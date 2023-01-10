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«Я даже не смотрю, где там «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин — о весенней части сезона РПЛ, шансах на скорый разбан российских команд и триумфе Месси
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) постепенно выходят из отпусков после зимней паузы, которая в нынешнем сезоне была больше из-за проходившего в конце 2022 года чемпионата мира в Катаре. Наши футболисты отдыхали с конца ноября, а на прошлой неделе начали проходить медосмотры и отправляться на сборы. Первым это сделал московский ЦСКА, который уже 7 января улетел на первый сбор в ОАЭ. На паузу армейцы ушли на пятом месте после 17 туров. В интервью «Известиям» полузащитник армейцев Максим Мухин поделился ожиданиями от весенней части сезона, оценил шансы российских клубов на снятие санкций со стороны УЕФА и прокомментировал неудачи своего бывшего «Локомотива».

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«Шансы подняться у них есть»

— ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Еще верите, что можете догнать питерцев весной? Или уже думаете о том, как выиграть гонку за второе место?

— Да я, честно говоря, даже не смотрю, где они там. Главное, что мы будем работать и стараться побеждать. Начинаем готовиться ко второй части сезона с мыслями побеждать, как и другие команды. Будем стараться догонять конкурентов.

— Летом казалось, что ЦСКА может бросить вызов «Зениту», и со стороны у меня есть ощущение, что по качеству игры вы могли набрать больше очков. Почему осенью случалось немало необязательных осечек?

— Не знаю. Может быть, где-то сами недоиграли, сами упустили свои моменты. Может быть, где-то расслабились. А где-то и не повезло. Нужно сидеть и думать о причинах произошедшего. Так с ходу я вам не скажу, почему был такой результат. Просто так получилось. И, конечно, мы недовольны этим.

— Сильно сказалось то, что состав, по сути, собирался не в предсезонку, а уже по ходу чемпионата, когда приехало большинство новичков?

— Трудно говорить за всю команду — здесь тренеру виднее. А лично на мне это всё не сказывалось. У меня с любыми партнерами по команде хорошее взаимодействие на поле, будь он в клубе пять дней, десять дней или два года. Всегда найду общий язык и нормально сыграюсь с ними.

— Следили за событиями в «Локомотиве»? Отставка части руководителей, при которых клуб с вами не договорился о новом контракте, слабые результаты команды.

— Конечно, мне печально, что у «Локомотива» что-то там не получается. Я всё равно слежу за ними до сих пор, переживаю за них. Но думаю, шансы подняться у них есть. Они хорошо играли, но просто в каких-то моментах не забивали, а где-то ошибались в обороне и пропускали на ровном месте. Сейчас у них было невезение, но в дальнейшем всё должно быть хорошо.

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— Когда уходили из «Локо» полтора года назад, ожидали, что он так деградирует в плане результатов?

— Нет, конечно.

— Чего ждете от наступившего 2023 года? Есть надежда, что нас вернут в еврокубки?

— В этом году еще точно не разрешится ситуация. А дальше будем смотреть и верить.

— Совсем не верите, что ЦСКА сыграет во второй половине года в еврокубках, даже если попадет в них по спортивному принципу?

— Конечно, я прямо не так слежу за политикой, но, наблюдая, что сейчас происходит, думаю, что вряд ли в этом году наши клубы сыграют в еврокубках.

— А за возможным переходом нашего футбола в Азию следили?

— Моя позиция: просто играть и тренироваться. А что-то там думать и рассуждать на тему перехода... Пусть это другие делают. Я буду рад, если мы где-то будем играть.

— Но лучше Европа?

— Конечно.

— Чемпионат мира в Катаре смотрели?

— Да, смотрел, разумеется. За кого болел? Частично за Бельгию. Симпатизирую этой команде. Но немного у них не получилось. Провалились они, если говорить честно. Не получилось у них командной игры. Той, за счет которой они на ЧМ в России стали третьими или на последнем Евро выиграли группу, в которой с нами играли.

— Как отреагировали на победу Аргентины и Лионеля Месси?

— Очень обрадовался. Я хотел, чтобы Месси выиграл чемпионат мира и забрал все свои возможные титулы в карьере.

Справка «Известий»

Максим Мухин родился 4 ноября 2001 года в Тольятти. Воспитанник местной академии футбола имени Юрия Коноплева. В 16 лет перешел в молодежную команду самарских «Крыльев Советов». В 2019-м оказался в московском «Локомотиве». 8 ноября 2020 года дебютировал в РПЛ в составе «Локо» в матче против московского «Динамо».

Весной 2021 года стал одним из лидеров «железнодорожников», выиграв с ними Кубок России и бронзу чемпионата. 19 мая 2021-го перешел в ЦСКА. 27 марта 2021 года дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в концовке отборочного матча чемпионата мира – 2022 против Словении (2:1). По состоянию на сегодняшний день сыграл за сборную России пять матчей. Участник чемпионата Европы – 2020.

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