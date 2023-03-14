После них хоть топ: как матч проигравших стал центральным в турнире

Нынешний формат Кубка России по футболу привел к необычной ситуации, когда самой топовой из игр нынешней недели становится встреча в менее престижной части сетки плей-офф «Пути регионов». Там петербургский «Зенит» примет на своем поле московское «Динамо». Но и в более престижном «Пути РПЛ» зрителей также ждут противостояния. В первых полуфинальных матчах московский «Спартак» примет у себя дома екатеринбургский «Урал», а столичный ЦСКА поедет в гости к самарским «Крыльям Советов».

«Зенит» – «Динамо»

Из-за отстранения клубов от еврокубков РФС придумал на этот сезон формат Кубка, за счет которого команды играют больше матчей. При этом болельщик без тщательного изучения регламента тяжело понимает, по какому принципу участники движутся к трофею. Даже погруженный в футбол человек не сразу усвоит эти правила и уж тем более долго будет их объяснять остальным.

Раньше Кубок России состоял исключительно из матчей на вылет. Клубы РПЛ вступали в борьбу с 1/16 финала. Изменения бывали только касательно количества игр на каждой стадии — по одной или две (дома и в гостях, кроме финала). Но ключевой момент: поражение неминуемо означало окончательный вылет из турнира, если только это недвухматчевое противостояние.

Теперь даже неудача в двухматчевом формате не становится приговором. В частности, это коснулось московского «Динамо». В конце февраля подопечные Славиши Йокановича потерпели фиаско в четвертьфинале «Пути РПЛ», не справившись с «Крыльями Советов» (1:2; 1:1). Но вместо того чтобы играть весной исключительно в чемпионате, как это было бы еще год назад, бело-голубые теперь готовятся к игре второго этапа четвертьфинала «Пути регионов».

Эта стадия, как и первый этап четвертьфинала, состоит из одного матча. Победитель пройдет в полуфинал, который также состоит из двух этапов. Во втором этапе четвертьфинала «Динамо» встретится в гостях с петербургским «Зенитом», чей путь в турнире тоже очень специфический. Осенний групповой этап стал еще одной новацией РФС в проведении Кубка. Тогда 16 команд РПЛ были разделены на четыре группы по четыре команды.

Те, кто заняли первые два места в каждом квартете, отправились в четвертьфиналы «Пути РПЛ». Третьи места ушли в первый этап четвертьфинала «Пути регионов», где играли выездные матчи с командами из первой и второй лиг, которые осенью в стадиях на вылет определяли четыре лучших коллектива среди себе подобных.

«Зенит» неожиданно стал только третьим в своей группе, пропустив вперед «Спартак» и «Крылья Советов». И попал на ульяновскую «Волгу», которую в конце февраля легко разгромил в гостях (3:0). Теперь питерцы, как и динамовцы, по-прежнему сохраняют шансы на победу в Кубке. Но по итогу предстоящего матча в Северной столице один из них вылетит из турнира окончательно.

— Не сказал бы, что кого-то попроще в соперники хотелось, — сказал «Известиям» капитан «Динамо» Даниил Фомин. — Жребий как жребий. Отнеслись нормально к попаданию на «Зенит». Будем играть в Питере, а по итогу, в зависимости от результата, посмотрим, удачный это был для нас жребий или не очень. Наша задача — подготовиться к игре и добиться победы. Сделаем для этого всё возможное.

«Спартак» – «Урал»

Еще полгода назад «Спартак» считался бы однозначным фаворитом противостояния. Команда Гильермо Абаскаля с самого начала сезона уверенно идет вверху турнирной таблицы чемпионата и после зимней паузы не сбавила темп. Она уже почти лишилась шансов догнать лидирующий «Зенит» и побороться за чемпионство, но пока не видно, что помешает красно-белым взять серебряные медали.

Хорошо дела идут и в Кубке России. Осенью «Спартак» стал первым, находясь в одной группе с «Зенитом». А в четвертьфинале уверенно разобрался с «Локомотивом» (1:0; 4:2). Но «Урал», который провалил начало сезона, преобразился с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко. И выдал длинную беспроигрышную серию в чемпионате и Кубке России, длящуюся уже 15 матчей.

Совсем недавно команды встречались в РПЛ. Также на домашней арене «Спартака» 4 марта они сыграли вничью 2:2. Красно-белые едва не вырвали победу, но гол Александра Соболева в концовке арбитр Виталий Мешков не засчитал из-за того, что несколькими секундами ранее свистнул остановку игры из-за столкновения между вратарем «Урала» Ильей Помазуном и защитником екатеринбургской команды Егором Филипенко. Столь нелепая ошибка лишила «Спартак» двух очков, но даже с учетом этого «Урал» показал, что способен на равных играть с фаворитом.

— Такая серия без поражений — заслуга Виктора Михайловича [Гончаренко], — поделился мнением с «Известиями» защитник «Урала» Егор Филипенко. — Сплотил команду, все объединены одной целью, поэтому всё получается. Нынешний «Спартак» мне нравится — очень хорошая команда. Их игра мне очень симпатична. Думаю, что по сравнению с недавним матчем чемпионата против них нам в тактике и игре сильно менять ничего не надо. Что здесь менять? Они, наверное, что-то придумают, мы что-то минимально подкорректируем. Не думаю, что «Спартак» кардинально изменится.

«Крылья Советов» – ЦСКА

Совсем недавно — 12 марта — эти команды уже встречались в чемпионате в Москве. ЦСКА дома устроил разгром «Крыльям» со счетом 4:0. Такого провала как по счету, так и по качеству игры в исполнении самарцев не было видно уже давно. Пока подопечные Игоря Осинькина не окончательно пережили зимний уход в «Локомотив» двух своих ведущих игроков — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Видимо, не до конца адаптировали к игре и новичка команды — нападающего Владимира Писарского, который по итогам первой части сезона, будучи игроком «Оренбурга», лидировал в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Теперь волжане попробуют взять дома реванш у армейцев по итогам кубкового полуфинала. Первый его матч пройдет в Самаре спустя четыре дня после встречи чемпионата.

— Тренер нам объяснит, где мы ошибались в игре чемпионата, — сказал «Известиям» полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. — Будем исправлять это, чтобы хорошо сыграть с ЦСКА в Кубке. Есть ли задача выиграть Кубок России? Еще рано смотреть на это и говорить об этом. Понятное дело, задача — побеждать в каждой игре. Для нас нет проходных матчей — мы не «Зенит» и не «Спартак». Поэтому для нас все матчи важны. Можно ли сказать, что «Крылья» уже перестроились после ухода в «Локомотив» Пиняева и Глушенкова? Да нет, так нельзя сказать. Всегда это не дело одной или двух игр. Но в целом стараемся. Где-то получается, где-то нет. Сложно сказать. Это уже вам решать, как мы справляемся. Как адаптируется у нас Писарский? Понятно, что требования в «Крыльях» и «Оренбурге» разные. Ему однозначно сложно, но Володя приспосабливается.

Ответные матчи полуфиналов в «Пути РПЛ» пройдут 5–6 апреля. Во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» на этой неделе также состоятся еще три встречи. Грозненский «Ахмат» примет на своем поле «Краснодар». «Пари Нижний Новгород» сыграет в родных стенах с «Ростовом». А клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти встретится дома с московским «Локомотивом».