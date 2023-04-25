Со стороны медали: борьба за тройку продолжается в РПЛ

По итогам прошедшего 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» сделал еще один шаг к пятому золоту подряд. Многие не исключали, что московское «Динамо» создаст трудности команде Сергея Семака, но питерцы уверенно одолели дома бело-голубых со счетом 3:1 и сохранили отрыв от идущего вторым «Ростова». Для донского клуба после победы над «Уралом» (3:1) стоит вопрос удержания своих нынешних позиций и завоевания серебра. Шансы на это усилились после обидной осечки одного из конкурентов ростовчан — московского ЦСКА, который в дерби с «Локомотивом» упустил победу в концовке матча (1:1). Этим воспользовался «Спартак», который за счет волевой победы над «Краснодаром» (4:3) оторвался от армейцев на три очка. А внизу таблицы обострилась интрига в борьбе за выживание, приправленная валом судейских скандалов, из-за которых уже некоторые руководители объявляют об отставке.

Медали

В марте «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв дома «Динамо» (1:1 — в основное время; 4:5 — по пенальти). На основе той игры многие допускали, что бело-голубые могут отобрать очки у питерцев и в чемпионате, замедлив их движение к очередной победе в национальном первенстве. Даже с учетом апрельских неудач динамовцев в виде вылета из кубка и потерь очков в чемпионате они казались коллективом, способным успешно провести отдельный матч против лидера.

Сопротивление подопечные Славиши Йокановича «Зениту» оказали, но сине-бело-голубые достаточно спокойно на классе воспользовались ошибками соперника и победили, затратив ровно столько сил, сколько надо. В оставшихся шести турах им осталось набрать девять очков, чтобы взять очередное чемпионство.

Поражение от «Зенита» еще больше отдалило «Динамо» от первой тройки. Отставание от нее составляет девять очков. Более того, бело-голубые по итогам тура выпали из первой пятерки и рискуют увязнуть в середине таблицы. А борьба за медали обостряется. «Ростов» вновь показал, что не хочет отдавать второе место. Подопечные Валерия Карпина победили «Урал» и довели беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей.

Возможно, решающую осечку в борьбе за серебро допустил ЦСКА. Дерби с «Локо» изначально предполагалось крайне сложным, так как наряду с армейцами «железнодорожники» стали лучшей командой весенней части чемпионата. Перед очной встречей оба клуба набрали после зимней паузы даже больше очков, чем «Зенит». И то, что ЦСКА борется за медали, а «Локо» находится во второй половине таблицы, случилось только из-за того, что красно-зеленые полностью провалили первую часть сезона.

После смены руководства, главного тренера и масштабного зимнего усиления «Локомотив» стал другой командой, которая могла бы бороться за призовые места, если бы так выглядела с лета. Встреча с ней изначально не сулила простого набора очков для ЦСКА. Но подопечные Владимира Федотова по игре превзошли соперника. Они повели в счете в первом тайме, а перед перерывом оказались в большинстве после удаления игрока «железнодорожников» Марио Митая. Примечательно, что он заработал две желтые карточки через 20 минут после выхода на замену вместо получившего травму Сергея Пиняева.

Весь второй тайм красно-синие имели отличные возможности удвоить преимущество и избежать нервной концовки, но «Локо» оставлял в игре один из его новичков — вратарь Илья Лантратов. В результате на 87-й минуте сработала двойная замена Михаила Галактионова. Вышедшие на поле Антон Миранчук и Вильсон Изидор сделали ответный гол своей команды. Миранчук навесил с углового, Дмитрий Барионов выиграл верховую борьбу, а его скидку замкнул не игравший с ноября из-за травмы Изидор.

«Локо» остался на 10-м месте и имеет отрыв от зоны переходных матчей в семь очков, почти решив вопрос с сохранением места в РПЛ. ЦСКА идет на четвертом месте, отставая на четыре балла от «Ростова».

— Не было каких-то особых перестроений после травмы Пиняева и удаления Митая, потому что есть люди, которые могут взаимозаменять друг друга, — сказал «Известиям» полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин. — Поэтому всё для нас прошло хорошо. Спасли игру за счет характера. Парни молодцы — дотерпели, нашли моментик и забили гол.

