Каков «Ростов»: сможет ли команда Карпина остановить «Зенит»

Предстоящий 23-й тур чемпионата России по футболу может окончательно убить интригу в борьбе за золото. Это произойдёт, если лидирующий петербургский «Зенит» обыграет в гостях идущий вторым «Ростов». Самому донскому клубу нужно удерживать позиции в первой тройке. Его конкуренты — московские «Спартак» и ЦСКА — проведут непростые выездные матчи. Спартаковцам предстоит столичное дерби с выбирающимся со дна «Торпедо», а армейцы сыграют в гостях с екатеринбургским «Уралом». Один из последних шансов вклиниться в борьбу за медали будет у московского «Динамо». Для этого ему надо обыграть дома «Пари Нижний Новгород».

«Ростов» — «Зенит»

Выездная ничья с «Оренбургом» ещё больше отдалила «Ростов» от «Зенита». Отставание донского клуба от лидера составляет девять очков. Впрочем, с учётом скромного бюджета завершить сезон в первой тройке для подопечных Валерия Карпина и так будет успехом. Но для этого им надо постараться набрать очки в предстоящем матче, чтобы не пропустить вперёд конкурентов.

За восемь туров до финиша ростовчане опережают на три очка «Спартак» и на четыре — ЦСКА. «Зениту» же победа в Ростове-на-Дону нужна, чтобы полностью снять вопросы о чемпионстве. Если отрыв от второго места увеличится до 12 очков, подопечным Сергея Семака будет достаточно выиграть три матча из оставшихся семи, чтобы досрочно завоевать пятое золото подряд.

— Команда Карпина выжимает максимум в этом чемпионате, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — За счёт самоотдачи и организации игры она оказалась там, где находится сейчас. Но класс «Зенита» должен сказаться. Если ростовчане отберут у него очки, им можно будет только поаплодировать. Однако сейчас гораздо важнее для них удержаться в тройке.

«Торпедо» — «Спартак»

Ещё месяц назад мало кто дал бы идущему на последнем месте «Торпедо» шансы на набор очков в матче с одним из лидеров чемпионата «Спартаком», которому даже прочили борьбу за чемпионство в случае кризиса у «Зенита». Но в итоге в кризис угодили сами красно-белые. Нынешней весной они одержали всего одну победу, вылетели из «Пути РПЛ» Кубка России, уступили вторую строчку «Ростову», а теперь рискуют потерять и третье место, поскольку ЦСКА отстаёт от подопечных Гильермо Абаскаля всего на одно очко. Они провели неплохой по качеству матч с «Динамо» в последнем туре, но из-за слабой реализации моментов сыграли лишь вничью (3:3).

— Тяжело судить, заслуживали ли мы победы в этом дерби, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. — Счёт на табло — его уже не изменить. Значит, так было суждено. Но мы отдали все силы. Разберём ошибки и будем готовиться дальше. Мы создали чуть побольше моментов, но не реализовали их. Поэтому результат такой. Теперь надо выигрывать у «Торпедо». У нас задача — выходить на каждый матч и побеждать. Не важно, какой соперник. Главное, показать себя с лучшей стороны. Тяжело сказать, почему у нас такой неудачный отрезок весной в плане результатов. Повторюсь, каждую встречу мы выходим играть на максимуме.

Казавшееся безнадёжным «Торпедо» неожиданно начало подниматься со дна. После недавней домашней победы над воронежским «Факелом» (2:0) оно уже всего в четырёх очках от зоны переходных матчей. Весной «автозаводцы» набрали даже больше баллов, чем «Спартак». Не так давно у торпедовцев сменился главный тренер. Пост занял испанец Хосеп Клотет.

— Пока мы в процессе налаживания взаимопонимания, — сказал «Известиям» полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин. — Прошло еще мало времени с его назначения. Но мы должны принять его идеи, а он должен их донести до нас так, чтобы мы их выполняли. Надеюсь, для этого понадобится минимальное количество времени. Потому что осталось всего восемь игр, и нам кровь из носу надо выходить из этой ситуации. Как обыграть «Спартак»? Делать то же, что мы делали с «Факелом». Выходить, бороться за каждый мяч, выигрывать каждое единоборство. Ничего нового тут не скажу. Естественно, «Спартак» всегда в лидирующих позициях РПЛ. Поэтому надо с максимальной отдачей действовать. Не будет ли недооценки из-за того, что «Торпедо» весной набрало очков больше, чем «Спартак»? У нас точно не будет. У каждой команды есть в какой-то период спад, а в какой-то период и подъём. Но у «Спартака» ситуация в плане таблицы более приемлемая. У нас она удручающая. Поэтому надо серьёзно готовиться к игре.

«Динамо» — «Пари Нижний Новгород»

Динамовцы провалили отрезок после мартовской паузы на сборные. Пошли слухи, что под главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем зашаталось кресло. Отчасти этому способствовало выступление генерального директора клуба Павла Пивоварова после поражения в чемпионате от «Сочи» (0:2), когда он предложил задавать вопросы главному тренеру. А на вопрос про возможные оргвыводы ответил, что все решения будут приниматься по итогам сезона.

