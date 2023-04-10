Дзюба на полке: форвард не преуспел в матче против бывшего клуба

Первая встреча Артема Дзюбы с петербургским «Зенитом» в составе московского «Локомотива» закончилась неудачно для одного из лучших нападающих в истории российского футбола. Вечером 9 апреля в рамках 22-го тура национального первенства «железнодорожники» проиграли дома сине-бело-голубым со счётом 1:2. Встреча не выдалась столь же результативной, как московское дерби «Спартака» и «Динамо» (3:3). Тем не менее, уровень борьбы и количество моментов сделали зрелищным и матч в Черкизово.

Встреча с бывшими

Имя Дзюбы всегда вызывает ажиотаж. Особенно на фоне его успешного возвращения в РПЛ. После февральского подписания полугодичного контракта с «Локо», 34-летний форвард забил шесть голов в четырех матчах чемпионата. А принципиальные встречи Артема со своими бывшими командами всегда имеют особый статус.

В феврале он дебютировал за «Локо» двумя матчами четвертьфинала Кубка России против «Спартака», своего родного клуба, из которого он со скандалом ушел в 2015 году в «Зенит». Эти встречи оказались для Дзюбы и его новой команды неудачными — поражения 0:1 и 2:4.

А в начале марта случился выезд к «Ростову», за который форвард в 2014 году выиграл свой первый трофей в карьере — Кубок России. Но интересен этот матч был другим. Главным тренером ростовчан является Валерий Карпин, чья почти 15-летняя история конфликтов с Дзюбой известна всем людям, следящим за футболом.

Во многом из-за противостояния с ним у Артема по-настоящему не сложилась карьера в «Спартаке». После успехов в «Зените» и сборной России он не раз жестко высказывался о Карпине. А после его назначения в национальную команду осенью 2021 года отказался от вызова в расширенный список на один из сборов, сославшись не неважное самочувствие. Однако, общественность это восприняла как бойкот тренеру, который с тех пор Дзюбу в сборную не вызывал.

Визит к Карпину в составе «Локомотива» оказался удачным. Дзюба забил «Ростову» три гола и принес своей команде первую победу (3:1) после зимней паузы. С тех пор во многом благодаря Артему она набрала ход и выиграла четыре матча подряд в чемпионате. Это позволило угодившему летом и осенью в жуткий кризис топ-клубу почти полностью обезопасить себя от вылета из РПЛ, поднявшись с 14-го на 11-е место в турнирной таблице.

Но реальная проверка уровня «железнодорожников» прошла в 9 апреля, когда они принимали лидера чемпионата — «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга почти обеспечил себе пятое золото подряд. Четыре предыдущих чемпионства во многом были добыты благодаря Дзюбе. В первых трех из них он был однозначным лидером команды, лучшим бомбардиром и ассистентом. В случае с четвертым, в прошлом сезоне, Артём потерял место в основе, но, выходя на замены, всё равно забил 10 голов.

Клуб предложил ему прошлой весной новый контракт, но он не устроил игрока. После этого он провел неудачные полгода в турецкой «Адана Делиспор», с которой разорвал в ноябре контракт. И три месяца искал клуб, оказавшись ненужным идущим внизу таблицы московскому «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород». Но все же попал в «Локо» и стал доказывать, что его зря списали со счетов. Воскресный визит на «РЖД Арену» «Зенита» стал первой встречей питерцев со своим бывшим лидером.

Серия ошибок

Команды выдали равный первый тайм, в котором «Локомотив» показал, что, будь в своем нынешнем состоянии с начала сезона, мог бы бороться за медали. Трибуны аплодисментами встретили Дзюбу. В основном его приветствовали болельщики хозяев поля, но и фанатский сектор «Зенита» обошелся без освистывания нападающего.

В середине первого тайма два опасных момента было у Максима Глушенкова. В первом случае он пробил мимо после скидки Дзюбы, а во втором открыл счет после того, как в чужой штрафной отобрал мяч у Вендела, заигравшегося в перепасовку у своих ворот. Правда, через 15 минут бразилец реабилитировался за неудачу, забив незадолго до перерыва с передачи Малкома.

Во втором тайме класс «Зенита» начал постепенно сказываться. Он захватил территориальное преимущество и создал два опасных момента — Андрей Мостовой попал в штангу, а добивание головой Вендела оказалось неточным. Но не производило впечатление, что питерцы наиграли на победу.

Тем трагичней оказался автогол молодого защитника Егора Погостнова. После удара в исполнении вышедшего на замену Маттео Касьерры, 19-летний игрок пытался выбить мяч из пустых ворот, но срезал его в сетку. В оставшееся время «Локо» не смог отыграться.

— Итог такой, что наша команда сегодня проиграла, поэтому мы, конечно, расстроены, — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. — Но мы проиграли «Зениту», лидеру чемпионата. Боролись с очень хорошей командой, представленной высококлассными легионерами. Боролись на равных. Нам кажется, что более логичным исходом была бы ничья, но результат есть тот, который есть. В спорт нет сослагательных наклонений. Будем работать.

«Железнодорожники» остаются 11-ми с отрывом в шесть очков от зоны переходных матчей и в 12-ти от зоны прямого вылетал. «Зенит» закрепил своё лидерство. Отрыв от идущего вторым «Ростова» теперь составляет девять баллов. Он может сократиться, если в понедельник донской клуб не проиграет на выезде «Оренбургу».