Счетная плата: как изменились цены на Пиняева, Чалова и Малкома

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг стоимости футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Больше всех в цене прибавил защитник «Зенита» Роберт Ренан — плюс €4 млн. Также в топ-5 попали главная молодая звезда РПЛ Сергей Пиняев, самый дорогой футболист Лиги Малком, новичок «Краснодара» Кади Боржес и проводящий отличный сезон Федор Чалов. В списке самых подешевевший также хватает известных фамилий. Разбираемся в причинах подобного развития событий.

Пять самых подорожавших футболистов РПЛ

Роберт Ренан, «Зенит»

Прежняя цена: €3 млн

Новая цена: €7 млн

Разница: +€4 млн

Бразилец — пожалуй, самое крутое приобретение сине-бело-голубых по соотношению цена-качество. Учитывая, что центральный защитник перешел бесплатно в рамках обмена Юри Альберто (на которого потратили около €25 млн), то, как он раскрывается уже сейчас, — подарок.

Во-первых, 19-летний Ренан с ходу занял место в основе и сыграл 540 минут из 630 возможных. Во-вторых, пока решался вопрос с его переходом в «Зенит», успел выиграть чемпионат Южной Америки до 20 лет с юношеской сборной Бразилии. В-третьих, уже и взрослая сборная не за горами — в начале марта Ренана вызывали на сборы основной команды. Правда, на поле он так и не вышел.

Все эти факты — внимание пентакампеонов, трофей с молодежной сборной и стабильная игра за сильнейший клуб России — привели к солидному подорожанию более чем в два раза. Инсайдеры поговаривают, что в защитнике заинтересован мадридский «Реал». Якобы, Королевский клуб готов выложить за бразильца порядка 40 млн.

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать, — сказал Ренан «Известиям». — Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь. Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Интерес «Реала»? Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.

Сергей Пиняев, «Локомотив»

Прежняя цена: €3.5 млн

Новая цена: €7 млн

Разница: +€3.5 млн

С ноябрьского обновления стоимости (тогда Сергей подорожал в два раза — до €3.5 млн) в карьере вингера многое изменилось. Он перешел в топ-клуб («Локомотив» заплатил за него порядка €3 млн), стабильно там играет (больше 600 минут за восемь матчей). Со сборной тоже полный порядок — Валерий Карпин доверяет юному таланту, а сам Пиняев уже стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды. Сергей не провалился на высоком уровне, доказывает свою состоятельность в сборной — в общем, оправдывает ожидания. Потому и рост цены в два раза — до €7 млн — был вполне ожидаем.

— Пиняев играет хорошо, вопросов нет, — подчеркнул «Известиям» экс-тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин. — Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет.

Малком, «Зенит»

Прежняя цена: €24 млн

Новая цена: €27 млн

Разница: +€3 млн

Бразилец остается самым дорогим игроком РПЛ. Более того, он продолжает расти в цене. В ноябре он подорожал на €2 млн, сейчас — еще на €3 млн. Правда, почему именно в апреле его цена выросла сильнее, чем несколько месяцев назад, неизвестно — весной бразилец не особо феерил. Хотя осеннюю форму будто бы и не растерял, все так же активен на поле и регулярно забивает. А еще зимой его заманивал «ПСЖ», что уже о чем-то говорит.

Кади Боржес, «Краснодар»

Прежняя цена: €1.2 млн

Новая цена: €3 млн

Разница: +€1.8 млн

Кади — безусловно, яркое приобретение для РПЛ. Он не только шустро бегает и напрягает защитников, но и крайне полезен в завершении — за девять матчей в составе «быков» отличился уже три раза и отдал одну голевую передачу. Понятно, что до сборной бразильцу еще несколько световых лет, но тот факт, что в топовый российский клуб он встроился без проблем и сразу принес пользу, привел к повышению стоимость Боржеса более чем в два раза.

Федор Чалов, ЦСКА

Прежняя цена: €8.5 млн

Новая цена: €10 млн

Разница: +€1.5 млн

Чалов переживает ренессанс — конечно, до пиковых €16 млн ему еще далеко, но нынешняя цена лучше июньских €6 млн. Федор заслужил подобный подъем — он в топе бомбардиров РПЛ, при этом весной не сбавил обороты и забил в трех матчах подряд, включая победный гол «Зениту».

В Кубке России Чалов тоже полезен, его мячи помогли армейцам пройти «Краснодар» и «Крылья» и дойти до финала Пути РПЛ. Стабильное выступление равно гарантированное повышение рыночной стоимости.

Пять самых подешевевших футболистов РПЛ

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Прежняя цена: €9 млн

Новая цена: €8 млн

Разница: — €1 млн

Понятно, что на снижение цены Баринова во многом повлияла ситуация в клубе. «Локомотив», несмотря на солидное улучшение результатов, все еще далек от полноценного возрождения: последовательный вылет из Кубка России от «Акрона» тому пример. Игра Дмитрия тоже не сильно впечатляет, хоть и стала стабильнее в последние месяцы. По крайней мере, кризисом это точно уже назвать сложно. Если Баринов продолжит держать нынешний уровень, а результаты «Локомотива» продолжат улучшаться, Дмитрий должен вернуть себе прежний ценник на Transfermarkt.

Хорхе Карраскаль, ЦСКА

Прежняя цена: €9 млн

Новая цена: €8 млн

Разница: — €1 млн

После осеннего повышения стоимости (тогда колумбиец подорожал до €9 млн) Хорхе ничего не показал — если раньше голы чередовались с передачами практически каждый тур, то с ноября у него один гол во всех турнирах. На весеннем этапе сезона Карраскаль и вовсе прилип к скамейке запасных и получает мало игрового времени, так что снижение цены на рынке вполне объяснимо.

Даниил Фомин, «Динамо»

Прежняя цена: €9 млн

Новая цена: €8 млн

Разница: — €1 млн

Как и все «Динамо», Даниил Фомин пребывает в какой-то печали. Считавшийся убийцей на пенальти, полузащитник теперь чаще мажет с точек, чем забивает. Ну и в целом у капитана москвичей игра не пошла что осенью, что весной — да и в сборной он себя никак не показал. Сейчас у Фомина появился еще один небольшой повод для грусти — цена на рынке на него упала на миллион евро.

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

Прежняя цена: €7 млн

Новая цена: €6 млн

Разница: — €1 млн

В случае с Жемалетдиновым негативный шлейф «Локомотива» не при делах — Рифат весь жуткий отрезок железнодорожников провел в лазарете. Вернулся как раз к приходу Галактионова, но Рифата к основе подводят осторожно — он играет в среднем около 45 минут за матч. Такое исчезновение с радаров — главная причина падения цены на рынке, но, как и Баринов, Рифат имеет все шансы отыграть его назад. Особенно, когда начнет стабильно играть в основе.

Дмитрий Иванисеня, «Крылья Советов»

Прежняя цена: €1.8 млн

Новая цена: €1.2 млн

Разница: — €600 тыс

В случае с полузащитником «Крыльев» Иванисеней даже гадать не нужно — можно посмотреть в сам Transfermarkt. Из 22 возможных игр Дмитрий появился на поле дважды — на старте, а большую часть сезона залечивал травмы. Когда Иванисеня не травмирован, он сидит в запасе — в общем, такое приличное снижение абсолютно объяснимо. Футболист перестал играть и логичным образом потерял в цене.