«Спартак» в домашнем матче с «Краснодаром» был близок к тому, чтобы повторить неудачу ЦСКА и даже дать им догнать себя в таблице. В первом тайме «быки» открыли счет благодаря голу Джона Кордобы. На 58-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество гостей, но очень быстро хозяева сравняли за счет дубля Александра Соболева. Первый из этих мячей он забил с пенальти, который стал в этом туре 10-м во всех восьми матчах. Это рекорд по числу пенальти за один тур в истории РПЛ. Прошлый был установлен в 21-м туре сезона-2005, когда команды пробили девять 11-метровых.

«Краснодар» сумел снова выйти вперед на 72-й минуте, отличился Эдуард Сперцян. Но концовка осталась за «Спартаком», который вырвал победу благодаря голам Антона Зиньковского и Квинси Промеса. По итогам тура спартаковцы всего на одно очко отстают от «Ростова», с которым сыграют следующий матч.

Борьба за выживание

В предыдущих турах признаки жизни начали подавать два казавшихся безнадежными аутсайдера — «Химки» и московское «Торпедо». В минувшие выходные они провели очный матч. По его итогам должно было определиться, кто получит шанс приблизиться к 14-й строчке, спасающей от прямого вылета из РПЛ и дающей возможность сохранить прописку в элите по итогам переходных матчей с командой Первой лиги.

«Химки» повели в счете в первом тайме, но перед перерывом пропустили со спорного пенальти. А в начале второго тайма и вовсе проигрывали 1:2, но в итоге одержали волевую победу 4:2. Таким образом, подмосковный клуб не проигрывает при новом главном тренере Андрее Талалаеве. За два матча он набрал с ним четыре очка. Напомним, в марте Талалаев был уволен из «Торпедо», чей нынешний наставник испанец Пеп Клотет с трибуны смотрел прошедшую игру из-за дисквалификации.

Теперь «Химки» всего на одно очко отстают от идущего 14-м воронежского «Факела», проигравшего дома «Оренбургу» (1:3). После матча спортивный директор воронежцев Кирилл Котов в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал судейство за незасчитанный гол своей команды, а также за сам факт назначения на игру неопытного арбитра Рафаэля Шафеева.

— Мы остаемся в борьбе, — сказал «Известиям» защитник «Химок» Никола Антич. — Выиграли важную встречу у прямого конкурента. Надо продолжать играть дальше, чтобы выбраться из зоны вылета. Мы стараемся выполнять требования Талалаева, и вы видите, что это приносит результат. Надеюсь, будем продолжать набирать очки и останемся в РПЛ.

Идущий 11-м «Урал», оторвавшийся от зоны переходных матчей всего на три очка, также критиковал судейство в матче с «Ростовом». Но самый громкий скандал случился по итогам волжского дерби, которое обострило интригу в борьбе за спасительное 12-е место, дающее право остаться в РПЛ без переходных игр.

Идущий на 13-м месте «Пари Нижний Новгород» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (2:1) и сократил от них отставание до тех же трех очков. При счете 1:1 судья Роман Галимов не назначил в ворота нижегородцев пенальти. После этого генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев заявил сайту Championat.com о своей отставке в знак протеста против судейства.

Клуб возмутило назначение главным арбитром человека, который этой весной вернулся в РПЛ после давнего отстранения. В последние годы он работал только в Первой лиге. Примечательно, что год назад самарцы также пострадали от судейских ошибок, проиграв в гостях «Химкам» (1:4). Та игра похоронила карьеру судьи Алексея Матюнина. Ряд СМИ намекали на то, что он в дальнейшем провалил проверку на полиграфе, а сам судья писал открытое письмо тогдашнему главе судейского комитета РФС и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу. С тех пор Матюнин больше не судил.

Руководство «Крыльев» в своем заявлении вспомнило ту историю, отметив также, что тогдашний главный тренер «Химок» Сергей Юран ныне работает в «Пари Нижний Новгород».

— Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле, — прокомментировал «Спорт-Экспрессу» ситуацию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Любые другие варианты получения результата, кроме собственно игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение. Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

Пострадавшие клубы затребовали присутствие на ближайшем общем собрании РПЛ главы судейского комитета и начальника департамента судейства РФС Павла Каманцева. Ожидается, что он прибудет на общее собрание, которое состоится 26 апреля.

Также в прошедшем туре грозненский «Ахмат» вырвал дома победу над «Сочи» (1:0) в конце игры и поднялся на пятое место.