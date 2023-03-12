«После каждого матча поздравляю Лебеденко — безумно рад, что он играет»

Московское «Торпедо» продолжает идти на дне турнирной таблицы чемпионата России. Шансы «автозаводцев» спастись от вылета из РПЛ тают с каждой игрой. От зоны переходных матчей, дающей надежду на сохранение в Премьер-лиге, черно-белые отстают на семь очков за 11 туров до финиша. Однако после зимней паузы подопечные Андрея Талалаева начали показывать признаки жизни.

В прошлом туре они сыграли вничью в гостях с «Краснодаром» (2:2) благодаря спасительному голу Игоря Лебеденко, ставшего самым возрастным автором забитого мяча в истории высшего дивизиона российского первенства. В мае нападающему «Торпедо» исполнится 40 лет. А в субботу команда лишь с минимальным счетом уступила дома (0:1) екатеринбургскому «Уралу», который не проигрывает уже 15 официальных матчей подряд.

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в интервью «Известиям» поделился мнением об игре команды, долголетии Лебеденко и переезде на «Арену Химки», где команда играла с «Уралом» из-за проблем с газоном на домашнем стадионе клуба в «Лужниках».

— После ничьей с «Краснодаром» (2:2) казалось, что «Торпедо» оживает. Почему не получилось развить этот успех в игре с «Уралом»?

— Да я думаю, что мы оживаем. Сегодня была в принципе ничейная игра. Такая тяжелая — с «Уралом» у нас всегда такие игры. Один гол всего забит в матче — такое часто помогало «Уралу» выиграть в этом сезоне. Мы, к сожалению, не забили свой момент, который у нас был. И еще в некоторых эпизодах не воспользовались возможностями. Из-за этого проиграли.

— Вы играли с «Уралом» больше двух раз в сезоне. У вас есть объяснение, за счет чего они так давно не проигрывают?

— Да нет. Нет у меня объяснения. Просто они реализовывают свои моменты. Нас предупреждали, что они опасны на стандартах. И у них много высоких игроков. Хотя нам они забили ногами...

— Есть вопросы по эпизоду в штрафной «Урала» в конце матча?

— Понимаете, даже если у меня есть вопросы, даже если судья ошибся, это никак ни на что не повлияет. Мы не сможем переиграть матч. Хотя я вообще не комментирую судейство.

— Может, им стыдно будет в следующих матчах свистеть против вас в спорных моментах?

— Может быть. Я не знаю... Это зависит от них. (Улыбается.)

— Если подвести итоги первых длинных сборов команды при Талалаеве, то в чем торпедовцы прибавили за это время?

— Я думаю, теперь уже вся команда знает, что хочет главный тренер, и пытается это реализовать на поле.

— Как-то поздравляли Лебеденко после матча в Краснодаре с тем, что он обновил рекорд по самым возрастным голам?

— Я после каждого матча поздравляю Лебеденко.

— С чем? С фактом выхода на поле? Или с голами?

— Я просто безумно рад за него, что он играет, что он один из лучших.

— Можете объяснить, как ему это удается?

— Талантливый человек.

— Может, какие-то особенности поддержания формы?

— Есть такие, о которых я не могу сказать.

— Жаль, я тоже хочу так выглядеть в 40 лет.

— Вам это не поможет. (Улыбается.)

— Как думаете, у вас есть шанс доиграть до этого возраста в Премьер-лиге?

— Я не знаю. Не буду загадывать. Давайте будем решать вопросы постепенно.

— После матчей с «Краснодаром» и «Уралом» появилось больше веры в то, что «Торпедо» удастся спастись от вылета из РПЛ в сезоне?

— Нам нужны очки. К сожалению или к счастью, я не знаю. Мы уже начали забивать. У нас опять есть моменты. Сегодня мы их, к сожалению, не реализовали. Думаю, что нам нужны голы, нужна победа, чтобы было больше уверенности. Потому что вы видите, что при счете 0:0 сегодня мы немножко скованны. А при счете 0:1 уже начинаем более нагло и агрессивно играть в футбол. Этого не хватает при счете 0:0 — уверенности в своих действиях. Но я думаю, что после победы это придет.

— Сказался эмоционально переезд на «Арену Химки» из «Лужников» или не успели отвыкнуть от химкинского стадиона, где играли домашние матчи летом, в начале сезона?

— Нет, не сказался.

— Где интереснее играть «Торпедо» — в «Лужниках» или на «Арене Химки»?

— Интереснее играть на хорошем поле. В «Лужниках» сейчас перестелили газон, поэтому даже чисто физически невозможно там играть.

— Вы сильно зависите от качества газона по стилю игры? Есть задача играть больше низом?

— Я думаю, любому футболисту хочется играть на хорошем поле, чем на каком-то огороде.

— Кому-то выгоднее играть от обороны и атаковать верховыми забросами...

— Вы знаете у нас такие команды? Можете привести пример?

— Сходу не могу назвать откровенно оборонительные команды в РПЛ. Но вы про тот же «Урал» сказали, что там много высокорослых игроков.

— Но я и говорил, что забили они ногой. (Улыбается.) Но вообще вот вы сами сходу не вспомнили пример. Так что всем нужны хорошие поля.