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Со стороны медали: борьба за тройку продолжается в РПЛ

«Зенит» идет к золоту, ЦСКА отстал от «Ростова», «Спартак» устроил голевую феерию с «Краснодаром»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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По итогам прошедшего 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» сделал еще один шаг к пятому золоту подряд. Многие не исключали, что московское «Динамо» создаст трудности команде Сергея Семака, но питерцы уверенно одолели дома бело-голубых со счетом 3:1 и сохранили отрыв от идущего вторым «Ростова». Для донского клуба после победы над «Уралом» (3:1) стоит вопрос удержания своих нынешних позиций и завоевания серебра. Шансы на это усилились после обидной осечки одного из конкурентов ростовчан — московского ЦСКА, который в дерби с «Локомотивом» упустил победу в концовке матча (1:1). Этим воспользовался «Спартак», который за счет волевой победы над «Краснодаром» (4:3) оторвался от армейцев на три очка. А внизу таблицы обострилась интрига в борьбе за выживание, приправленная валом судейских скандалов, из-за которых уже некоторые руководители объявляют об отставке.

Медали

В марте «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв дома «Динамо» (1:1 — в основное время; 4:5 — по пенальти). На основе той игры многие допускали, что бело-голубые могут отобрать очки у питерцев и в чемпионате, замедлив их движение к очередной победе в национальном первенстве. Даже с учетом апрельских неудач динамовцев в виде вылета из кубка и потерь очков в чемпионате они казались коллективом, способным успешно провести отдельный матч против лидера.

Сопротивление подопечные Славиши Йокановича «Зениту» оказали, но сине-бело-голубые достаточно спокойно на классе воспользовались ошибками соперника и победили, затратив ровно столько сил, сколько надо. В оставшихся шести турах им осталось набрать девять очков, чтобы взять очередное чемпионство.

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Поражение от «Зенита» еще больше отдалило «Динамо» от первой тройки. Отставание от нее составляет девять очков. Более того, бело-голубые по итогам тура выпали из первой пятерки и рискуют увязнуть в середине таблицы. А борьба за медали обостряется. «Ростов» вновь показал, что не хочет отдавать второе место. Подопечные Валерия Карпина победили «Урал» и довели беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей.

Возможно, решающую осечку в борьбе за серебро допустил ЦСКА. Дерби с «Локо» изначально предполагалось крайне сложным, так как наряду с армейцами «железнодорожники» стали лучшей командой весенней части чемпионата. Перед очной встречей оба клуба набрали после зимней паузы даже больше очков, чем «Зенит». И то, что ЦСКА борется за медали, а «Локо» находится во второй половине таблицы, случилось только из-за того, что красно-зеленые полностью провалили первую часть сезона.

После смены руководства, главного тренера и масштабного зимнего усиления «Локомотив» стал другой командой, которая могла бы бороться за призовые места, если бы так выглядела с лета. Встреча с ней изначально не сулила простого набора очков для ЦСКА. Но подопечные Владимира Федотова по игре превзошли соперника. Они повели в счете в первом тайме, а перед перерывом оказались в большинстве после удаления игрока «железнодорожников» Марио Митая. Примечательно, что он заработал две желтые карточки через 20 минут после выхода на замену вместо получившего травму Сергея Пиняева.

Весь второй тайм красно-синие имели отличные возможности удвоить преимущество и избежать нервной концовки, но «Локо» оставлял в игре один из его новичков — вратарь Илья Лантратов. В результате на 87-й минуте сработала двойная замена Михаила Галактионова. Вышедшие на поле Антон Миранчук и Вильсон Изидор сделали ответный гол своей команды. Миранчук навесил с углового, Дмитрий Барионов выиграл верховую борьбу, а его скидку замкнул не игравший с ноября из-за травмы Изидор.

«Локо» остался на 10-м месте и имеет отрыв от зоны переходных матчей в семь очков, почти решив вопрос с сохранением места в РПЛ. ЦСКА идет на четвертом месте, отставая на четыре балла от «Ростова».

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— Не было каких-то особых перестроений после травмы Пиняева и удаления Митая, потому что есть люди, которые могут взаимозаменять друг друга, — сказал «Известиям» полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин. — Поэтому всё для нас прошло хорошо. Спасли игру за счет характера. Парни молодцы — дотерпели, нашли моментик и забили гол.

