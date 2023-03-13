Курс «Химок»: как аутсайдер едва не отобрал очки у «Зенита»

Прошедший 19-й тур чемпионата России не был богат на топовые по вывеске матчи, но отметился рядом крайне ярких и интригующих встреч. Так, едва не сотворили сенсацию идущие на предпоследнем месте «Химки». В выездной встрече с лидером и действующим чемпионом «Зенитом» они сравняли счет в концовке, отыгравшись с 0:2, но пропустили решающий гол на последних минутах и проиграли 2:3. Схожим путем мог добиться гостевого успеха с идущим вторым московским «Спартаком» и конкурент «Химок» в борьбе за выживание «Факел», но воронежский клуб в итоге также пропустил в конце (2:3). Столичный «Локомотив» продолжает отрываться от зоны вылета, героически победив в гостях грозненский «Ахмат» (1:0) после двух удалений в своих рядах. А столичный ЦСКА разгромил дома самарские «Крылья Советов» (4:0).

«Зенит»–«Химки»

С учетом класса «Зенита» и тотального управленческого бардака в «Химках» на протяжении всего сезона казалось, что питерцы должны победить без особых проблем. Даже то, что они не решили вопрос в течение первого тайма, не вызывало вопросов. К перерыву сине-бело-голубые вели всего лишь 1:0. Зато на 55-й минуте они удвоили счет — оба гола забил Малком. Складывалось впечатление, что на этом подопечные Сергея Семака спокойно доведут дело до победы.

Когда на 75-й минуте Бутта Магомедов отквитал один мяч, всё равно казалось, что проблем у питерцев не будет. Тем не менее на 85-й минуте хозяева привезли себе пенальти, с которого тот же Магомедов сравнял счет. Но сработали замены Семака, сделанные в концовке встречи. В компенсированное время редко появляющийся на поле Арсен Адамов уже через пять минут после выхода со скамейки запасных хорошо навесил Густаво Мантуану, который и принес победу «Зениту». Лидер РПЛ сохраняет отрыв от идущего вторым «Спартака» в восемь очков.

«Спартак»–«Факел»

Красно-белые повели 2:0 еще в первом тайме за счет дубля Квинси Промеса. Причем первый гол в матче стал для него 100-м в РПЛ. Но к удивлению многих, «Факел» отыгрался еще до перерыва. Сначала с игры отличился Хызыр Аппаев. А затем с пенальти Реда Рабеи изменил счет на 2:2.

Во втором тайме почти всё время в атаке был «Спартак». «Факел» в основном играл на удержание ничьей и почти преуспел в этом. За 20 минут до конца основного времени Промес мог сделать хет-трик, но со штрафного попал в перекладину. Тем не менее на 87-й минуте Кристофер Мартинс все-таки принес победу хозяевам. Воронежцы застревают на 14-м месте в зоне переходных матчей. От зоны прямого вылета из РПЛ и «Химок» они оторвались всего на одно очко. За 19 туров воронежцы одержали всего одну победу и 11 раз сыграли вничью. Рекорд чемпионатов России по ничьим принадлежит волгоградскому «Ротору» (сезон-1994) и раменскому «Сатурну» (2006). На их счету было по 16 ничейных встреч.

— Терпели, терпели и на 87-й минуте пропустили обидный гол — навал просто прошел у «Спартака», — поделился с «Известиями» защитник «Факела» Игорь Калинин. — Из-за этого плохие эмоции. Почему так много ничьих у нас? Честно, сам задаюсь этим вопросом. Не могу на него ответить. Мы всегда играем на победу. Но так получается, что много ничейных результатов. Присматриваемся ли к рекорду «Ротора» и «Сатурна»? Я вообще за этим не слежу. У нас задача — остаться в Премьер-лиге. Больше нас ничего не интересует.

«Ахмат»–«Локомотив»

Неделей ранее «Локомотив» одержал первую победу в своем нынешнем составе. «Железнодорожники» возобновили чемпионат выездным успехом с «Ростовом» (3:1), где хет-триком отметился Артем Дзюба. В другом выезде в южную часть страны пришел черед отличиться другому новичку команды, пришедшему зимой: в Грозном на 11-й минуте гол забил Сергей Пиняев.

