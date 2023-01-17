«Скажут играть в Азии — будем выступать там»

Яркая игра и успешные результаты самарских «Крыльев Советов» в последние три сезона привели к тому, что уже три подряд трансферных окна команду покидают ее ключевые футболисты, которых за немалые деньги приобретают топ-клубы с большими бюджетами. Нынешней зимой это коснулось полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, оказавшихся в московском «Локомотиве». Впрочем, самарцы тоже успевают усиливать состав.

Перед Новым годом из «Оренбурга» перешел нападающий Владимир Сычевой. В нынешнем чемпионате России игрок, в конце декабря сменивший фамилию на Писарский (в честь воспитывающего его с раннего детства отчима), лидирует в гонке бомбардиров, деля первое место с полузащитником московского «Спартака» Квинси Промесом. На счету новичка «Крыльев» 14 голов в 15 матчах.

В начале прошлой недели самарцы улетели в Турцию на первый зимний сбор. После ухода лидеров одной из главных звезд «Крыльев» остается полузащитник Роман Ежов, в прошлом году дебютировавший за сборную России. О нем также ходили слухи в контексте ухода в «Локо», но 25-летний футболист остался в Самаре. В интервью «Известиям» он рассказал, как команда переживает уход лидеров, какие эмоции испытал от первого вызова в национальную команду, за кого болел на прошедшем чемпионате мира в Катаре, а также сравнил новичка команды Сычевого с Иваном Сергеевым, перешедшим в прошлом году из «Крыльев» в «Зенит».

«В первой части сезона мы немного не добрали очков»

— Как провели новогодние праздники и зимний отпуск в целом?

— Слетал с женой на Мальдивы. Потом домой в Нижнекамск к родителям поехал. Новый год с супругой уже в Самаре справляли. В общем, тихо и спокойно всё прошло.

— Чего ждать от «Крыльев» во второй части сезона?

— Прежде всего, нужно ждать хорошей красивой и результативной игры в исполнении нашей команды. Чтобы болельщикам нравилось. Футбол — это игра для зрителей. Сами же для себя желаем набирать как можно больше очков. Считаю, что в первой части сезона мы их немного не добрали. Так что надо подниматься вверх по турнирной таблице.

— Как будете это делать без Пиняева и Глушенкова?

— Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Наша задача — играть. На сборах будем нарабатывать что-то новое, интересное, без этих ребят уже. Ничего страшного.

— Попрощались как-то особенно с ними, проводили?

— Попрощались, пожелали удачи. Это для них новый вызов. Мы рады за них.

— Осенью, когда пошли слухи насчет их перехода в «Локомотив», упоминалось, что в этот же клуб из «Крыльев» перейдете также вы и Александр Солдатенков. Почему мы вас до сих пор не видим в красно-зеленой форме?

— Вы правильно сказали, что это были всего лишь слухи. Мне нечего больше сказать. Я в «Крыльях Советов», поэтому всё хорошо. Слухи есть слухи. Ничего серьезного не было. Мне и тут хорошо, не жалуюсь.

— В руководстве «Локо» с недавних пор работают люди, имевшие отношение к «Чертаново», где начинали вы, Пиняев, Глушенков, Солдатенков. И никто не звал к себе?

— По этому поводу что говорить... Ничего серьезного не было.

— У Дмитрия Поляцкина (бывший заместитель генерального директора «Чертаново, с осени сотрудничает с «Локо») спрашивали, почему не зовет?

— Да ладно (смеется). Мне зачем спрашивать? Мне хорошо в «Крыльях Советов».

«В восьмерке будем — будет хорошо»

— Чего ждете от прихода в «Крылья» Владимира Сычевого?

— Все понимают, что он хороший, качественный футболист. Жду только, чтобы поскорее влился в команду. То, что он умеет забивать голы, это все знают и все видели. Осталось только, чтобы побыстрее к нам привык. Отличный игрок.

— Смотрели его игры? Насколько его «Оренбург» по стилю схож с нынешними «Крыльями»?

— Это не мне решать, а тренерскому штабу. Им виднее. Я просто видел его статистику, его голы. Впечатляет.

— Кто круче: Сергеев или Сычевой?

— Абсолютно разные игроки. Ваня — больше игрок, действующий по всему полю. Очень много трудовой работы выполняет. Сычевой больше игрок штрафной площади, завершения, наконечник.

— Не сложно ли Сычевому будет перестроиться на игру «Крыльев», где от нападающих требуют не просто играть в завершении, но и действовать по всему полю?

— Почему именно так? У каждого свои сильные качества, и их надо правильно использовать. У Сычевого завершение — однозначно одно из сильных качеств. Поэтому нашей задачей будет помочь ему, чтобы у него было много моментов, которые он бы завершал. Всё просто.

— В последние годы из «Крыльев» всё чаще уходят игроки. Непривычно, что к вам приходит лучший бомбардир РПЛ?

— Просто ажиотаж вокруг нас весьма большой всегда. И поэтому так кажется, что игроки только от нас уходят. Но к нам и приходят многие. Просто наша команда одна из тех, которая постоянно на слуху. И акцент делается больше на тех, кто от нас уходит.

— Внутри команды не обсуждаете, кто и в какой топ-клуб перейдет следующим?

— Никто это не обсуждает, конечно же. Наше дело играть. А эти вопросы пусть другие обсуждают.

— В таких условиях насколько тяжело Самаре решать свои задачи, быть вверху таблицы?

— А вы вспомните, сколько мы могли набрать очков, выиграй у «Локомотива» (1:1), когда упустили победу на последних минутах, а еще засчитай нам гол в матче с «Краснодаром» (0:0). Добавьте нам очков шесть — сейчас были бы около пятого места. И таких разговоров про наши трудности бы не велось. Игра у нас есть. Есть стабильность благодаря тренерскому штабу и футболистам. Поэтому всё у нас хорошо. Осталось подготовиться ко второй части сезона.

— Какой результат стоит считать успешным по итогам чемпионата?

— В восьмерке будем — будет хорошо, я считаю.

«Лучший финал из тех, что я видел»

— Вам осенью понравилось быть в сборной России, с учетом того что сейчас непонятно, когда она вернется в официальные турниры?

— Мне понравилось прежде всего потому, что всё было в новинку. Что-то новое — это всегда интересно. До этого я играл в юношеской сборной. И сейчас было хорошее впечатление.

— Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

— Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается). Нет, просто поглядывал новости, не более того. Всё равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там — будем играть там.

— Но от этого зависят игры в еврокубках, за которые вы еще можете побороться в сезоне.

— Понятное дело, охота играть в еврокубках. Дай Бог, что это всё закончится. Все мы ждем и надеемся, чтобы поскорее всё это прекратилось. Но опять же, не нам решать. Надо только верить и надеяться на лучший исход.

— Смотрели чемпионат мира в Катаре?

— Конечно. Потрясающий чемпионат мира. Лучший финал из тех, что я видел, а я смотрю ЧМ с 2006 года. Я болел за Аргентину. Рад, что они выиграли. Просто из-за одного человека болел, потому что он заслужил.

— Именно из-за Лионеля Месси?

— Ну да. Просто он заслужил. Судьба должна была его наградить.

— Как вам поведение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, который выводил из себя французов на серии пенальти в финале, за что его многие критиковали? Ивану Ломаеву и другим вратарям «Крыльев» стоит использовать подобные хитрости?

— Ну это своеобразная история. Все по-своему действуют. Кто-то на чужих игроков старается психологически давить. Кто-то по-другому работает. Это дело вратарей — их выбор.