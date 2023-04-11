«Сочи» в разочаровании: Курбан Бердыев ушел из южного клуба

Отставка Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи» стала главным событием последнего игрового дня 22-го тура чемпионата России по футболу. Она немного оттенила матч «Оренбург» – «Ростов», по итогам которого идущая в таблице второй команда Валерия Карпина отстала от «Зенита» уже на девять очков. Мало кто сомневается, что клуб из Санкт-Петербурга, на выходных обыгравший московский «Локомотив», возьмет очередное золото. Между тем результативная ничья в московском дерби «Спартака» и «Динамо» (3:3) дала шанс приблизиться к первой тройке столичному ЦСКА. А успех московского «Торпедо» в матче с воронежским «Факелом» (2:0) вернул интригу в борьбу за выживание.

Отставки

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в январе. Он вернулся в РПЛ после трех с половиной лет отсутствия, когда случился его второй уход из казанского «Рубина». За это время он успел год поработать в казахстанском «Кайрате» и полгода в иранском «Тракторе», но больших успехов не добился.

Тем не менее Курбан Бекиевич по-прежнему считался топ-тренером по российским меркам. На его позиции не повлияло ни неудачное второе пришествие в Казань (2017–2019), когда клуб застрял в середине турнирной таблице при невзрачной игре, ни двухгодичный простой в работе между «Рубином» и «Кайратом». По инерции Бердыева воспринимали в контексте его предыдущих успехов в столице Татарстана (2001–2013) и в «Ростове» (2014–2017), которые эти клубы добились самых выдающихся результатов внутри страны и еврокубках.

Ожидалось, что он сможет вернуть «Сочи» на позиции, занятые в предыдущие сезоны. Выйдя в РПЛ в 2019 году, южный клуб спустя два года под руководством Владимира Федотова стал пятым, а в следующем сезоне завоевал серебряные медали. После этого Федотов ушел в ЦСКА, а при сменившем его Вадиме Гаранине команда застряла в середине турнирной таблицы. В ноябре прошлого года специалиста уволили.

Бердыев продержался в «Сочи» меньше четырех месяцев. Под его руководством команда провела пять официальных матчей. Всё началось с домашней победы над ЦСКА Федотова со счетом 2:0. Но затем случились два разгрома с общим счетом 0:7 — на своем поле от «Оренбурга» (0:4) и в гостях от воронежского «Факела» (0:3). Затем была победа в гостях над московским «Динамо» (2:0) при тотальном преимуществе соперника по ударам. Южный клуб отбился и вырвал победу, играя в меньшинстве полтора тайма.

Но домашний проигрыш самарским «Крыльям Советов» (1:2) в минувшем туре стоил Бердыеву поста. 70-летний специалист оставил команду на девятом месте без шансов на медали, но и без риска вылета из РПЛ. Правда, ровно в том же положении клуб был и в момент прихода тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, пришедший в клуб одновременно с Бердыевым в качестве его помощника.

Напомним, на прошлой неделе еще в двух командах сменились наставники. Обе находятся внизу турнирной таблицы. «Химки» в четвертый раз за сезон поменяли главного тренера. Вместо Спартака Гогниева пост занял входивший в его штаб с зимы Ринат Билялетдинов.

В «Пари Нижний Новгород» случилась вторая за сезон смена главного тренера и третья за последний год. Вместо Артема Горлова там теперь работает Сергей Юран. Дебют обоих специалистов в прошедшие выходные вышел неудачным. Они начали с выездных поражений. «Химки» были разгромлены московским ЦСКА (0:3), а «Пари Нижний Новгород» не справился с «Краснодаром» (1:3).

Обе эти осечки существенно обострили борьбу внизу турнирной таблицы. В 22-м туре казавшееся безнадежным аутсайдером московское «Торпедо» обыграло дома своего конкурента по борьбе за выживание воронежский «Факел» — 2:0 благодаря красивым дальним ударам в исполнении Ильи Кухарчука и Равиля Нетфуллина.

