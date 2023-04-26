«В следующем сезоне "Локо" будет бороться за чемпионство»

Московское дерби с ЦСКА в прошедшем туре чемпионата России по футболу стало первым матчем в стартовом составе за основную команду «Локомотива» для его полузащитника Михаила Щетинина. 17-летний футболист отыграл весь первый тайм и был заменен в перерыве на Константина Марадишвили, а его клуб сумел уйти от поражения. В середине первого тайма «Локо» потерял из-за травмы одного из своих лидеров Сергея Пиняева, а заменивший его Марио Митай заработал удаление.

Подопечные Михаила Галактионова проигрывали 0:1, но в концовке встречи отыгрались в меньшинстве и завершили матч вничью (1:1) за счет гола вышедшего десятью минутами ранее нападающего Вильсона Изидора. Для Щетинина это был всего второй матч в РПЛ. До этого он вышел на замену в концовке матча с «Краснодаром» (3:2), а также появлялся на поле во вторых таймах двух кубковых игр.

В интервью «Известиям» Щетинин рассказал, как адаптировался к основе, на что «Локомотив» может претендовать в следующем сезоне, а также поведал об отношениях с лидером команды Артемом Дзюбой и том, может ли в его клуб перейти старший брат Кирилл, выступающий за «Ростов».

— Каково было играть с первых минут в столь непростом матче?

— Да, в принципе, нормально. Вся команда поддержала. Ребята сказали: «Самое главное — уверенно себя чувствуй, и все получится. Мы поможем на поле».

— Вы поняли, почему вас заменили в перерыве?

— Это решение тренера. Оно не обсуждается. Я считаю, что Марадишвили усилил игру. Поэтому все нормально.

— Как перестроились после травмы Сергея Пиняева и удаления Марио Митая?

— Честно говоря, не было каких-то особых перестроений после травмы Пиняева и удаления Митая, потому что в команде есть люди, которые могут взаимозаменять друг друга. Все для нас прошло достаточно хорошо.

— Со скамейки как вам показалось, за счет чего команда спасла матч в концовке в меньшинстве?

— За счет характера. Парни — молодцы: дотерпели, нашли моментик и забили гол.

— Как Изидору удалось столь быстро забить после долгого отсутствия в составе?

— Вильсон — молодец. Реабилитировался после травмы. Восстановление проходил очень долго. На тренировках старается доказывать, что достоин играть. В итоге вышел на поле и спас нас от поражения.

— Насколько вы адаптировались к игре в основе?

— Тяжело было, но, повторюсь, все парни поддержали, поэтому все нормально. Все игроки команды по чуть-чуть общаются со мной. Хочу поблагодарить парней за то, какая идет поддержка. За счет этого мне было полегче.

— Дзюба персонально что-то говорил до матча?

— Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

— Были в ваш адрес его традиционные шутки?

— Перед матчем нет. Все было в пределах разумного.

— А если не про этот матч говорить?

— Дзюба — душа компании. Все все понимают. Я нормально отношусь к его шуткам.

— С вашим братом Кириллом есть заочное противостояние?

— Нет такого. Просто рады друг за друга, что получается играть в РПЛ, выходить на поле. Смотрим матчи и болеем друг за друга.

— Не пытались перетянуть друг друга в свои клубы?

— Я в эти дела не лезу (смеется). Мое дело играть. И Кирилл тоже не звал в «Ростов». Мы играем за свои клубы и думаем только об их успехе.

— Есть ощущение, что надолго закрепились в составе «Локо»?

— Для этого надо выполнять требования тренеров. И доказывать свой уровень от тренировки к тренировке. Я зациклен на футболе и хочу постоянно подтверждать, что достоин играть.

— Как вы с Кириллом попали в футбол?

— В родном Курске отец повел нас в академию «Авангарда». Так все и завертелось.

— Удается приезжать в Курск с учетом трудностей, которые есть у региона в последний год?

— Мы каждый отпуск всей семьей находимся в Курске. Думаю, и сейчас не будет сложного ничего. У нас там все родственники, все друзья.

— Еще учитесь в школе? Легко совмещать с футболом?

— Все в пределах разумного. Я после девятого класса перешел из школы в колледж. Совмещать с футболом непросто, но все нормально, справляюсь. Что в школе, что в колледже, только время посещения занятий разное. Главное, что все равно удается находить время и на учебу, и на футбол. Надеюсь, так будет и дальше.

— Как ваша команда находит мотивацию биться в таких матчах, как с ЦСКА, с учетом того, что медали не светят и вылет из РПЛ уже не грозит?

— У нас задача подняться как можно выше и выигрывать каждый матч. Мы все профессионалы, и мотивацию искать не нужно.

— На что «Локо» сможет претендовать в следующем сезоне, если с первого тура будет играть так же, как этой весной?

— На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство.