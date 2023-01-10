Сборы, солянка: где клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона

Летняя предсезонная подготовка по известным причинам оказалась скомканной для всех российских клубов. За рубежом сборы проводил лишь «Оренбург», а остальные 15 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) готовились к старту чемпионата в России. Тогда крупных проблем не возникло, разве что нашим клубам пришлось играть друг с другом да австрийского высокогорья кому-то не хватало. Но летом хотя бы погода позволяла не выезжать за границу, а зимой подходящих вариантов в России у клубов РПЛ почти нет. Поэтому нынешняя карта сборов во многом похожа на привычную: Турция и ОАЭ. Самый экзотичный вариант у «Зенита», который на несколько дней даже заглянет в Иран. На родине остались только «Сочи» и «Торпедо». И то лишь на первую часть межсезонья.

Привычный выбор

Почти всегда все команды элитной лиги зимой выезжают за рубеж. Этот сезон не исключение: каждый клуб проведет хотя бы один зимний сбор за границей. Однако если раньше наши регулярно ездили в Европу (например, в Испанию или Португалию), то сейчас — никто. Почти все будут тренироваться либо в Турции, либо в ОАЭ, и только «Зенит» разнообразит карту Катаром — там лидер чемпионата проведет первый сбор.

Турцию выбирает большинство: сразу 11 клубов пробудут там хотя бы пару недель, а почти половина из них собираются просидеть в этой стране целых полтора месяца.

В Турции проживание дешевле, поэтому середняки и аутсайдеры РПЛ в основном предпочитают ее. Топ-клубы собираются провести минимум один сбор в Эмиратах: в Абу-Даби или Дубай отправятся «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. Многие там уже были — к примеру, год назад в ОАЭ зимовали сразу четыре команды.

Но в другой реальности некоторые клубы выбрали бы другие места. В частности, ЦСКА: красно-синие 13 лет подряд проводили зимние сборы исключительно в испанском Кампоаморе, но сейчас в их календаре — Абу-Даби и турецкая Анталья. Похожая ситуация у «Локомотива», который постоянно готовился к возобновлению сезона в испанской Марбелье, а сейчас все три его сбора примут ОАЭ. В Эмиратах безвылазно пробудут также «Краснодар», «Ростов» и «Урал».

«Динамо» и «Спартак» часть зимней подготовки проведут в Турции, часть — в ОАЭ. «Зенит» начнет в катарской Дохе, затем переедет в Дубай, а 17 февраля на пару дней заглянет в Иран — там у сине-бело-голубых запланирована встреча с местным «Сепаханом».

Отметим, что стоимость сборов по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Это связано с курсом рубля, который год назад также был в районе 70 за $1.

Только две команды проведут целый сбор в России. «Сочи», как и прошлой зимой, первые недели после отпуска будет тренироваться на своей базе (25 января отправятся на две недели в ОАЭ, а завершат сборы в Турции), а «Торпедо» уже несколько дней занимается в Тамбове, но не на морозе, а в манеже. Главный тренер черно-белых Андрей Талалаев объяснил столь необычный выбор локации логистикой: «В Москве мы потратили бы на дорогу от двух до трех часов ежедневно. Поэтому решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте». Правда, с 13 января по 24 февраля торпедовцы будут проводить два сбора в Турции.

Причем у Талалаева довольно интересная программа сборов.

— В подготовительный период мы часто пользуемся неспецифическими средствами, — отметил в разговоре с «Известиями» наставник «Торпедо». — Утренние тренировки, пока футболисты еще свежие, мы проводим с мячом: отрабатываем точность и постепенно увеличиваем объем. Вечерние тренировки направлены на работу разных групп мышц. Изначально планировали лыжи, тай-бо и бассейн. Лыжи сейчас решили заменить боксом, это добавит определенной агрессии. Любая ударная техника для мужчин, для спортсменов полезна. Почему лыжи, а не коньки? Лыжи безопаснее: там если ты и падаешь, то не получаешь травм, как на катке.

Соперники и мотивация

Летом российским клубам было невероятно тяжело искать иностранных соперников, так как мало кто хотел проводить товарищеские матчи в нашей стране. Исключением стал «Зенит», игравший в Сочи с «Црвеной Звездой».

Сейчас с выбором зарубежных оппонентов дела обстоят проще, хотя все равно заметно значительное число уже подтвержденных матчей между российскими клубами. Но иностранных противников тоже хватает. К примеру, «Динамо» встретится с командами из Боснии, Болгарии и ОАЭ, ЦСКА — с сербским «Партизаном» и датским «Вайле».

У «Спартака» тоже будут оппоненты из Болгарии: «Ботев» и «Левски». А «Зенит» помимо «Сепахана» сыграет с малайзийским клубом «Джохор», а также с лидером чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Но это точно еще не весь список, так что хотя бы на сборах российские болельщики смогут понаблюдать за матчами наших с не нашими.

Отмети, что эти сборы «Зенита» станут важными для полузащитника сборной России Алексея Сутормина, потерявшего место в составе сине-бело-голубых.

— Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита», — подчеркнул в беседе с «Известиям» агент игрока Александр Клюев. — Вот такая цель у него. Интерес со стороны «Ростова»? Пока без комментариев.

Схожая мотивация и у форварда «Спартака» Кейта Бальде. Он перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года, но принял участие в одном матче красно-белых против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ. 17 сентября 27-летнего сенегальца отстранили на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.

— Бальде усердно тренируется, просто взгляните на его соцсети, — предложил «Спорт-Экспрессу» агент форварда Федерико Пасторелло. — Он надеется, что сможет внести свой вклад в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

После 17 туров «Зенит» опережает «Спартак» на шесть очков. На семь баллов от сине-бело-голубых отстает «Ростов».