А Дзюба впервые надел капитанскую повязку «Локо». Постоянный капитан команды Дмитрий Баринов с «Ахматом» не играл, поскольку был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Его заменил в этом качестве Станислав Магкеев. Уже к 20-й минуте он умудрился получить два «горчичника» и удалиться. Уходя с поля, защитник красно-зеленых передал повязку Дзюбе. Но удаление Магкеева стало не единственной проблемой «Локо». На 59-й минуте на красную карточку нарвался еще и Максим Ненахов. Редко кому удается вдевятером удержать победный результат — и тем более в гостях у такого непростого соперника, как «Ахмат».

Но подопечные Михаила Галактионова смогли и увезли три очка из столицы Чеченской Республики. Они догнали идущий на 12-й строчке «Пари Нижний Новгород» и опередили его по дополнительным показателям, выйдя из зоны переходных матчей. Отрыв от зоны прямого вылета составляет уже шесть очков.

ЦСКА – «Крылья Советов»

После того как «Крылья» прошли московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России (2:1; 1:1) и лишь из-за одной ошибки проиграли ему же в чемпионате (0:1), казалось, что волжане сумеют оказать сопротивление крайне нестабильному ЦСКА, который неделей ранее проиграл в гостях «Сочи» (0:2).

Но армейцы, которых весь сезон губит слабая реализация огромного количества создаваемых моментов, в этот раз быстро решили исход встречи. К перерыву они вели 3:0 благодаря голам Антона Заболотного, Ивана Облякова и Федора Чалова. Во втором тайме Виллиан Роша довел дело до окончательного разгрома. ЦСКА остается пятым, отставая от идущего третьим «Ростова» на шесть очков. «Крылья Советов» идут 11-ми, опережая зону переходных игр всего на один балл. Уже в среду командам предстоит сыграть еще один матч. В Самаре «Крылья» примут ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

— Сейчас разберем игру и будет понятно, что нам надо исправлять, чтобы через три дня лучше сыграть против ЦСКА, — заявил «Известиям» полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов. — Тренер нам объяснит, где мы ошибались. Будем исправлять это. Особо ничего против нас ЦСКА не сделал. Да, у них хорошая команда, но мы сами привезли себе голы. Надо делать выводы. Не могу объяснить, что случилось с ЦСКА. Просто он был сильнее. Каких-то оправданий от меня ждете? Не получите. Недонастроя точно не было. ЦСКА — один из фаворитов чемпионата. Какой может быть недонастрой? К сожалению, сегодня почему-то не получилось против них.

«Торпедо»–«Урал»

Этот матч не обратил бы на себя особого внимания, если бы не уникальная беспроигрышная серия екатеринбургского «Урала». Победа над идущим последним в РПЛ московским «Торпедо» (1:0) позволила подопечным Виктора Гончаренко продлить серию в чемпионате до девяти игр. А вместе с Кубком России они не проигрывают уже 15 матчей.

Еще в начале сезона после семи туров «Урал» и «Торпедо» находились рядом, на дне таблицы, набрав по одному очку. С приходом Гончаренко они забрались уже на 10-е место. А «Торпедо» всё еще там же, где был — от зоны переходных матчей его отделяет семь очков. Но игроки «автозаводцев» считают, что могут спастись от вылета.

— Я думаю, мы оживаем, — заявил «Известиям» полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев. — С «Уралом» была в принципе ничейная игра. Тяжелая — с «Уралом» у нас всегда такие. Всего один гол забит в матче — такое часто помогало «Уралу» выиграть в этом сезоне. Мы, к сожалению, не забили свой момент. И еще в некоторых эпизодах не воспользовались возможностями. Из-за этого проиграли. За счет чего у «Урала» такая беспроигрышная серия? Нет у меня объяснения. Просто они реализовывают свои моменты. Нас предупреждали, что они опасны на стандартах и у них много высоких игроков. Хотя нам они забивали ногами.

Также в прошедшем, 19-м туре состоялось еще три матча. «Сочи» неожиданно разгромно проиграл дома «Оренбургу» (0:4). «Краснодар» победил на своем поле московское «Динамо» (3:1), а «Ростов» в родных стенах вырвал в концовке победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1).