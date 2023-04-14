«Руководство "Торпедо" говорит, что теперь будет стабильность»

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко 5 марта 2023 года стал самым возрастным игроком, когда-либо забивавшим в высшем дивизионе чемпионата России. Мяч в ворота «Краснодара» (2:2) он отправил в возрасте 39 лет 281 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Наталушко, в составе раменского «Сатурна» огорчившему московский «Локомотив» 17 мая 2000 года (39 лет и 247 дней).

Сегодня Лебеденко пытается помочь «Торпедо» спастись от вылета из РПЛ. В конце марта «автозаводцы» в очередной раз сменили главного тренера. Испанец Хосеп Клотет стал четвертым наставником московской команды за сезон. А нынешний президент клуба Ярослав Савин — уже третий человек на этой должности за последний год. Даже при такой кадровой чехарде торпедовцы еще сохраняют шансы на спасение, хотя весь сезон идут на последнем месте.

Победа в предыдущим туре дома над воронежским «Факелом» (2:0) приблизила команду к спасительному 14-му месту, от которого «Торпедо» отстает теперь на четыре очка. В интервью «Известиям» Лебеденко сообщил о гарантиях со стороны руководства, рассказал об изменениях с приходом Клотета, а также оценил важность своего нового рекорда.

«Глобальные изменения будут уже летом»

— Что в «Торпедо» поменялось с приходом нового главного тренера?

— Пришел специалист из другой страны, с другой ментальностью, со своим видением всего тренировочного и игрового процесса. Поменялось все — от тренировок до восстановления. От времени начала занятий до времени заезда в отель перед матчами — все по-другому.

— Как поменялось время тренировок и заезда?

— Раньше у нас тренировки были обеденные и сразу заезд в отель. Сейчас они начинаются в 10:30. И только к ужину заезд.

— В плане стиля игры как обстоят дела?

— В первую очередь, от нас требуют играть в футбол. Наслаждаться футболом, получать от него удовольствие. Не бояться ошибиться. Это очень важно для нас. Особенно в том положении, в котором мы оказались, когда команда находится в яме и каждый игрок внутренне боится ошибиться. Добиться этого раскрепощения можно, в первую очередь, через результат, через хорошие игры и победы, за которыми пойдет хорошее настроение. Вот один шажочек мы сделали. Будем надеяться, что в ближайшее время все это продолжим.

— Хватает времени перестроиться? Клотет ведь пришел даже не в начале двухнедельной паузы на сборы, а где-то в ее середине, на подготовку к первому матчу было всего чуть больше недели.

— Все в процессе. Если бы он сразу пришел, и мы заиграли как «Барселона»… Конечно, такого нет. Какое-то время надо. Хотя понятно, что времени на раскачку у нас сейчас нет. И надо уже в ближайших играх набирать очки, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Все это прекрасно понимают. Думаю, и тренерский штаб понимает. И какие-то глобальные изменения, наверное, будут уже летом.

— Вы упомянули «Барселону». Что-то похожее на нее или испанскую команду нижней части таблицы можно построить, если дать Клотету провести полноценную предсезонку?

— Нет, это все возможно только, если говорить о плане на ближайшие два-три года. За одну предсезонку мы ничего не сделаем. Чтобы играть, как «Барселона», нужно иметь футболистов уровня «Барселоны». Если у нас нет таких футболистов, надо их подготовить, вырастить. Это более глобальный план.

— Такое возможно при нынешней кадровой чехарде в вашем клубе — четвертом главном тренер и третьем президенте за сезон?

— Сейчас, думаю, все чуть-чуть поменяется. И сейчас все надолго. Как говорит руководство «Торпедо», в ближайшее время будут такие глобальные изменения, начиная от главной команды и заканчивая полной клубной структурой. И будет стабильность. Уже не придется делать такие перестановки. Будем надеяться, что все получится, и эта стратегия на несколько лет вперед. Я рад за команду и весь клуб «Торпедо», что есть стратегия, есть вертикаль, которая будет поддерживаться. А выводы мы с вами сможем сделать только через несколько сезонов.

— То есть вас руководство заверило, что таких кадровых пертурбаций, как в нынешнем сезоне, больше не будет без явных поводов?

— Да.

— Даже если «Торпедо» вылетит из РПЛ, таких шараханий тоже не будет?

— Нет, не будет.

— Но в плане борьбы за выживание сейчас все не так безнадежно, как казалось еще в начале марта?

— Послушайте, мы верим. Все равно, даже если останутся чисто теоретические шансы на спасение, мы до конца будем верить и сражаться. Играть в каждом матче на победу. Посмотрим ближе к концу чемпионата, получится у нас или нет. Другого выхода нет. Будем стараться.

«Пускай я не забью в 40 лет, но команда сохранит прописку в РПЛ»

— Вас в этом сезоне постоянно спрашивают про возраст, но все-таки интересно: 27 мая вам исполнится 40 лет. Вы для себя решили, будете ли еще продолжать карьеру игрока в следующем сезоне? Нет вероятности, что закончите?

— Нет. Я думаю, мы в июне встретимся с руководством и примем совместное решение. Сейчас надо думать о проблемах команды, а не о проблемах контракта. В июне мы это решим.

— Если «Торпедо» и вы не договоритесь о взаимовыгодных условиях нового контракта, будете искать другой клуб?

— Мне кажется, нет смысла гадать, что будет. Хочется приложить максимум усилий, помочь команде до июня, а там уже решить.

— Вы в начале марта побили рекорд, став самым возрастным автором гола в высшей лиге чемпионата России. Но что вам, что Сергею Наталушко было по 39 лет. Есть мотивация стать первым 40-летним игроком, забившим в РПЛ?

— Честно говоря, не смотрю на статистику. Есть дела поважнее. Естественно, я помню, кто был рекордсменом до меня. Много корреспондентов позвонило после того моего мартовского гола «Краснодару» (2:2). Много ребят поздравили. Но лучше пускай я не забью в 40 лет, а команда сохранит прописку в РПЛ. Это важнее.

— Но гол «Краснодару» был не просто для статистики — вы спаслись от поражения, заработали очко.

— Да я не спорю. Если получится забить, то я с радостью. Переписать новый рекорд — это приятно, но не более того. Гораздо приятней будет забивать всей командой каждый матч и набирать по три очка.