«Краснодар» должен быть выше — четвертое-пятое место минимум»

По итогам тяжелейшего матча с «Ростовом» 6 апреля «Краснодар» прошел во второй этап полуфинала Кубка России, победив в серии пенальти (5:3) после ничьей в основное время (1:1). Теперь до решающего матча «быкам» осталось пройти еще три стадии. В первой из них им предстоит играть дома с самарскими «Крыльями Советов».

Между тем южный клуб, сменивший зимой главного тренера (этот пост занял серб Владимир Ивич), пока демонстрирует очень нестабильные результаты, из-за чего застрял в середине таблицы чемпионата России. В интервью «Известиям» мнением о результатах команды, ее целях и изменениях при новом наставнике поделился полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

— У «Краснодара» очень противоречивые результаты после зимней паузы. Как вы оцените выступление команды весной?

— Трудно ответить на этот вопрос. Хочется верить, что мы постепенно находим свою игру при новом главном тренере. Провели несколько неудачных матчей после паузы, из-за этого просели в чемпионате. Но продолжаем выступление в Кубке России, надеемся побороться за этот трофей. И в чемпионате радует, что в последней игре победили с разгромным счетом «Химки» (6:0). Если будем показывать такую игру дальше, то результаты будут хорошими.

— Может быть, этот разгром был просто связан со слабостью «Химок»?

— Я не сказал бы, что соперник слабый. Просто мы забили первыми. Это дало нам определенное преимущество. А потом сразу же случилось удаление у «Химок» в середине первого тайма — это дало нам еще одно преимущество. Думаю, после этого мы психологически уже сильнее были. И довели дело до крупного счета. Что и требовалось от нас.

— При этом туром ранее вы тоже забили первыми «Локомотиву», даже вели в счете 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграли 2:3. Что там помешало добиться успеха?

— Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Но нельзя так выходить на второй тайм. После игры уже обговорили всё с главным тренером.

— Каково вам было выходить на замену в такой ситуации, когда игра выходит из-под контроля?

— Ну слушайте, в такую игру входить очень тяжело, потому что 2:0 вели, потом 3:2, еще удаление... Думаю, что в такой ситуации в любом случае нужно выходить и отдавать себя по максимуму. Это 100%, даже не обсуждается. Мы пытались до конца биться, отыгрываться.

— В этом сезоне с «Локомотивом» ваша команда сыграла четыре раза, если считать с двумя матчами группового этапа Кубка России. Как этот соперник поменялся с приходом Артема Дзюбы, Сергея Пиняева, Ильи Лантратова и Максима Глушенкова?

— Мне трудно сравнивать, поскольку во время первой части сезона я не играл из-за травмы. Но могу сказать, что это были качественные приобретения. Несмотря на это, мы полностью контролировали игру в первом тайме. Считаю, что сами отдали три очка.

— Как-то к Дзюбе по-особенному готовились?

— Готовились к команде в целом. Персонально о Дзюбе не думали.

— Все-таки что мешает «Краснодару» постоянно выдавать качественные игры?

— Слушайте, да если мы хотим быть вверху таблицы, то должны все матчи стабильно хорошо играть. У нас бывают перепады. Но, повторюсь, у нас новый тренер. Мы привыкаем к его требованиям. Я бы сказал, что команда только строится.

— В чем требования Ивича отличаются от того, что было при его предшественниках? Со стороны кажется, что стало гораздо меньше коротких передач, больше осторожного футбола, несвойственного для традиционного «Краснодара».

— Когда того требует ситуация, мы стараемся находить свободные зоны, находим их, выбегаем туда, чтобы откликнуться на передачу. Не всегда это можно сделать с помощью короткого паса. Иногда ситуация требует проще сыграть. В любом случае прошло не так много времени с приходом Ивича, чтобы делать какие-то выводы и сравнения. Но мы постепенно понимаем его требования. Зрители со стороны это могут оценить. Есть изменения, которые внедрил тренер. Но мы еще в процессе осознавания всего, что он хочет.

— Поэтому получился такой непростой рестарт сезона, где был откровенный провал в кубковом матче с ЦСКА (0:3), потеря очков с «Торпедо» (2:2) в чемпионате, упущенное преимущество с «Локо»?

— Я же говорю, что сейчас всё строится заново. Если вспомнить наш прошлый состав, то многое изменилось. Пришли новички. Все они играют. И стиль немного изменился. Разные требования тренеров — нынешнего и предыдущего.

— Но год назад перемены были еще более радикальными, когда в конце февраля после начала СВО за неделю до возобновления чемпионата ушли почти все легионеры и немецкий тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке. С молодежью и главным тренером Александром Сторожуком вы сразу начали побеждать и закончили сезон на почетном четвертом месте.

— Где-то помогало везение. Но не вижу смысла обсуждать, что было раньше. Нам надо работать над нашей игрой, над нашими результатами. Глядя в таблицу, могу сказать, что невозможно уже находиться там, где находимся. «Краснодар» должен быть выше. Мы должны требовать от себя большего. И такие игры, как с «Локомотивом», мы не должны отдавать. Должны добивать соперника при счете 2:0, а не отдавать игру.

— Должны быть выше — это где? В тройке?

— Четвертое-пятое место как минимум. И хотим выиграть Кубок.