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«Промес — самая яркая звезда РПЛ на сегодняшний день»

Президент РПЛ Александр Алаев — об итогах осенней части чемпионата Росиии, главных открытиях и разочарованиях турнира
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская премьер-лига ушла на трехмесячный перерыв, ее игры возобновятся лишь в марте. Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» подвел итоги первой части сезона чемпионата России, высказал свое мнение о главных сюрпризах и разочарованиях чемпионата и дал прогноз на ключевые результаты ЧМ-2022. Глава РПЛ не скрывает, что болеет за сборную Аргентины, но чемпионом видит другую команду.

«Пиняев очень удивил в этом году»

— Лучший, по вашему мнению, матч первой части сезона?

— Игра ЦСКА со «Спартаком» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды.

— Главное открытие сезона?

— Для меня это Сергей Пиняев. Давно за ним слежу и был уверен, что парень сможет играть на высоком уровне. Он очень удивил в этом году, выдавая яркие матчи, забивая голы, влиявшие на исход встреч. Сергей абсолютно заслуженно дебютировал в сборной России. Если продолжит так же отдаваться футболу, то станет одним из самых ярких игроков поколения.

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— Главное разочарование?

— «Локомотив». Учитывая по подбор футболистов, я перед стартом сезона предполагал, что клуб будет в тройке. Но результаты клуба, мягко говоря, разочаровали.

— Лучший игрок?

— Квинси Промес. Тут и его высокая результативность, и лидерские качества. На мой взгляд, Промес — самая яркая звезда чемпионата на сегодняшний день.

— Лучший тренер?

— Валерий Карпин. В отличие от того же «Локомотива» «Ростов» не обладает хорошим подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют.

— Лучший гол?

— Назову мяч полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» во втором туре. Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил!

— Главное ожидание от весенней части сезона?

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— Главное ожидание — интрига. Верю, что и «Зениту» конкуренты еще навяжут борьбу и внизу будет жарко. Помните, как в прошлом сезоне исход противостояния «Рубин» – «Уфа» решился не забитым пенальти на 100-й минуте последнего тура? Хочется подобного накала.

«Переживаю за Аргентину. Но чемпионом станет Бразилия»

— За кого болеете на ЧМ-2022?

— Переживаю за Аргентину. Не скрываю, что Месси — мой любимый игрок. Хочется, чтобы в его блистательной карьере оказался бриллиант в виде победы на чемпионате мира.

— Кто выиграет ЧМ-2022?

— А вот победителем, думаю, станет Бразилия. На мой взгляд, в первых двух турах сборная этой страны показала самый сильный футбол.

— Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-22

— Килиан Мбаппе. Считаю его самым сильным игроком мира прямо сейчас. И есть ощущение, что он сверхмотивирован. Он хочет доказать, что является командным футболистом и настоящим лидером.

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