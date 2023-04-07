Скользкий путь РПЛ: крах грандов в Кубке и очные игры в чемпионате

Полуфинал Кубка страны оказался богат на сенсации. Московский «Спартак» выбыл из «Пути РПЛ» от екатеринбургского «Урала», проиграв в гостях ответный матч 1:2 после домашней ничьей 1:1. В «Пути регионов» случился крах московского «Динамо», которое вылетело от команды из первой лиги — «Акрона» из Тольятти. Бурная футбольная неделя продолжится встречами чемпионата России, где пройдет два топ-матча. В столичном дерби «Спартак» и «Динамо» попытаются реабилитироваться перед болельщиками за неудачи в Кубке. А петербургский «Зенит» приедет в гости к московскому «Локомотиву» и впервые встретится со своим бывшим нападающим Артемом Дзюбой.

Кубок

«Спартак» пока проводит крайне неудачную весну. В марте и апреле он выиграл всего один матч в чемпионате и Кубке. В результате красно-белые уже почти лишились шансов на чемпионство, отстав от лидирующего «Зенита» на 10 очков, хотя зимой казалось, что подопечные Гильермо Абаскаля могут догнать сине-бело-голубых.

К тому же спартаковцы пропустили на второе место «Ростов» и отстают от него сейчас на три очка. В довершение всего к ним подбирается ЦСКА, отрыв от которого сократился до тех же трех баллов. Домашняя ничья с «Уралом» в первом кубковом полуфинале также не предвещала ничего хорошего.

Подопечные Виктора Гончаренко проиграли два последних матча чемпионата, но в обоих дали бой топ-клубам «Динамо» (0:1) и «Зениту» (0:2), а до этого с сентября имели длинную беспроигрышную серию длиной 16 матчей чемпионата и Кубка. В ответной полуфинальной встрече екатеринбургский клуб вновь показал, что стал грозой фаворитов.

Всё началось с отличного удара из-за пределов штрафной в исполнении Ибраима Сиссе на 32-й минуте, который оказался голевым. Вскоре после перерыва Кейта Бальде сравнял счет, но ближе к концу основного времени точный удар в угол Фаниля Сунгатулина принес «Уралу» победу и выход в финал «Пути РПЛ». «Спартак» сыграет в «Пути регионов».

В этот же день «Динамо» имело немало моментов для того, чтобы дожать «Акрон» в основное время, но гостей один раз спасла штанга, а в других эпизодах отлично действовал вратарь Сергей Волков. Он же сумел отбить в серии пенальти удар Даниила Фомина — самый успешный исполнитель 11-метровых последних лет уже второй раз не забивает с точки после недавней игры чемпионата с «Сочи» (0:2). Удар Даниила Лесового пришелся мимо ворот, а «Акрон» все четыре своих пенальти реализовал.

Подопечные Евгения Калешина выбивают из Кубка уже третий подряд московский клуб. До этого их жертвами стали «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти 5:4). Теперь у «Акрона» есть шанс выбить из турнира четвертого соперника из столицы. На втором этапе полуфинала «Пути регионов» команда сыграет дома со «Спартаком».

Набравший в последнее время ход ЦСКА на оба матча с «Крыльями Советов» выставлял полурезервный состав. В частности, Игоря Акинфеева в воротах менял Владислав Тороп. Это сказывалось на качестве игры. Выездную ничью (2:2) подопечные Владимира Федотова вытянули с большим трудом. А дома в ответном матче долгое время находились на грани проигрыша. «Крылья» не реализовали несколько убойных моментов, а однажды красно-синих спасла штанга.

Всё шло к серии пенальти. Дотянуть до нее по той игре для ЦСКА было бы успехом, но на последних минутах основного времени не самая опасная атака по флангу привела к прострелу в центр штрафной, где защитник «Крыльев» Гленн Бэйл срезал мяч в свои ворота.

