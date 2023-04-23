«Вечером приезжаю с тренировок — занимаюсь с репетиторами или сам»

Московский ЦСКА ведет этой весной активную борьбу за медали чемпионата страны по футболу и победу в Кубке России. В чемпионате армейцы идут на четвертом месте, всего на два очка отставая от идущего вторым «Ростова» и на одно от замыкающего первую тройку московского «Спартака». От лидирующего петербургского «Зенита» они отстали уже на 11 баллов. В Кубке России красно-синие добрались до финала «Пути РПЛ», в первом матче которого на этой неделе дома сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В случае победы в ответной игре на выезде 3 мая они поборются за трофей в Суперфинале, намеченном на 11 июня.

Весной главный тренер ЦСКА Владимир Федотов стал активно подключать к основе ряд молодых игроков, выпуская их даже в непростые отрезки матчей. Уже не раз так выходил 20-летний защитник Егор Носков, а в марте в РПЛ за армейцев дебютировал полузащитник Кирилл Глебов, которому 10 ноября исполнилось всего 17 лет. В кубковой встрече с «Уралом» он и вовсе помог своей команде сравнять счет, появившись на поле на 82-й минуте.

В интервью «Известиям» Кирилл Глебов высказался о перспективах ЦСКА в оставшейся части сезона, рассказал о шутках внутри команды по поводу его манеры бега и роста (173 см), а также объяснил, почему пошел в футбол в родном Челябинске и как совмещает игру в РПЛ с учебой в школе.

— Каково выходить в ходе такого непростого матча, как с «Уралом»? Что вам говорил тренер перед заменой?



— Да установок особых не было. Просто тренеры сказали ускорить игру. Потому что и соперник поднаелся, и наши чуть подустали. Поэтому надо было придать ускорение и сделать больше прострелов на наших нападающих, чтобы были голы.

— Как вам судейство в этой игре?

— Оценивать судейство — не наша задача. Судья поставил в нашу сторону — поставил против нас. Мы играем и не обращаем внимание на это.

— Чувствуете, что в Екатеринбурге способны добиться успеха и пройти дальше в кубке?

— Да все соперники должны быть нам по силам. ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех. Поэтому, считаю, что нет команд, кого мы не можем обыграть.

— В ЦСКА есть деление между чемпионатом и Кубком России на более важный и менее важный турнир?

— Нет, конечно. Мы настраиваемся на каждый матч. Надо всегда выигрывать — все этого хотят. Можно сказать, что расстроились этой ничьей. Всем не понравился результат. Поэтому будем показывать дальше еще более качественную игру, чтобы исправиться.

— Этой весной Владимир Федотов стал часто выпускать молодежь на замену по ходу сложно складывающихся матчей. Речь о вас и Егоре Носкове. Как думаете, это вы уже выигрываете конкуренцию у более опытных игроков или просто скамейка запасных недостаточно укомплектована, поэтому главный тренер вынужден доверять вам?

— Да нет, я считаю, что скамейка у нас в принципе хорошая. Но если тренер решил нас выпустить на поле, значит, есть за что. Это его прерогатива.



— Какие у вас взаимоотношения с более опытными игроками ЦСКА? Кто с вами больше всех общается?

— Бывает общение, все подшучивают надо мной. Из тех, кто долго в команде, чаще всех это делают Ваня Обляков, Игорь Дивеев. Более-менее с ними на одной волне.

— Как подшучивают?

— Например, по поводу того, что я невысокого роста. И бегаю своеобразно. То есть свои внутрикомандные подколы.

— А что у вас с бегом необычного?

— Ну я просто быстро ногами перебираю. Это необычно для них. Может быть, как-то из-за этого подкалывают.

— Шутят по поводу фамилии, которая такая же, как у Данила Глебова, лидера «Ростова» и нынешней сборной России?

— Нет, такого не было. По фамилии вообще никто не шутит.

— Ждете, что и в предстоящем матче с «Локомотивом» вам доверят выйти на поле?

— Рассчитываю на выход в каждом матче. Жду шанса. У меня нет такого, что я не хочу выходить или не жду этого. Когда дадут, тогда сыграю. В дерби всегда хочется побеждать. Поэтому будем готовы к этому.

— Как оцените шансы ЦСКА выиграть в этом сезоне серебро чемпионата и Кубок России?

— Я считаю, что мы вполне можем выигрывать каждый матч. Поэтому нет никакой неуверенности или недонастроя. Сыграем — увидим.

— Еще надеетесь догнать «Зенит» и побороться за золото?

— Да, смотрим в эту сторону. Чемпионат еще не закончился. И пока ничего не потеряно. Пока есть формальные шансы догнать лидера, будем делать всё от себя зависящее, чтобы это получилось. Будем играть до конца, в каждом туре забирать свои очки.

— Вы родом из Челябинска, хоккейного города. Почему пошли именно в футбол?

— Да у меня папа тоже, можно сказать, футболист. В мини-футбол играл в сборной Казахстана. Видимо, как-то так и получилось. Отдал меня в футбол.

— В этом плане не чувствуете себя необычно в родном городе?

— Давно не был там, так что не знаю. С тех пор как попал в основу ЦСКА, еще не приезжал в Челябинск. Так что не знаю, как там отреагировали на мои успехи (улыбается).

— Будет ли справедливо, что, если пройдете в Суперфинал Кубка России через «Путь РПЛ», победив «Урал», не будете иметь право на ошибку в отличие от команд, которые вылетели в «Путь регионов» и могут через него дойти до решающего матча и выиграть трофей?

— Да нет, почему же... Справедливо всё. Мы ведь в случае победы над «Уралом» будем играть меньше, чем команды из «Пути регионов». Так что в принципе всё сделано так, чтобы все были равны, всё было по-честному. Не могу сказать, что что-то неправильно здесь.

— Вам только в ноябре исполнилось 17 лет. Вы школу уже закончили?

— Нет. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре (улыбается).

— Как это получается совмещать с игрой на уровне РПЛ?

— Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально.

— В школе идут навстречу, когда учеба слишком пересекается с футболом?

— Да, там понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне.

— Есть любимые и нелюбимые предметы?

— Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.