеты за всю 130-летнюю официальную историю этого вида спорта войдет россиянин Ян Непомнящий или китаец Дин Лижэнь. В субботу состоится заключительная 14-я партия в классическом формате. К ней оба участника подошли при равном счете 6,5:6,5. Если победитель не будет выявлен в предстоящей партии, то всё решится в воскресенье по итогам тай-брейка.

29 апреля, 12:00, 14-я партия, 30 апреля, 12:00, тай-брейк. Отель St. Regis Astana (Астана, Казахстан). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финал. Седьмой матч. «Ак Барс» — ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российский хоккейный клубный сезон завершится в ближайшую субботу. Кульминацией всего чемпионата КХЛ станет седьмой матч финала плей-офф — заключительный во всей серии. В Казани местный «Ак Барс» примет действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА. Проигрывая серию 1:3, клуб из столицы Татарстана сумел отыграться и сравнять счет. Теперь команда Зинэтулы Билялетдинова попытается воспользоваться пойманным куражом и забрать трофей себе. Но и подопечные Сергея Федорова не станут сдаваться и сделают всё, чтобы повторить триумф годичной давности.

29 апреля, 17:00, «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Футбол

Чемпионат России. «Ахмат» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов», «Динамо» — «Факел»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Предстоящий 25-й тур РПЛ пройдет под знаком очных противостояний претендентов на медали. Центральным станет матч находящихся в первой тройке московского «Спартака» и «Ростова». Донской клуб идет на втором месте и опережает красно-белых на одно очко. Чтобы удержать позиции, подопечным Валерия Карпина надо хотя бы не проиграть спартаковцам в гостях.

Преследующий обе команды московский ЦСКА отправится в Грозный, где местный «Ахмат» неожиданно оказался на пятом месте за шесть туров до финиша. Он отстает от первой тройки на восемь очков. Это много, но в случае победы чеченский клуб сможет задумываться о том, чтобы взобраться на подиум. Впрочем, и отстающему от «Спартака» на три балла ЦСКА необходимо побеждать, если он хочет сохранить шансы на медали.

Кроме того, в предстоящем туре московское «Динамо» отметит 100-летний юбилей клуба в домашнем матче с воронежским «Факелом». Для болельщиков клуб подготовил массу сюрпризов в честь дня рождения — на стадионе ожидается множество различных праздничных мероприятий до и после игры. Особенный для динамовцев матч собирается посетить воспитанник хоккейной команды бело-голубых Александр Овечкин.

29 апреля: 16:30, «Ахмат Арена» (Грозный), 19:30, «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Шестые матчи. «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, «Зенит» — «УНИКС». Седьмой матч. ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Предпоследняя стадия Единой лиги ВТБ — самая напряженная за более чем десятилетнюю историю турнира. Обе серии вполне могут максимально растянуться и дойти до седьмых матчей. В выходные пройдут шестые встречи, когда станет ясно, придется ли соперникам биться до упора или все-таки финалисты определятся чуть раньше.

Главная интрига: возможный вылет казавшегося непобедимым московского ЦСКА. Год назад армейцы впервые в истории не выиграли плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив в финале петербургскому «Зениту». А сейчас и вовсе могут даже не пройти в решающую стадию, так как проигрывают в полуфинале краснодарскому «Локомотиву-Кубани». Счет в серии 3:2. В пятницу на площадке «железнодорожников» пройдет шестая игра. В случае поражения в ней сезон для ЦСКА закончится.

Аналогичное подвешенное состояние у «Зенита». Если в субботу питерцы проиграют дома ближайший матч казанскому УНИКСу, то также досрочно отправятся в отпуск и сложат чемпионские полномочия. А если ЦСКА и «Локомотив-Кубань» доведут дело до седьмого матча, то он состоится в Москве 1 мая, в понедельник.

28 апреля, 20:00, «Баскет Холл» (Краснодар). 29 апреля, 14:00, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). 1 мая, 14:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Теннис

Турнир «Мастерс». Второй и третий круг

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

На этой неделе в Мадриде стартовал очередной турнир, победитель которого получит 1000 очков в свой рейтинг. «Мастерс» считается вторым по статусу соревнованием после «Большого шлема». И победить в нем крайне престижно. Нынешней весной такие турниры особенно хорошо даются россиянам, которые играли в финалах всех трех прошедших розыгрышей. Даниил Медведев дошел до решающего матча в Индиан-Уэллсе, а затем выиграл трофей в Майами. Андрей Рублев победил на турнире в Монте-Карло. Теперь они пытаются повторить успехи в столице Испании. Там же выступают Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.

В женском турнире Россию представляют Екатерина Александрова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Последние две сыграют между собой во втором круге.

28 апреля — 1 мая, 12:00 — 20:30. Стадион «Каха Махика», корт имени Аранчи Санчес-Викарио (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. Финал. Первый матч. «Зенит-Казань» — «Динамо Москва»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Близок к завершению и сезон в российском волейболе, ставший первым после отстранения от международных соревнований. Теперь розыгрыш отечественной Суперлиги стал главным событием для наших спортсменов. 1 мая стартует решающая серия, в которой сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо». С 2005 года эти два клуба суммарно выиграли золото 14 раз из 17. И теперь поборются друг с другом за трофей. «Динамо» выиграло Суперлигу в двух предыдущих сезонах, а «Зенит» в последний раз становился чемпионом пять лет назад.

1 мая, 17:00. «Центр волейбола» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Старт ТВ»