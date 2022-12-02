«За год сильно старше мы не стали. Как были молодыми, так и остались»

Первая часть сезона-2022/23 выдалась противоречивой для московского «Динамо». После значительного обновления состава и с приходом нового главного тренера Славиши Йокановича команда потеряла очки на ровном месте, а также рисковала вылететь из Кубка России. Но к зимней паузе набрала ход, поднявшись на четвертое место в чемпионате страны, а в кубке вышла в плей-офф с первого места. В интервью «Известиям» вратарь бело-голубых Игорь Лещук оценил результаты динамовцев, а также рассказал, за кого болеет на проходящем в Катаре чемпионате мира.

— Как оцените игру и результаты «Динамо» по итогам первой части сезона?

— Считаю, что подводить такие промежуточные итоги — полная фигня. Потому что всё может измениться в весенней части. Единственное, что можно сказать, — мы к концу года наконец поймали свою игру. Понимаем, как играть. Конечно, есть в чем прибавлять и прогрессировать. Но хорошо, что мы хоть как-то нащупываем свою игру, закончили эту часть чемпионата победой дома над «Оренбургом» (1:0) и первым местом в группе Кубка России.

— При этом в групповом этапе кубка по итогам последнего тура могли последними оказаться, вылететь из турнира...

— Да, сами создали себе проблемы. Проиграли «Оренбургу» (2:2, по пенальти 3:4) и «Ахмату» (1:2). Два поражения, которых мы могли избежать и не создавать нервотрепку. Но осенью улучшили игру, выправили ситуацию. Отчасти за счет определенного фарта, когда другие команды в матчах между собой сыграли так, как было выгодно нам.

— У вас и в чемпионате было много необязательных потерь очков, когда «Динамо» играло хорошо, но проигрывало или играло вничью. Что мешало добиваться побед?

— Молодая команда у нас, неопытная. Теряли концентрацию. В Грозном, например, мы сыграли первый тайм ужасно, но во втором полностью доминировали. Где-то невезение помешало отыграться, две перекладины было после наших ударов. И в итоге не смогли перевернуть игру. Нужно добавлять в характере, чтобы появлялся опыт у молодых игроков.

— Когда команда наберется достаточно опыта? В прошлом сезоне тоже бывали матчи, когда вы теряли очки на ровном месте.

— Да, за год сильно старше мы не стали. Как были молодыми, так и остались. У нас много игроков, которым в прошлом году было по 17 лет, а в этом 18–19 лет. Опытнее от этого они не стали.

— Может, стоит людей поопытнее приглашать в команду?

— Думаю, что наоборот, интереснее играть молодой командой, потому что больше движения присутствует в матчах. Там уже руководству решать, нужно или не нужно усиливаться. Тем более есть тренер, который видит ситуацию. У него свое мнение, нужен ли нам какой-либо опытный игрок или нет.

— Федор Смолов давал интервью официальному сайту, где сказал, что нынешний состав «Динамо» слабее, чем в прошлом сезоне. Вы с ним согласны?

— Ну... (задумывается). Он, наверное, послабее, потому что не настолько опытные игроки пришли. У нас в центре обороны, например, играли достаточно опытные игроки (Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Роман Евгеньев. — «Известия»). Летом они ушли. Сейчас играют два молодых (Николас Маричал и Саба Сазонов. — «Известия»). И в центре поля, если посмотреть, у нас играл Себа (Себастьян Шиманьски. — «Известия»), который сейчас выступает на чемпионате мира за свою сборную Польши. Сейчас у нас на его позиции начал играть молодой Саша Кутицкий. Пока не хватает ему мастерства и опыта, но он прибавляет от игры к игре. И я думаю, что выйдет на тот же уровень, что был у предыдущих игроков.

— Как себя ведете с молодыми игроками — жестко?

— Да нет, я стараюсь с ними общаться как с ровесниками. Иногда могу что-то высказать, но не настолько прямо... Считаю, что для этого есть главный тренер.

— Какой результат по окончании сезона будете считать удовлетворительным?

— Попасть в тройку. Если мы добьемся того же, чего и в прошлом сезоне, это будет хорошо. Если добьемся большего — будет отлично.

— Смотрите матчи чемпионата мира?

— Смотрю. Наверное, потому что соскучился по той атмосфере, которая присутствовала на наших домашних играх. С введением Fan ID стало, конечно, скучновато. А чемпионат мира заставляет вспомнить ту атмосферу.

— Но ведь Fan ID еще не действует в Москве, его введут только с нового года. Значит, будет еще хуже, чем сейчас?

— Не знаю, будем звать Влада А4 (популярный видеоблогер, болельщик. — «Известия»), чтобы был полный стадион.

— На чемпионате мира за кого-то отдельно болеете?

— Единственное, что могу сказать, — буду радоваться за каждую победу сербов. Самая близкая по духу к нам страна. А так в целом всё равно, кто выиграет, кто будет играть в финале или полуфинале.

— Кто-то из вратарей на ЧМ особенно понравился?

— Все вратари там хорошие. Я специально за их игрой не слежу, больше смотрю как зритель, не как футболист.

— Видели, как Португалия чуть не упустила победу над Ганой (3:2), когда Иньяки Уильямс едва не отобрал мяч у вратаря Диогу Кошты, подкравшись сзади?

— Он пытался, но у него не получилось. Надеюсь, если бы у меня была такая же ситуация, то тоже ничего бы не получилось у игрока команды-соперника.

— В детстве и юности часто пересматривали такой же эпизод с Иваном Левенцом и Андреем Аршавиным, с которого последний забил гол в матче Суперкубка России – 2008 между «Зенитом» и «Локомотивом»?

— Нет. На самом деле я недавно на «Матч ТВ» увидел этот момент. Там была немного другая обстановка, и Аршавин справился за счет своего мастерства. Игрок Ганы всё же переволновался. Большая ответственность, не устоял на ногах. Хотя поле там было хорошее.