— Думаю, мне неправильно интерпретировать слова Павла Константиновича, — прокомментировал эту ситуацию «Известиям» член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. — А по поводу Йокановича могу повторить то, что уже говорил ранее: он тренер московского «Динамо».

Волну после поражения от «Сочи» подхватила и супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в 2019-2022 годах фактический руководитель клуба, официально имевшая к нему отношение лишь в мае 2021 года, когда две с половиной недели была членом совета директоров красно-белых.

— В «Динамо» сильно не угадали с тренером, — заявила Зарема порталу Metaratings.ru. — Странно, как после немецкой школы перешли на Йокановича. Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев.

До Йокановича главным тренером бело-голубых был немец Сандро Шварц, с которым в прошлом году команда выиграла бронзовые медали. Марко Николич работал главным тренером «Локомотива» в 2020-2021 годах, выиграв с ним серебро и бронзу чемпионата, а также Кубок России. При этом известный посредник Тимур Гурцкая публично заявлял о дружбе с сербским специалистом. Он состоял в приятельских отношениях с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. При нём красно-белые совершили ряд трансферов, инициатором которых считался Гурцкая. Ему даже приписывали теневое управление командой, что обернулось рядом скандалов.

При Николиче «Локомотив» совершил провальный трансфер сербского защитника Слободана Райковича, с которым расторгли контракт через полгода.

— Кто это? Кто такая Зарема? — отреагировал на вопрос «Известий» Дмитрий Гафин. — Я обязательно попрошу нашу пресс-службу, чтобы мне подготовили справку с её высказываниями по тому вопросу, который вы мне адресуете. Нет, не читал и не слышал, что она сказала. Предложила взять Николича, но без связки с Тимуром Гурцкая? Будем анализировать мнение госпожи Заремы. Безусловно, я осведомлён, что она была в совете директоров «Спартака», но не могу сказать, что следил за её деятельностью. В любом случае, наш главный тренер — это Славиша Йоканович. Его задача на остаток сезона? Войти в тройку по итогам сезона РПЛ — это будет удовлетворительный результат. Будут ли оргвыводы в случае невыполнения задачи? Мы находимся в завершающей части сезона, поэтому об оргвыводах можно будет говорить после его финиша, а не по ходу чемпионата. Сейчас об этом рассуждать будет просто некорректно.

Поражение от «Сочи» усугубилось вылетом из Кубка России, где «Динамо» после ничьи в основное время (0:0) проиграло дома в серии пенальти (1:4) клубу первой лиги «Акрону» из Тольятти. Однако ничья в дерби со «Спартаком» (3:3) успокоила ситуацию вокруг команды и её тренера. Даже при том, что бело-голубые скатились на шестое место, пропустив вперёд грозненский «Ахмат», а также не смогли сократить отставание в шесть очков от идущего третьим «Спартака».

После той встречи Гафин высказался в поддержку Йокановича. Также Экспертно-судейская комиссия РФС признала два решения судей в пользу «Спартака» ошибочными. Речь о неудалении Александра Соболева во втором тайме и назначении в ворота «Динамо» пенальти, с которого «Спартак» в концовке встречи спасся от поражения.

Поправить своё турнирное положение бело-голубые могут по итогам домашней встречи с «Пари Нижний Новгород», который провалил весеннюю часть чемпионата и провёл вторую за сезон смену главного тренера. Дебют на этом посту Сергея Юрана в прошлом туре обернулся выездным поражением от «Краснодара» (1:3). Нижегородцы увязли в зоне переходных матчей.

«Урал» — ЦСКА

Весной армейцы набрали ход и приблизились к первой тройке. Они отстают всего на одно очко от «Спартака» и на четыре от «Ростова». Успешны дела у ЦСКА и в Кубке России, где им удалось пройти в финал «Пути РПЛ». Там подопечные Владимира Федотова сыграют с «Уралом», к которому также приедут в гости в ближайшем туре чемпионата.

Екатеринбургский клуб в марте прервал свою 16-матчевую беспроигрышную серию в официальных турнирах. С тех пор он проиграл три матча подряд в чемпионате, но в Кубке подопечные Виктора Гончаренко выбили из «Пути РПЛ» «Спартак». ЦСКА последние два матча провёл без своего многолетнего основного вратаря Игоря Акинфеева, но и с молодым Владиславом Торопом отыграл без пропущенных голов и победил — «Крылья Советов» в ответном кубковом полуфинале (1:0) и «Химки» в чемпионате (3:0).

— Безусловно, Игорь — очень важный игрок, — сказал защитник ЦСКА Егор Носков. — Он внушает уверенность всей команде. Но и Владислав тоже хорошо смотрится в последних играх. И с ним комфортно играть. Мы следим за осечками конкурентов. У нас есть свои цели — выиграть Кубок и подняться максимально высоко в чемпионате. Постараемся выжать максимум и одержать победы в играх с «Уралом» в обоих турнирах.



Также 23-м туре московский «Локомотив» встретится в гостях с «Оренбургом». В южном дерби «Сочи» примет дома «Краснодар». Для сочинцев это будет первая игра после отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности на его место назначен Дмитрий Хохлов, с зимы работавший ассистентом. «Химки» в первом матче под руководством нового наставника Андрея Талалаева проведут выездной матч с самарскими «Крыльями Советов». Воронежский «Факел» сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».