— Нам очень не повезло в этом матче, — поделился мнением с «Известиями» нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. — Нечего сказать, когда свой игрок забивает в свои ворота. Мы 100% наиграли хотя бы на ничью в основное время и серию пенальти. Да и на победу где-то больше наиграли, чем ЦСКА. Вся проблема в слабой реализации моментов. Уже не первый матч такое происходит. Если взять игры после зимнего перерыва, то в большинстве случаев мы играли не хуже, а иногда и лучше соперника. Но из-за слабой реализации потеряли много очков в чемпионате, а сейчас в Кубке вылетели из «Пути РПЛ». Надо подтягивать реализацию. Если с ней решим проблему, то при такой игре, какую показываем сейчас, можем и за Кубок побороться в «Пути регионов», и в чемпионате должны избежать вылета, не играя переходные матчи.

Ещё в одном матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» «Краснодар» дома обыграл «Ростов». После ничьи в основное время (1:1) «быки» были лучше в серии пенальти (5:3). На втором этапе полуфинала «Пути регионов» «Краснодар» сыграет с «Крыльями». Матчи этой стадии, как и первая игра финала «Пути РПЛ» между ЦСКА и «Уралом», состоятся 18-20 апреля. Ответная встреча финала «Пути РПЛ» пройдёт в один из дней 2-4 мая в Екатеринбурге.

Чемпионат

Любое событие, в котором фигурирует Артем Дзюба, вызывает большой медийный ажиотаж. Особенно когда он играет против своих бывших клубов или тренеров, расставание с которыми прошло не очень гладко. Прошлогодний уход из «Зенита» не имел такого скандала, как переход в питерский клуб из родного «Спартака» в 2015 году. Но всё же слухи о конфликте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и постепенное выпадание из основы в последний сезон в Питере не могут не вызывать у 34-летнего форварда желание доказать, что его рано списали со счетов.

Предстоящий матч в Черкизове станет первым для Дзюбы против «Зенита». За время в «Локомотиве» он уже забил шесть голов в четырех матчах чемпионата. Все эти встречи были выиграны «железнодорожниками», что позволило им почти обезопасить себя от вылета из РПЛ. «Зенит» имеет отрыв от второго места в семь очков и теперь только в случае тотального провала может упустить пятое подряд чемпионство, которое будет первым за долгое время без Дзюбы.

— Нет сомнения, что Артем будет максимально мотивирован проявить себя против «Зенита», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Локо» Дмитрий Булыкин. — К тому же сами «железнодорожники» в целом как команда прибавили весной. Не только Дзюба, но и другие новички — Сергей Пиняев, Максим Глушенков — хорошо себя показывают, здорово спасает команду вратарь Илья Лантратов. Возвращаются на свой лучший уровень Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. В общем, «Зениту» будет непросто. Тем более питерцы в последнее время сбавили в качестве игры. С трудом обыграли «Химки» (3:2) и «Урал» (2:0), проиграли ЦСКА (0:1), вылетели из Кубка. Упустят чемпионство они вряд ли, но «Локомотиву» проиграть могут.

Для «Спартака» и «Динамо» после их кубковых провалов предстоящее дерби будет иметь особый характер. Впрочем, их противостояние исторически принципиальное, а сейчас эти команды фактически конкурируют за медали. Красно-белые замыкают первую тройку, а бело-голубые идут пятыми, отстают от спартаковцев на шесть очков и в случае победы максимально приблизятся к ним.

— Будет крайне боевое дерби, так как обеим командам, по сути, нечего терять, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — С учетом игровых проблем и у тех, и у других не ожидаю какого-то качественного футбола, но борьба будет активная. Им нужно бороться за медали, а «Спартак» наверняка еще хочет догнать «Ростов». Неудачи в Кубке должны встряхнуть оба коллектива. Если этого не произойдет в одной из команд или сразу в обеих, то у них большие проблемы, которые могут стоить более серьезного провала на завершающей стадии чемпионата.

В предстоящем 22-м туре пройдет еще шесть матчей. ЦСКА примет дома «Химки», сменившие в начале этой недели главного тренера — вместо Спартака Гогниева должность занял Ринат Билялетдинов. Аналогичные изменения произошли в «Пари Нижний Новгород», где Артем Горлов уступил место Сергею Юрану, дебют которого состоится в выездном матче с «Краснодаром». Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с екатеринбургским «Уралом», московское «Торпедо» примет воронежский «Факел», «Сочи» встретится в родных стенах с «Крыльями», а «Ростов» поедет в гости к «Оренбургу».