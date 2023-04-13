«Мне кажется, что пенальти — это вообще не мое»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев перешел в самарскую команду в 2020 году из «Чертаново» вместе с главным тренером Игорем Осинькиным. Вытеснив по ходу сезона в первой лиге более опытного Евгения Фролова, 24-летний футболист помог команде вернуться в РПЛ, дойти до финала Кубка России-2021, а затем закрепиться в Премьер-лиге, где в прошлом розыгрыше клуб занял восьмое место, а сейчас уверенно идет на 12-м и имеет все шансы избежать вылета из элиты. При этом Игорь Осинькин предпочитает менять голкипера перед сериями пенальти в Кубке России. В интервью «Известиям» Ломаев рассказал, как реагирует на такие замены, проблемах самарцев этой весной, состоянии осужденного экс-директора «Чертаново» Николая Ларина и своем невызове на последние матчи сборной России.

«Тренер его после того матча спросил: "Как ты догадался?"»

— Вас задевает то, что, когда дело идет к серии пенальти, главный тренер «Крыльев» готовит замену вратаря и делает ставку на Фролова?

— Нет. Я и сам всегда говорю, что пенальти — это мое слабое качество. Вообще никаких вопросов нет. Каждый игрок хочет принести пользу команде, которая выходит на поле.

— Но вам же в ходе основного времени матчей удавалось отбивать пенальти. Прошлым летом в Питере в выездной игре с «Зенитом» вы отразили удар Андрея Мостового.

— Ну да. Но если взять какую-то статистику по процентам отбитых пенальти, то она у меня будет в большом минусе, как мне кажется.

— Пытаетесь работать над тем, чтобы больше отбивать пенальти?

— Ну это так-то трудно тренировать. Когда разбираешь соперников с тренерским штабом, то игроки бьют пенальти в один угол. Могут в него пробивать пять раз подряд. И когда ставят пенальти в наши ворота, я прыгаю в этот угол, а игрок команды-соперника бьет в другой!

Даже возьмите эпизод с Чаловым. Когда мы играли в Самаре первый матч кубкового полуфинала против ЦСКА, он пробил в правый от меня угол, а до этого предыдущие четыре или пять одиннадцатиметровых пробивал в другой. И уже после матча с нами ЦСКА играл с «Факелом». Так там Чалов опять пробил пенальти в тот угол, в который бьет обычно, а не в тот, в который бил мне. Видимо, ему удобнее бить туда, но для меня он почему-то сделал исключение.

— Тут не помогают ни тренировки, ни шпаргалки, которые часто тренер вратарей пишет своему голкиперу по каждому пенальтисту?

— Да все же готовятся к друг к другу. И нападающие знают, что соперники смотрят их моменты, как они бьют. Тут больше вопрос предвосхищения каких-то эпизодов. Мне кажется, что пенальти — это вообще не мое.

— Как их удается отбивать Фролову, причем сразу после выхода на замену, даже толком не почувствовав игровой ритм?

— Есть у него такое умение, сильное качество. Я иногда спрашивал у него совета по этому поводу. Он говорил, что большую часть карьеры на каком-то предвидении моментов играет. Предвосхищает их. Женя рассказывал, как в одной из прошлых своих команд тренер ему подсказал, в какой угол бьет пенальтист соперника. В итоге Фролов прыгнул в другой угол и отбил.

— Даже тренера не слушался и оказался прав?

— Ну это был единичный момент. Но тренер его после того матча спросил: «Как ты догадался?» И Женя не нашел, что ему ответить. Просто предвидение. Интуиция. Тут не всегда статистика играет роль.

«Рано или поздно мы забьем свои моменты»

— Что происходит с «Крыльями» после зимней паузы? Вроде играете неплохо, но потеряли много очков на ровном месте.

— Так и есть. Мы просто много не реализовываем своих моментов — это факт. А в наши ворота влетает всё, что можно. Как в том же ответном матче с ЦСКА. Пропустили смешной автогол, после того как армейцы за тайм всего второй раз подошли к нашим воротам. А сами мы пробили в штангу и еще в паре эпизодов не реализовали.

— Вратари соперника могут так психологически воздействовать на игроков атаки, что они в очевидных ситуациях не забивают голы?

— Думаю, такое возможно разве что при серии пенальти.

— Как справиться с этой реализацией моментов и избежать проблем в чемпионате?

— Продолжать работать. Всё через работу приходит. Рано или поздно мы забьем свои моменты.

«Человек построил с нуля одну из сильнейших академий в России»

— В сентябре руководивший академией «Чертаново» Николай Ларин был приговорен к четырем годам и четырем месяцам заключения. В курсе, как у него сейчас дела?

— Да, у него апелляция в мае будет. Все надеются, что будет решение в его пользу. Адвокат этим вопросом занимается.

— Какое у него состояние?

— Лично я в последний раз с ним общался по телефону 8 или 9 января. По голосу было понятно, что не так всё хорошо.

— В плане здоровья?

— Нет, в моральном плане. Понятно, что это для него тяжелейшая ситуация. Но мы, все, кто с ним разговаривал, ему пишем письма, высказываем слова поддержки, рассказываем, как у нас всех дела. Надеюсь, выйдя из тюрьмы, он вернется в футбол. Человек построил с нуля одну из сильнейших академий в России. И должен работать на благо нашего футбола.

— Ходят слухи, что после этого сезона Игорь Осинькин может уйти в какой-то из топ-клубов РПЛ. Вы готовы в случае чего пойти за ним?

— Не могу никак на этот вопрос ответить. Наша задача — побеждать, набирать очки, подняться выше в таблице и выбраться из непростой ситуации. Если будем играть так же, как в ответном матче с ЦСКА, с такой же самоотдачей и желанием, то всё будет нормально.

— Как вписался в команду Владимир Писарский? Почему он не так результативен, как был в «Оренбурге»?

— Все проходят адаптацию в новой команде нелегко. Надеюсь, у него в дальнейшем будет получаться забивать больше голов. Просто у всей команды непростой период. И мы все должны выбираться из этой ситуации.

— Зимой вашу команду покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Следите за их выступлением за «Локомотив»?

— Мне кажется, у них было начало — лучше не придумаешь. Четыре победы в первых четырех матчах чемпионата!

— Не боитесь теперь играть против их «Локомотива»?

— Да нет, почему? Мы сыграли с «Динамо», ЦСКА, со «Спартаком». Со всеми играли на равных. У кого-то выиграли, с кем-то была ничья, кому-то проиграли. «Зенит» даже обыгрывали дома в Кубке. Но со всеми были равные матчи. Если будем играть в свою игру, то и дальше будут шансы обыгрывать любую команду.

— Задевает то, что не попадали в список сборной на мартовские матчи?

— Нет, почему это меня должно задевать? Это футбол. Кто лучше себя проявляет, того вызывают.

— Но у вас есть желание ехать в сборную в условиях отсутствия официальных матчей?

— Конечно. Потому что сыграть за свою национальную команду — это мечта каждого футболиста с детства.