«Нам не дадут сыграть на чемпионате мира – 2026»

На катке на Красной площади 9 января состоялся Рождественский гала-матч по хоккею с участием ряда звезд футбола, выступавших за команду «PARI-Москва», среди которых была и легенда сборной России Андрей Аршавин. Возможно, лучший футболист страны постсоветского периода с января 2022 года работает заместителем генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию. В интервью «Известиям» он оценил, как изменился уровень чемпионата России в условиях санкций, почему «Зениту» не нужно усиление в центре обороны после продажи во французский «Лион» хорвата Деяна Ловрена, а также поделился мнением о ситуации с возможным переходом отечественного футбола из Европы в Азию.

«Я бы хотел, чтобы интриги не было вообще»

— Какие ожидания от второй части сезона? Тяжело «Зениту» находить мотивацию в условиях лидерства с большим отрывом от конкурентов?

— Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы «Зенит» уверенно побеждал. А как в итоге будет — не знаю.

— Нынешний состав позволяет без особых проблем удержать отрыв? Или еще нужны усиления?

— Мы всегда хотим усиливаться. И работа в этом направлении не прекращается. А возможность взять или не взять нового игрока зависит от многих факторов. И тут бывает по-разному, есть ли достойные варианты для усиления или нет.

— Вы довольны тем, как «Зениту» удалось продать Деяна Ловрена в «Лион»?

— Я не знаю точно, на каких условиях он ушел. Но, с другой стороны, насколько мне известно, он хотел уйти. И они в итоге договорились с Александром Ивановичем (Медведевым, генеральным директором «Зенита». — «Известия»). И пришли к общему знаменателю.

Нам не дадут сыграть на чемпионате мира Деян Ловрен в составе ФК «Зенит» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужно кого-то приобретать на место Ловрена?

— У нас сейчас есть четыре центральных защитника. На месте Ловрена могут сыграть Родригао, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков. Поэтому пока не вижу смысла искать игрока на эту позицию.

— Главная восходящая звезда российского футбола Сергей Пиняев не так давно перешел в «Локомотив». У «Зенита» был к нему интерес?

— Интерес был. И мы пробовали это сделать, но шансы были изначально минимальными. «Локомотив» в сложившейся ситуации был фаворитом в борьбе за трансфер Пиняева.

— Что за сложившаяся ситуация? Имеете в виду влияние агента Пиняева Павла Андреева, чьи люди сейчас сотрудничают с «Локо»?

— Да, именно об этом речь. Хотя Андреев может отрицать это. Но наши шансы приобрести Пиняева были небольшими.

«Думаю, бан этот на много лет»

— Как в целом оцените уровень РПЛ после отстранения российских команд от международных соревнований и отъезда большой группы легионеров?

— Уровень, конечно, просел по сравнению с тем, что было до этих событий. Но мне кажется, интерес к турниру остался плюс-минус таким же, как раньше. Было много увлекательных матчей в нынешнем сезоне. Лично мне интересно смотреть чемпионат России. Не знаю как другим. Пускай болельщики оценивают, но, на мой взгляд, есть позитивные моменты. Например, стало больше голов. Не знаю почему. Может, хуже защитники стали играть. Плюс есть неожиданности. К примеру, «Локомотив» плетется внизу турнирной таблицы. Да и у других команд в матчах есть какие-то сенсации, неожиданности . Поэтому мне интересно наблюдать за турниром, но понятно, что его уровень упал. Потому что сильные игроки уехали и на их место приехали послабее.

Нам не дадут сыграть на чемпионате мира Матч между ФК «Локомотив» и ФК «Спартак» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Много голов связано только с тем, что защитники сдали? Может быть, отсутствие еврокубков позволило тренерам не оглядываться на задачи и играть более смело, не так сильно зависеть от результата, как раньше?

— Может быть, это тоже сказалось. Но все-таки я бы больше говорил об отсутствии сильных защитников во многих командах.

— РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?

— Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе это профессиональные люди, которые давно в футболе. Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.

— РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?

— Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму всё что угодно.

— Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на чемпионат мира – 2026.

— Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.

Нам не дадут сыграть на чемпионате мира Игроки сборных Таджикистана и России перед началом товарищеского матча по футболу, ноябрь 2022 года Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если всё затянется, то всё же принимать решение по вступлению в Азию?

— Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране. Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать — заниматься развитием футбола внутри страны.

— Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?