У «автозаводцев» в этом сезоне тоже серьезная тренерская чехарда. Ставший уже четвертым за этот розыгрыш главным тренером команды испанец Пеп Клотет провел свой второй матч в России. По его итогам черно-белые догнали по очкам идущие предпоследними «Химки» и вместе с ними отстают от замыкающего зону переходных матчей «Факела» на четыре очка.

— У меня бывали такие удары в первой лиги, но получалось забивать, к сожалению, не так часто, как хотел бы, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин. — Приятный момент с «Факелом» был в первую очередь для команды. Во вторую — для меня. Главное, что сумели победить. Мы стараемся выбраться оттуда, куда попали. Естественно, нам тяжело. Но, как профессиональные спортсмены, мы должны выполнять свою работу, как бы ни было трудно.

Медальная гонка

Между тем почти умерла интрига в борьбе за чемпионство. Идущий вторым «Ростов» в гостевом матче с «Оренбургом» проигрывал 0:2 и спасся на последних минутах (2:2). Но потеря очков привела к тому, что теперь подопечные Валерия Карпина отстали от лидирующего петербургского «Зенита» на девять очков. И за оставшиеся восемь туров такое отыграть трудно.

Питерцы выиграли в гостях у «Локомотива» (2:1). Это была их первая встреча со своим бывшим лидером Артемом Дзюбой, покинувшим сине-бело-голубых по окончании прошлого сезона. Зимой он перешел в «Локо» и успешно проводит весну, забив шесть голов в пяти матчах чемпионата. Правда, в игре с «Зенитом» ему не удалось отличиться результативными действиями.

При этом 34-летний форвард опять угодил в скандал. После финального свистка камеры зафиксировали, как он не пожал протянутую руку главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Оба за четыре года совместной работы в Питере выиграли четыре золота чемпионата, но в последний сезон Дзюба перестал попадать в стартовый состав. И в одном из недавних интервью жестко высказался о Семаке. Впрочем, после матча Артем заявил журналистом, что не видел, как Сергей Богданович протягивал ему руку.

«Ростов» прервал свою трехматчевую победную серию, но сохранил отрыв в три очка от «Спартака» — своего конкурента по борьбе за серебро. Подопечные Гильермо Абаскаля дважды выходили вперед в первом тайме дерби с «Динамо», но оба раза бело-голубые сравнивали счет. Во втором тайме после ошибки вратаря Александра Селихова динамовцы повели 3:2, но в концовке со спорного пенальти «Спартак» сравнял и спасся от поражения. При этом он создал больше моментов, чем соперник, но его подвела реализация.

Весной спартаковцы выиграли всего один официальный матч. Теперь они рискуют вообще выпасть из первой тройки. А «Динамо» всё дальше отстает от третьего места. После ничьей в последнем туре оно опустилось на шестую строчку, пропустив вперед грозненский «Ахмат», который обыграл дома екатеринбургский «Урал» (2:0). На одно очко от бело-голубых отстает «Краснодар», на три — «Оренбург». Еще пара неудачных матчей может отбросить подопечных Славишы Йокановича в середину таблицы.

Между тем осечками конкурентов пока пользуется ЦСКА. Победа над «Химками» стала для подопечных Владимира Федотова четвертой подряд в чемпионате. При этом уже второй матч они сыграли без своего основного вратаря и капитана Игоря Акинфеева — его подменял молодой Владислав Тороп. Весной также стал часто получать место в основе 20-летний защитник Егор Носков.

Победная серия подняла армейцев на четвёртое место. Теперь они отстают на одно очко от «Спартака» и на четыре от «Ростова».

— Могу сказать, что играть на уровне РПЛ мне стало заметно легче, но еще есть куда расти, — заявил «Известиям» Егор Носков. — Нужно понимать, что мы в последних турах играли с командами из нижней части турнирной таблицы. Другие команды не позволят нам играть так легко.

Следующий тур РПЛ пройдет 15–16 апреля. Завершится нынешний чемпионат 3 июня.