«Спартак» в домашнем матче с «Краснодаром» был близок к тому, чтобы повторить неудачу ЦСКА и даже дать им догнать себя в таблице. В первом тайме «быки» открыли счет благодаря голу Джона Кордобы. На 58-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество гостей, но очень быстро хозяева сравняли за счет дубля Александра Соболева. Первый из этих мячей он забил с пенальти, который стал в этом туре 10-м во всех восьми матчах. Это рекорд по числу пенальти за один тур в истории РПЛ. Прошлый был установлен в 21-м туре сезона-2005, когда команды пробили девять 11-метровых.

«Краснодар» сумел снова выйти вперед на 72-й минуте, отличился Эдуард Сперцян. Но концовка осталась за «Спартаком», который вырвал победу благодаря голам Антона Зиньковского и Квинси Промеса. По итогам тура спартаковцы всего на одно очко отстают от «Ростова», с которым сыграют следующий матч.

Борьба за выживание

В предыдущих турах признаки жизни начали подавать два казавшихся безнадежными аутсайдера — «Химки» и московское «Торпедо». В минувшие выходные они провели очный матч. По его итогам должно было определиться, кто получит шанс приблизиться к 14-й строчке, спасающей от прямого вылета из РПЛ и дающей возможность сохранить прописку в элите по итогам переходных матчей с командой Первой лиги.

«Химки» повели в счете в первом тайме, но перед перерывом пропустили со спорного пенальти. А в начале второго тайма и вовсе проигрывали 1:2, но в итоге одержали волевую победу 4:2. Таким образом, подмосковный клуб не проигрывает при новом главном тренере Андрее Талалаеве. За два матча он набрал с ним четыре очка. Напомним, в марте Талалаев был уволен из «Торпедо», чей нынешний наставник испанец Пеп Клотет с трибуны смотрел прошедшую игру из-за дисквалификации.

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Теперь «Химки» всего на одно очко отстают от идущего 14-м воронежского «Факела», проигравшего дома «Оренбургу» (1:3). После матча спортивный директор воронежцев Кирилл Котов в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал судейство за незасчитанный гол своей команды, а также за сам факт назначения на игру неопытного арбитра Рафаэля Шафеева.

— Мы остаемся в борьбе, — сказал «Известиям» защитник «Химок» Никола Антич. — Выиграли важную встречу у прямого конкурента. Надо продолжать играть дальше, чтобы выбраться из зоны вылета. Мы стараемся выполнять требования Талалаева, и вы видите, что это приносит результат. Надеюсь, будем продолжать набирать очки и останемся в РПЛ.

Идущий 11-м «Урал», оторвавшийся от зоны переходных матчей всего на три очка, также критиковал судейство в матче с «Ростовом». Но самый громкий скандал случился по итогам волжского дерби, которое обострило интригу в борьбе за спасительное 12-е место, дающее право остаться в РПЛ без переходных игр.

Идущий на 13-м месте «Пари Нижний Новгород» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (2:1) и сократил от них отставание до тех же трех очков. При счете 1:1 судья Роман Галимов не назначил в ворота нижегородцев пенальти. После этого генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев заявил сайту Championat.com о своей отставке в знак протеста против судейства.

Клуб возмутило назначение главным арбитром человека, который этой весной вернулся в РПЛ после давнего отстранения. В последние годы он работал только в Первой лиге. Примечательно, что год назад самарцы также пострадали от судейских ошибок, проиграв в гостях «Химкам» (1:4). Та игра похоронила карьеру судьи Алексея Матюнина. Ряд СМИ намекали на то, что он в дальнейшем провалил проверку на полиграфе, а сам судья писал открытое письмо тогдашнему главе судейского комитета РФС и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу. С тех пор Матюнин больше не судил.

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Руководство «Крыльев» в своем заявлении вспомнило ту историю, отметив также, что тогдашний главный тренер «Химок» Сергей Юран ныне работает в «Пари Нижний Новгород».

— Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле, — прокомментировал «Спорт-Экспрессу» ситуацию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Любые другие варианты получения результата, кроме собственно игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение. Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

инфографика

Пострадавшие клубы затребовали присутствие на ближайшем общем собрании РПЛ главы судейского комитета и начальника департамента судейства РФС Павла Каманцева. Ожидается, что он прибудет на общее собрание, которое состоится 26 апреля.

Также в прошедшем туре грозненский «Ахмат» вырвал дома победу над «Сочи» (1:0) в конце игры и поднялся на пятое место.

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